ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບແມງມຸມດັກຈັບຟອດຊິວັສທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອົດສະຕາລີ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນ ໂດຍການຄົ້ນພົບຊາກຟອດຊິວຂອງແມງມຸມດັກປະຕູທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ນໍາໂດຍນັກ paleontologist Matthew McCurry, ທີມງານນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພິພິທະພັນອົດສະຕາລີໄດ້ພົບເຫັນຟອດຊິວທໍາແມງມຸມຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Gulgong, ລັດ New South Wales. ການຄົ້ນພົບໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງແມງມຸມ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າຕໍ່ການສູນພັນຂອງພວກມັນ.
ຟອດຊິວທໍາທີ່ມີຊື່ວ່າ Megamonodontium mccluskyi ຫຼັງຈາກ Simon McClusky ຜູ້ທີ່ຄົ້ນພົບມັນ, ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸລະຫວ່າງ 11 ຫາ 16 ລ້ານປີ. ມັນວັດແທກບໍ່ເກີນ XNUMX ນິ້ວ, ເຊິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ spider trapdoor ສ່ວນໃຫຍ່. ແມງມຸມເປັນຂອງຄອບຄົວ Barychelidae ແລະເປັນຊະນິດທໍາອິດທີ່ພົບເຫັນໃນທົ່ວໂລກ.
ອີງຕາມການ McCurry, ພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ທີ່ສຸດຂອງແມງມຸມຟອດຊິວທໍາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າຊຸ່ມຕັ້ງແຕ່ສິງກະໂປເຖິງປາປົວນິວກີນີ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຂອງແມງມຸມເຄີຍມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອົດສະຕາລີແຕ່ໄດ້ສູນພັນໄປຍ້ອນວ່າທະວີບໄດ້ກາຍເປັນແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍ.
ແມງມຸມຟອດຊິວທໍາມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືຂົນຢູ່ໃນສ່ວນຍ່ອຍຂອງມັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນຮູ້ສຶກເຖິງສານເຄມີແລະການສັ່ນສະເທືອນ. ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກປ້ອງກັນຕໍ່ຜູ້ໂຈມຕີແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສື່ສານຜ່ານສຽງ, ອີງຕາມອາຈານ Michael Frese ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Canberra.
ໃນການສົມທຽບກັບຟອດຊິວທໍາຂອງແມງມຸມອື່ນໆ, ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ millimeters ສັ້ນຂອງ Mongolarachne jurassica ທີ່ຄົ້ນພົບໃນເມື່ອກ່ອນໃນປະເທດຈີນທີ່ທັນສະໄຫມ.
ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາ Megamonodontium mccluskyi ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການແລະການສູນພັນຂອງແມງມຸມໃນອົດສະຕາລີ. ມັນຈະສືບຕໍ່ການສຶກສາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ພິພິທະພັນອົດສະຕາລີເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຊະນິດວັດຖຸບູຮານນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales
- ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພິພິທະພັນອົດສະຕາລີ
- ພິພິທະພັນ Queensland
- ພິພິທະພັນທະເລຊາຍ Arizona-Sonora