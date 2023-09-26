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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບແມງມຸມດັກຈັບຟອດຊິວັສທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອົດສະຕາລີ

ByMampho Brescia

Sep 26, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບແມງມຸມດັກຈັບຟອດຊິວັສທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອົດສະຕາລີ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນ ໂດຍການຄົ້ນພົບຊາກຟອດຊິວຂອງແມງມຸມດັກປະຕູທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ນໍາໂດຍນັກ paleontologist Matthew McCurry, ທີມງານນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພິພິທະພັນອົດສະຕາລີໄດ້ພົບເຫັນຟອດຊິວທໍາແມງມຸມຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Gulgong, ລັດ New South Wales. ການຄົ້ນພົບໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງແມງມຸມ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າຕໍ່ການສູນພັນຂອງພວກມັນ.

ຟອດຊິວທໍາທີ່ມີຊື່ວ່າ Megamonodontium mccluskyi ຫຼັງຈາກ Simon McClusky ຜູ້ທີ່ຄົ້ນພົບມັນ, ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸລະຫວ່າງ 11 ຫາ 16 ລ້ານປີ. ມັນວັດແທກບໍ່ເກີນ XNUMX ນິ້ວ, ເຊິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ spider trapdoor ສ່ວນໃຫຍ່. ແມງມຸມເປັນຂອງຄອບຄົວ Barychelidae ແລະເປັນຊະນິດທໍາອິດທີ່ພົບເຫັນໃນທົ່ວໂລກ.

ອີງຕາມການ McCurry, ພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ທີ່ສຸດຂອງແມງມຸມຟອດຊິວທໍາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າຊຸ່ມຕັ້ງແຕ່ສິງກະໂປເຖິງປາປົວນິວກີນີ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຂອງແມງມຸມເຄີຍມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອົດສະຕາລີແຕ່ໄດ້ສູນພັນໄປຍ້ອນວ່າທະວີບໄດ້ກາຍເປັນແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍ.

ແມງມຸມຟອດຊິວທໍາມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືຂົນຢູ່ໃນສ່ວນຍ່ອຍຂອງມັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນຮູ້ສຶກເຖິງສານເຄມີແລະການສັ່ນສະເທືອນ. ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກປ້ອງກັນຕໍ່ຜູ້ໂຈມຕີແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສື່ສານຜ່ານສຽງ, ອີງຕາມອາຈານ Michael Frese ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Canberra.

ໃນການສົມທຽບກັບຟອດຊິວທໍາຂອງແມງມຸມອື່ນໆ, ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ millimeters ສັ້ນຂອງ Mongolarachne jurassica ທີ່ຄົ້ນພົບໃນເມື່ອກ່ອນໃນປະເທດຈີນທີ່ທັນສະໄຫມ.

ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາ Megamonodontium mccluskyi ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການແລະການສູນພັນຂອງແມງມຸມໃນອົດສະຕາລີ. ມັນຈະສືບຕໍ່ການສຶກສາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ພິພິທະພັນອົດສະຕາລີເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຊະນິດວັດຖຸບູຮານນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales
- ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​
- ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ Queensland​
- ພິພິທະພັນທະເລຊາຍ Arizona-Sonora

By Mampho Brescia

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