ໃຊ້ໂມງປະລໍາມະນູເພື່ອກວດຫາສິ່ງມືດ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sussex ແລະຫ້ອງທົດລອງທາງກາຍະພາບແຫ່ງຊາດໃນອັງກິດໄດ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອກວດຫາອະນຸພາກທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາບາງສ່ວນທີ່ອາດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມືດມົວ. ສິ່ງມືດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນໂດຍກົງ, ແມ່ນຮູ້ວ່າມີຜົນຕໍ່ຈັກກະວານທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຮູບແບບຟີຊິກໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າໂມງປະລໍາມະນູ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການຮັກສາເວລາ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດພົບອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້. ໂມງປະລໍາມະນູວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນນ້ອຍໆຂອງອະຕອມໃນຂະນະທີ່ພວກມັນປ່ຽນລະຫວ່າງລັດພະລັງງານ. ການລົບກວນໃດໆກໍຕາມທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກຂອງວັດຖຸມືດທີ່ມີແສງສະຫວ່າງສູງທີ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບອະນຸພາກວັດຖຸປົກກະຕິສາມາດຖືກກວດພົບໂດຍໂມງເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາທໍາອິດໄດ້ສະເຫນີແບບຈໍາລອງທາງທິດສະດີເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງເວລາໂມງປະລໍາມະນູ. ເພື່ອກວດສອບວິທີການຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອ່ານຈາກໂມງປະລໍາມະນູທີ່ມີຢູ່. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈະເປັນການສ້າງຕັ້ງການທົດລອງທີ່ສອງໂມງປະລໍາມະນູສາມາດປຽບທຽບໄດ້, ກັບຫນຶ່ງແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນການຄົງທີ່ພື້ນຖານ.
ໃນການສຶກສາໂດຍສະເພາະນີ້, ສອງຄ່າຄົງທີ່ພື້ນຖານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ: ຄວາມຄົງທີ່ໂຄງສ້າງອັນດີງາມແລະອັດຕາສ່ວນມະຫາຊົນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຕໍ່ໂປຕອນ. ທັງສອງຄົງທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກລົບກວນໂດຍປະຕິສໍາພັນກັບອະນຸພາກ ultralight ທີ່ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນ: ແກນສົມມຸດຕິຖານ, ເຊິ່ງຖືກທິດສະດີເພື່ອຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງມືດ. ໂດຍການວັດແທກຂະຫນາດຂອງການລົບກວນເຫຼົ່ານີ້, ການປະກົດຕົວຂອງອະນຸພາກສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້.
ໂມງປະລໍາມະນູມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໄກເກີນກວ່າການກໍານົດເວລາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາ gravitational redshift, ຄົ້ນຫາຟີຊິກ quantum, ແລະສືບສວນວິທີການສົ່ງແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ quantum. ໃນປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ໂມງປະລໍາມະນູເປັນເຄື່ອງກວດຈັບສິ່ງມືດ, ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປີດການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະແບບຈໍາລອງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການນໍາໄປໃຊ້ກັບປະກົດການອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ. ການສຶກສາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ New Journal of Physics, ສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ດີສໍາລັບການສັງເກດແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຊ້ໍາ enigmatic.
ນິຍາມ:
- ໂມງປະລໍາມະນູ: ເຄື່ອງມືທີ່ວັດແທກເວລາໂດຍໃຊ້ການສັ່ນສະເທືອນຂອງອະຕອມໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງລັດພະລັງງານ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງພິເສດຂອງພວກເຂົາ.
– ວັດຖຸມືດ: ເປັນຮູບແບບທີ່ລຶກລັບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ປ່ອຍແສງ, ດູດຊຶມ, ຫຼືສະທ້ອນແສງ, ແລະການມີຢູ່ຂອງມັນແມ່ນສົມມຸດຕິຖານຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງມັນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້.
– ຄ່າຄົງທີ່ພື້ນຖານ: ຄ່າທີ່ອະທິບາຍກົດໝາຍຂອງຈັກກະວານ, ເຊັ່ນ: ຄ່າຄົງທີ່ໂຄງສ້າງອັນດີງາມ ແລະອັດຕາສ່ວນມະຫາຊົນຂອງອິເລັກຕອນ-ໂປຣຕອນ.
– Axion: ເປັນອະນຸພາກສົມມຸດຕິຖານທີ່ເປັນຕົວແທນທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບວັດຖຸຊ້ໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Sussex
- ຫ້ອງທົດລອງກາຍະພາບແຫ່ງຊາດ
- ວາລະສານໃຫມ່ຂອງຟີຊິກ