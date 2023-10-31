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ວິທະຍາສາດ

ການຂຸດຄົ້ນບົດບາດຂອງ vesicles ພິເສດໃນການສື່ສານ Neuronal ແລະການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
ການຂຸດຄົ້ນບົດບາດຂອງ vesicles ພິເສດໃນການສື່ສານ Neuronal ແລະການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ

Neuroscientist Dr. Federico Dajas-Bailador, ຫົວຫນ້າຫ້ອງທົດລອງຊີວະສາດ Axon ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Nottingham ໃນອັງກິດ, ໄດ້ຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຊີວະສາດ axon ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນສໍາລັບການຄົ້ນພົບຢາ. ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານດຣ Dajas-Bailador ແບ່ງປັນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງລາວກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ RNAs ທີ່ບໍ່ແມ່ນລະຫັດຂະຫນາດນ້ອຍ (sncRNAs) ໃນຊີວະສາດ axon ແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurological.

ຊີວະວິທະຍາ Axon, ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການພັດທະນາແລະການຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ neuronal, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດແລະການເສື່ອມໂຊມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Dr. Dajas-Bailador ໂດຍສະເພາະເບິ່ງບົດບາດຂອງ sncRNAs, ເຊັ່ນ microRNAs, ໃນການຄວບຄຸມການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນຈາກທ້ອງຖິ່ນໃນ axons. sncRNAs ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ - ຊົ່ວຄາວຂອງການສະແດງອອກຂອງ gene, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກເຊັ່ນ axon terminals.

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວະສາດ axon ແມ່ນອຸປະສັກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຄວາມຍາວທີ່ສໍາຄັນຂອງ axons. ທາດໂປຼຕີນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງອອກຢູ່ທີ່ປາຍ axon, ໄກຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຊນ, ເຊິ່ງຕ້ອງການກົດລະບຽບການແປພາສາແລະການສະແດງອອກຂອງ gene descentralized. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ sncRNAs ເຂົ້າມາ, ຄວບຄຸມການສະແດງອອກຂອງ gene ໃນ axons ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ neuronal ໂດຍລວມ.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ​ຣ Dajas-Bailador. ການຮ່ວມມືກັບສູນທີ່ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຄວາມເຈັບປວດແລະພະຍາດ neuron ເຄື່ອງຈັກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງໃຊ້ຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ RNA ແລະການພັດທະນາ neuron ເພື່ອແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂສະເພາະເຫຼົ່ານີ້.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Dr. Dajas-Bailador ໃນຊີວະສາດ axon ແລະ sncRNAs ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອວິທະຍາສາດແລະລະບົບປະສາດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງ neurons ແລະບົດບາດຂອງ axons ໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາສະເຫນີເສັ້ນທາງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ. ໂດຍການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຂອງລະບຽບການຂອງ transscriptomics ພາຍໃນ axons, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ neuron ທັງຫມົດ, ນໍາໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນວິທີການປິ່ນປົວ.

ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເຊັ່ນ AI ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ທ່ານດຣ Dajas-Bailador ຮັບຮູ້ທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາແລະເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຈັດການແລະການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ໃນພາກສະຫນາມຂອງ neuroscience. ເຖິງແມ່ນວ່າ AI ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະສົມປະສານຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນເອງ, ລາວຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຊໍານານດ້ານຊີວະວິທະຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທາງຊີວະພາບ.

ຊອກຫາໃນອະນາຄົດ, ຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານດຣ Dajas-Bailador ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນບົດບາດຂອງ vesicles extracellular ໃນການສື່ສານທາງ neuronal. vesicles ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງບັນຈຸ sncRNAs ແລະໂມເລກຸນອື່ນໆ, ສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສຶກສາວິທີການ neurons ພົວພັນແລະ modulate ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການສື່ສານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສະພາບທາງ neurological ແລະການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ປາດຖະຫນາແລະນັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈໃນ neuroscience ຫຼືສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຍຶດຫມັ້ນໃນ passion ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບວິຊາທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກແລະຍັງຄົງອຸທິດຕົນເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະເວລາຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ທ່ານດຣ Dajas-Bailador ເນັ້ນຫນັກວ່າຄວາມອົດທົນແມ່ນກຸນແຈ, ແລະຄວາມສໍາເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

FAQ

ຖາມ: ຊີວະວິທະຍາ axon ແມ່ນຫຍັງ?

A: Axon biology ແມ່ນການສຶກສາວິທີການ neurons ພັດທະນາ, undergo polarization, ແລະສ້າງຕັ້ງແລະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານ axons ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈລະບົບປະສາດແລະການເສື່ອມສະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ.

ຖາມ: RNAs ທີ່ບໍ່ແມ່ນລະຫັດຂະຫນາດນ້ອຍ (sncRNAs) ແມ່ນຫຍັງ?

A: RNAs ທີ່ບໍ່ແມ່ນລະຫັດຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫຼື sncRNAs, ແມ່ນກຸ່ມຂອງໂມເລກຸນ RNA ທີ່ບໍ່ລະຫັດໂປຣຕີນແຕ່ມີຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນຈຸລັງ. ຕົວຢ່າງລວມມີ microRNAs, ເຊິ່ງມີບົດບາດໃນການຄວບຄຸມການສະແດງອອກຂອງ gene.

Q: ບົດບາດຂອງ sncRNAs ໃນ axons ແມ່ນຫຍັງ?

A: SncRNAs, ໂດຍສະເພາະ microRNAs, ຄວບຄຸມການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນຈາກທ້ອງຖິ່ນໃນ axons, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການສະແດງອອກຂອງ gene spatial-temporal. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະແດງອອກຂອງ gene ຢູ່ປາຍ axon, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຈຸລັງ neuron.

ຖາມ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ axon ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຄົ້ນພົບຢາ?

A: ໂດຍການກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍຂອງລະບຽບການຂອງ transscriptomics ພາຍໃນ axons, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ neuron ທັງຫມົດ. ນີ້ສະເຫນີວິທີການທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການຄົ້ນພົບຢາແລະວິທີການປິ່ນປົວທີ່ປ່ຽນແປງສໍາລັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurological.

ຖາມ: AI ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລະບົບປະສາດໄດ້ແນວໃດ?

A: AI ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດການແລະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃຫຍ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ neuroscience. ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍໃນການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຊໍານານດ້ານຊີວະວິທະຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທາງຊີວະພາບ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [University of Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))

By Gabriel Botha