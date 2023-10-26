ການສຶກສາໃຫມ່ແນະນໍາໂຄງສ້າງຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃຕ້ພາກໃຕ້ຂອງ New South Wales

ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນຮູບດາວຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຝັງຢູ່ລຸ່ມອ່າງ Murray ໃນພາກໃຕ້ຂອງ New South Wales, ອົດສະຕາລີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຂຸມຜົນກະທົບທີ່ສົງໃສນີ້ຄາດວ່າຈະມີເສັ້ນຜ່າກາງປະມານ 520 ກິໂລແມັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນໃຫຍ່ກວ່າໂຄງສ້າງຜົນກະທົບ Vredefort ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ເກືອບສາມເທົ່າ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຖືວ່າເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales ເຊື່ອວ່າໂຄງສ້າງຂອງ Deniliquin, ດັ່ງທີ່ມັນຖືກຕັ້ງຊື່, ສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປະມານ 420 ລ້ານປີກ່ອນໂດຍຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວຂະຫນາດໃຫຍ່. ຖ້າສົມມຸດຕິຖານຂອງພວກມັນເປັນຄວາມຈິງ, ມັນຈະຂຽນປື້ມບັນທຶກຄືນໃຫມ່, ລື່ນກາຍປາກຂຸມ Chicxulub ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເມັກຊິໂກ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສິ້ນສຸດການປົກຄອງຂອງໄດໂນເສົາ, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 150 ກິໂລແມັດ.
ໂຄງສ້າງຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມັກຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ຊັ້ນຂອງຕະກອນຫຼືຖືກປິດບັງຍ້ອນການເຊາະເຈື່ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການໃຫມ່ໃນການກວດສອບໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການວິເຄາະຮູບແບບແມ່ເຫຼັກ. ໂຄງສ້າງ Deniliquin ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້, ສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການມີຢູ່ຂອງມັນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າເກີດຂຶ້ນກັບເຫດການສູນພັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນທົ່ວປະຫວັດສາດ, ເຊັ່ນ: ເຫດການທີ່ທໍາລາຍໄດໂນເສົາ. ການຄົ້ນພົບຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂລກ ແລະດາວເຄາະອື່ນໆໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເກົ່າຈົນກ່ວາປະມານ 3.2 ຕື້ປີກ່ອນ. ປະຈຸບັນ, ມີ 38 ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ 43 ໂຄງສ້າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ເທິງໂລກ, ນັບແຕ່ຂຸມຝັງສົບຂະໜາດນ້ອຍໄປເຖິງອຸບປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່.
ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າສືບຕໍ່ການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ, ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າໂຄງສ້າງ Deniliquin ຈະຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນຮູບດາວທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ການຂຸດຂຸມ ແລະສຶກສາຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ແລະບົດບາດຂອງຜົນກະທົບຂອງດາວເຄາະໃນຮູບຮ່າງວິວັດທະນາການທາງທໍລະນີສາດ ແລະຊີວະວິທະຍາຂອງມັນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ໂຄງສ້າງ Deniliquin ແມ່ນຫຍັງ?
ໂຄງສ້າງຂອງ Deniliquin ແມ່ນເປັນອຸບປະກອນທີ່ເກີດຜົນກະທົບຈາກຮູບດາວທີ່ສົງໃສວ່າຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ອ່າງ Murray ໃນພາກໃຕ້ຂອງ New South Wales, ປະເທດອົດສະຕາລີ. ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ມັນຈະກາຍເປັນໂຄງສ້າງທີ່ເປັນຮູບດາວທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
2. ໂຄງສ້າງ Deniliquin ຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່າໃດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຂຸມຝັງສົບອື່ນໆ?
ໂຄງປະກອບການ Deniliquin ຄາດວ່າຈະມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 520 ກິໂລແມັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເກືອບສາມເທົ່າຂອງໂຄງສ້າງຜົນກະທົບທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ, ໂຄງສ້າງຜົນກະທົບ Vredefort ໃນອາຟຣິກາໃຕ້.
3. ໂຄງສ້າງ Deniliquin ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າໂຄງສ້າງ Deniliquin ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປະມານ 420 ລ້ານປີກ່ອນໂດຍຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວ.
4. ໂຄງສ້າງຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວຖືກກວດພົບແນວໃດ?
ໂຄງສ້າງຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດແຕ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ, ລວມທັງການວິເຄາະຮູບແບບແມ່ເຫຼັກຢູ່ດ້ານຂອງໂລກ.
5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວແມ່ນຫຍັງ?
ໂຄງສ້າງຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດແລະຊີວະສາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ພວກມັນມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການສູນພັນມະຫາຊົນ ແລະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງວິວັດທະນາການຂອງໂລກ.