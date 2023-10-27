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ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ຝາອັດນໍ້າກ້ອນທີ່ລະລາຍຂອງ Greenland

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ຝາອັດນໍ້າກ້ອນທີ່ລະລາຍຂອງ Greenland

ພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນຂອງຫາດຊາຍອັງກິດທີ່ສວຍງາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເລັ່ງ​ໃສ່, ບວກ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ພະ​ຍຸ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຕໍ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ລ່ວງລະເມີດຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການທີ່ບໍ່ສະຫງົບນີ້ແມ່ນຝາກ້ອນ Greenland.

ໂດຍມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າ 3 ກິໂລແມັດ (ຄວາມໜາບໍ່ເກີນ 2 ໄມລ໌), ຝາອັດນ້ຳກ້ອນ Greenland ຮັກສາຄວາມເລິກຂອງນ້ຳກ້ອນ ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຍົກລະດັບລະດັບນ້ຳທະເລທົ່ວໂລກໃຫ້ສູງເຖິງ 7 ແມັດ (23 ຟຸດ), ຖ້າມັນລະລາຍໝົດ. ຄວາມຮີບດ່ວນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຈຸດທີ່ບໍ່ມີຜົນຕອບແທນ, ທີ່ການລະລາຍຂອງ Greenland ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ໄດ້ເຕີບໂຕພຽງແຕ່ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.

ການສຶກສາທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມຄິດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຈຸດສໍາຄັນນີ້. ມັນເປີດເຜີຍວ່າເກນຂອງການລະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບອຸນຫະພູມ 1.7 ຫາ 2.3 ອົງສາເຊນຊຽດ (3.1 ຫາ 4.1 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ສູງກວ່າລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກໍາ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາຂອງລະດັບນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໃນປີນີ້. ດ້ວຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໂລກ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ເຖິງ 3 ອົງ​ສາ​ເຊນ​ເຊ​ຊ (5.4 ອົງ​ສາ​ຟາ​ເຣນ​ຮາຍ​) ໃນ​ທ້າຍ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ນີ້​, ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ໃກ້​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ຈຸດ​ປາຍ​ນີ້​.

ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການຂອງການລະລາຍຈະຂະຫຍາຍຕົວເທື່ອລະກ້າວ, ໃຫ້ຊຸມຊົນມີເວລາບາງຢ່າງເພື່ອປັບຕົວແລະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຄວາມຫວັງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ 1.5 ອົງ​ສາ Celsius (2.7 ອົງ​ສາ Fahrenheit​)​, ຂະ​ບວນ​ການ​ລະ​ລາຍ​ຈະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດເຕືອນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ຈະບໍ່ຊ່ວຍປະຢັດພວກເຮົາຈາກຜົນສະທ້ອນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ, ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບລະດັບນ້ໍາທະເລ 2 ຫາ 3 ແມັດ (6.5 ຫາ 9.8 ຟຸດ) ສູງກວ່າປະຈຸບັນ.

ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງການປະຕິບັດບໍ່ເຄີຍຈະແຈ້ງກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວໂລກເພື່ອຕ້ານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສະຖານະການແລະເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນ. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນຈະປ່ຽນແປງພູມສັນຖານແຄມຝັ່ງທະເລຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ, ຈົມຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ສົມກຽດ ແລະໜ້າຜາຢູ່ໃຕ້ຄື້ນຟອງທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືການປະກອບສ່ວນຕົ້ນຕໍຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ?
A: ຝາອັດນ້ຳກ້ອນ Greenland, ທີ່ມີຂະໜາດມະຫາສານ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ຈະຍົກລະດັບນ້ຳທະເລຂຶ້ນເຖິງ 7 ແມັດ (23 ຟຸດ) ຖ້າລະລາຍທັງໝົດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລໃນປະຈຸບັນ.

ຖາມ: ລະດັບອຸນຫະພູມຂອງການລະລາຍຂອງຝາປິດນ້ຳກ້ອນ Greenland ທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ການ melting irreversible ຂອງກ້ອນ Greenland ໄດ້ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອຸນຫະພູມ 1.7 ຫາ 2.3 ອົງສາເຊນຊຽດ (3.1 ຫາ 4.1 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ຂ້າງເທິງລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກໍາ.

ຖາມ: ພວກເຮົາໃກ້ຮອດຈຸດປາຍຂອງການລະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ເທົ່າໃດ?
A: ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເກີນ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຂອບ​ເຂດ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ໃນ​ປີ​ນີ້. ດ້ວຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ເຖິງ 3 ອົງ​ສາ​ເຊນ​ເຊ​ຊ (5.4 ອົງສາ​ຟາ​ເຣນ​ຮາຍ) ໃນ​ທ້າຍ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ​ໃກ້​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດຢຸດເຊົາຂະບວນການລະລາຍໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມລົງເປັນ 1.5 ອົງສາເຊນຊຽດ (2.7 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ໄດ້ບໍ?
A: ເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ຈະຢຸດເຊົາການລະລາຍໃນທີ່ສຸດ, ມັນຈະບໍ່ຍົກເລີກຜົນສະທ້ອນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະສົບຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອເວລາອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເຖິງ 1.5 ອົງສາເຊ, ລະດັບນໍ້າທະເລຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ 2 ຫາ 3 ແມັດ (6.5 ຫາ 9.8 ຟຸດ) ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບໃນປະຈຸບັນ.

By Robert Andrew