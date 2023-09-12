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ວິທະຍາສາດ

ໃຊ້ໂມງປະລໍາມະນູເພື່ອກວດຫາສິ່ງມືດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ໃຊ້ໂມງປະລໍາມະນູເພື່ອກວດຫາສິ່ງມືດ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sussex ແລະຫ້ອງທົດລອງທາງກາຍະພາບແຫ່ງຊາດໃນອັງກິດໄດ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອກວດຫາອະນຸພາກທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາບາງສ່ວນທີ່ອາດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມືດມົວ. ສິ່ງມືດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນໂດຍກົງ, ແມ່ນຮູ້ວ່າມີຜົນຕໍ່ຈັກກະວານທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຮູບແບບຟີຊິກໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າໂມງປະລໍາມະນູ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການຮັກສາເວລາ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດພົບອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້. ໂມງປະລໍາມະນູວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນນ້ອຍໆຂອງອະຕອມໃນຂະນະທີ່ພວກມັນປ່ຽນລະຫວ່າງລັດພະລັງງານ. ການລົບກວນໃດໆກໍຕາມທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກຂອງວັດຖຸມືດທີ່ມີແສງສະຫວ່າງສູງທີ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບອະນຸພາກວັດຖຸປົກກະຕິສາມາດຖືກກວດພົບໂດຍໂມງເຫຼົ່ານີ້.

ການສຶກສາທໍາອິດໄດ້ສະເຫນີແບບຈໍາລອງທາງທິດສະດີເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງເວລາໂມງປະລໍາມະນູ. ເພື່ອກວດສອບວິທີການຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອ່ານຈາກໂມງປະລໍາມະນູທີ່ມີຢູ່. ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ສອງ​ໂມງ​ປະ​ລໍາ​ມະ​ນູ​ສາ​ມາດ​ປຽບ​ທຽບ​ໄດ້, ກັບ​ຫນຶ່ງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ການ​ຄົງ​ທີ່​ພື້ນ​ຖານ.

ໃນການສຶກສາໂດຍສະເພາະນີ້, ສອງຄ່າຄົງທີ່ພື້ນຖານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ: ຄວາມຄົງທີ່ໂຄງສ້າງອັນດີງາມແລະອັດຕາສ່ວນມະຫາຊົນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຕໍ່ໂປຕອນ. ທັງສອງຄົງທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກລົບກວນໂດຍປະຕິສໍາພັນກັບອະນຸພາກ ultralight ທີ່ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນ: ແກນສົມມຸດຕິຖານ, ເຊິ່ງຖືກທິດສະດີເພື່ອຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງມືດ. ໂດຍການວັດແທກຂະຫນາດຂອງການລົບກວນເຫຼົ່ານີ້, ການປະກົດຕົວຂອງອະນຸພາກສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້.

ໂມງປະລໍາມະນູມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໄກເກີນກວ່າການກໍານົດເວລາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາ gravitational redshift, ຄົ້ນຫາຟີຊິກ quantum, ແລະສືບສວນວິທີການສົ່ງແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ quantum. ໃນປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ໂມງປະລໍາມະນູເປັນເຄື່ອງກວດຈັບສິ່ງມືດ, ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປີດການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະແບບຈໍາລອງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການນໍາໄປໃຊ້ກັບປະກົດການອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ. ການສຶກສາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ New Journal of Physics, ສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ດີສໍາລັບການສັງເກດແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຊ້ໍາ enigmatic.

ນິຍາມ:
- ໂມງປະລໍາມະນູ: ເຄື່ອງມືທີ່ວັດແທກເວລາໂດຍໃຊ້ການສັ່ນສະເທືອນຂອງອະຕອມໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງລັດພະລັງງານ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງພິເສດຂອງພວກເຂົາ.
– ວັດຖຸມືດ: ເປັນຮູບແບບທີ່ລຶກລັບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ປ່ອຍແສງ, ດູດຊຶມ, ຫຼືສະທ້ອນແສງ, ແລະການມີຢູ່ຂອງມັນແມ່ນສົມມຸດຕິຖານຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງມັນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້.
– ຄ່າຄົງທີ່ພື້ນຖານ: ຄ່າທີ່ອະທິບາຍກົດໝາຍຂອງຈັກກະວານ, ເຊັ່ນ: ຄ່າຄົງທີ່ໂຄງສ້າງອັນດີງາມ ແລະອັດຕາສ່ວນມະຫາຊົນຂອງອິເລັກຕອນ-ໂປຣຕອນ.
– Axion: ເປັນອະນຸພາກສົມມຸດຕິຖານທີ່ເປັນຕົວແທນທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບວັດຖຸຊ້ໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Sussex
- ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ກາ​ຍະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
- ວາ​ລະ​ສານ​ໃຫມ່​ຂອງ​ຟີ​ຊິກ​

By Gabriel Botha

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