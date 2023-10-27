ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ຝາອັດນໍ້າກ້ອນທີ່ລະລາຍຂອງ Greenland

ພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນຂອງຫາດຊາຍອັງກິດທີ່ສວຍງາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເລັ່ງໃສ່, ບວກກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍຸລະດູໜາວທີ່ມີຄວາມແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ເຂດທະເລຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ລ່ວງລະເມີດຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການທີ່ບໍ່ສະຫງົບນີ້ແມ່ນຝາກ້ອນ Greenland.
ໂດຍມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າ 3 ກິໂລແມັດ (ຄວາມໜາບໍ່ເກີນ 2 ໄມລ໌), ຝາອັດນ້ຳກ້ອນ Greenland ຮັກສາຄວາມເລິກຂອງນ້ຳກ້ອນ ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຍົກລະດັບລະດັບນ້ຳທະເລທົ່ວໂລກໃຫ້ສູງເຖິງ 7 ແມັດ (23 ຟຸດ), ຖ້າມັນລະລາຍໝົດ. ຄວາມຮີບດ່ວນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຈຸດທີ່ບໍ່ມີຜົນຕອບແທນ, ທີ່ການລະລາຍຂອງ Greenland ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ໄດ້ເຕີບໂຕພຽງແຕ່ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ການສຶກສາທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມຄິດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຈຸດສໍາຄັນນີ້. ມັນເປີດເຜີຍວ່າເກນຂອງການລະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບອຸນຫະພູມ 1.7 ຫາ 2.3 ອົງສາເຊນຊຽດ (3.1 ຫາ 4.1 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ສູງກວ່າລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກໍາ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາຂອງລະດັບນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໃນປີນີ້. ດ້ວຍການຄາດຄະເນໃນປັດຈຸບັນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອຸນຫະພູມໂລກທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 3 ອົງສາເຊນເຊຊ (5.4 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້, ພວກເຮົາເຫັນວ່າຕົນເອງໃກ້ທີ່ສຸດກັບຈຸດປາຍນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການຂອງການລະລາຍຈະຂະຫຍາຍຕົວເທື່ອລະກ້າວ, ໃຫ້ຊຸມຊົນມີເວລາບາງຢ່າງເພື່ອປັບຕົວແລະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຄວາມຫວັງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມແລະເຮັດໃຫ້ມັນກັບຄືນໄປບ່ອນ 1.5 ອົງສາ Celsius (2.7 ອົງສາ Fahrenheit), ຂະບວນການລະລາຍຈະຢຸດເຊົາໃນທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດເຕືອນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ຈະບໍ່ຊ່ວຍປະຢັດພວກເຮົາຈາກຜົນສະທ້ອນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ, ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບລະດັບນ້ໍາທະເລ 2 ຫາ 3 ແມັດ (6.5 ຫາ 9.8 ຟຸດ) ສູງກວ່າປະຈຸບັນ.
ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງການປະຕິບັດບໍ່ເຄີຍຈະແຈ້ງກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວໂລກເພື່ອຕ້ານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສະຖານະການແລະເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນ. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນຈະປ່ຽນແປງພູມສັນຖານແຄມຝັ່ງທະເລຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ, ຈົມຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ສົມກຽດ ແລະໜ້າຜາຢູ່ໃຕ້ຄື້ນຟອງທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືການປະກອບສ່ວນຕົ້ນຕໍຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ?
A: ຝາອັດນ້ຳກ້ອນ Greenland, ທີ່ມີຂະໜາດມະຫາສານ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ຈະຍົກລະດັບນ້ຳທະເລຂຶ້ນເຖິງ 7 ແມັດ (23 ຟຸດ) ຖ້າລະລາຍທັງໝົດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລໃນປະຈຸບັນ.
ຖາມ: ລະດັບອຸນຫະພູມຂອງການລະລາຍຂອງຝາປິດນ້ຳກ້ອນ Greenland ທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ການ melting irreversible ຂອງກ້ອນ Greenland ໄດ້ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອຸນຫະພູມ 1.7 ຫາ 2.3 ອົງສາເຊນຊຽດ (3.1 ຫາ 4.1 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ຂ້າງເທິງລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກໍາ.
ຖາມ: ພວກເຮົາໃກ້ຮອດຈຸດປາຍຂອງການລະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ເທົ່າໃດ?
A: ພວກເຮົາໄດ້ເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດອຸນຫະພູມເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໃນປີນີ້. ດ້ວຍການຄາດຄະເນອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 3 ອົງສາເຊນເຊຊ (5.4 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້, ພວກເຮົາເຫັນວ່າຕົວເຮົາເອງໃກ້ຈະເປັນອັນຕະລາຍ.
ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດຢຸດເຊົາຂະບວນການລະລາຍໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມລົງເປັນ 1.5 ອົງສາເຊນຊຽດ (2.7 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ) ໄດ້ບໍ?
A: ເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ຈະຢຸດເຊົາການລະລາຍໃນທີ່ສຸດ, ມັນຈະບໍ່ຍົກເລີກຜົນສະທ້ອນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະສົບຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອເວລາອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເຖິງ 1.5 ອົງສາເຊ, ລະດັບນໍ້າທະເລຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ 2 ຫາ 3 ແມັດ (6.5 ຫາ 9.8 ຟຸດ) ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບໃນປະຈຸບັນ.