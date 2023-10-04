ຮູບພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ NGC 4654: Galaxy Spiral ລະດັບປານກາງຢູ່ໃນກຸ່ມ Virgo

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງກາແລັກຊີກ້ຽວວຽນລະດັບປານກາງ NGC 4654. ຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Virgo, galaxy ນີ້ມີລັກສະນະຂອງກ້ຽວວຽນທັງບໍ່ມີກ້າມ ແລະ ກ້ຽວວຽນ. ສູນກາງທີ່ສົດໃສ ແລະແຂນດາວທີ່ໝູນວຽນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕາຈັບໃຈ. NGC 4654 ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງເສັ້ນສູນສູດຊັ້ນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫັນໄດ້ຈາກທັງທາງເໜືອ ແລະໃຕ້ຂອງຊີກໂລກ. ກາລັກຊີນີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 55 ລ້ານປີແສງ.
NGC 4654 ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາກາແລັກຊີ Virgo Cluster ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວທີ່ບໍ່ສົມມາຕຣິກເບື້ອງແລະອາຍແກັສ hydrogen ເປັນກາງ. ນັກດາລາສາດເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະຖືກດໍາເນີນຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການຖອດຄວາມກົດດັນຂອງ ram." ໃນຂະນະທີ່ກາລັກຊີນີ້ເຄື່ອນຜ່ານ plasma ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ເອີ້ນວ່າຕົວກາງ intracluster ໃນກຸ່ມ galaxy Virgo, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງແຮງດັນຕໍ່ NGC 4654. ຄວາມກົດດັນນີ້, ຄ້າຍຄືກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລົມໃນມື້ທີ່ຍັງເຫຼືອສໍາລັບນັກຂີ່ລົດຖີບ, ແຖບກາລັກຊີຂອງມັນ. ອາຍແກັສ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາງຍາວ, ບາງໆຂອງອາຍແກັສ hydrogen ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ NGC 4654.
ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, galaxies ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ປະສົບກັບຄວາມກົດດັນຂອງ ram ມີອາຍແກັສເຢັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຂັດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງດາວດວງໃໝ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, NGC 4654 ຮັກສາອັດຕາການສ້າງດາວທີ່ສອດຄ່ອງກັບ galaxies ທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ NGC 4654 ແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ຮູບແບບນີ້.
NGC 4654 ຍັງປະສົບປະຕິສໍາພັນກັບກາແລັກຊີຄູ່ NGC 4639 ປະມານ 500 ລ້ານປີກ່ອນ. ຜົນກະທົບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ NGC 4639 ໄດ້ລອກອອກອາຍແກັສຕາມແຄມຂອງ NGC 4654, ຂັດຂວາງການສ້າງດາວໃນພາກພື້ນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໂຕ້ຕອບນີ້ເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວທີ່ບໍ່ສົມດຸນກັນພາຍໃນ NGC 4654.
ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ galaxies ເຊັ່ນ NGC 4654 ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງດາວຫນຸ່ມແລະອາຍແກັສເຢັນຈາກພວກມັນ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble, ດໍາເນີນການໂດຍ NASA, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັບພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການ NASA ຂອງ Hubble Space Telescope, ESA, ແລະ J. Lee (ສະຖາບັນວິທະຍາສາດກ້ອງສ່ອງທາງໄກ); ການປະມວນຜົນ: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)