Hubert Reeves: ນັກອາວະກາດ ແລະ ນັກສື່ສານວິທະຍາສາດ

Hubert Reeves, ນັກດາລາສາດຊາວການາດາ - ຝຣັ່ງທີ່ເສຍຊີວິດໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນອາຍຸ 91 ປີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນນັກສື່ສານວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ. ເກີດໃນ Montreal ໃນປີ 1932, Reeves ພັດທະນາຄວາມມັກໃນດ້ານດາລາສາດໃນໄວຫນຸ່ມ, ຄົ້ນຫາໂລກທໍາມະຊາດແລະການສຶກສາດາວໃນນາມນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ. ຄວາມປະທັບໃຈຂອງລາວກັບ cosmos ໄດ້ນໍາພາລາວໄປປະກອບອາຊີບດ້ານຟິສິກອາວະກາດ, ໃນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell ແລະກາຍເປັນທີ່ປຶກສາສໍາລັບໂຄງການອາວະກາດຂອງ NASA.

Reeves ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດທາງວິທະຍາສາດທີ່ສັບສົນກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ແລະລາວຕ້ອງການແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງລາວກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດແລະຈັກກະວານກັບຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໃນປີ 1981, ລາວໄດ້ພິມປຶ້ມຫົວເລື່ອງ “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), ເຊິ່ງກາຍເປັນສິນຄ້າຂາຍດີໃນປະເທດຝຣັ່ງ ແລະຖືກແປເປັນ 25 ພາສາ. ປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຟີຊິກຂອງດາລາສາດໃຫ້ເປັນ saga epic, ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງ Reeves ເຂັ້ມແຂງເປັນນັກສື່ສານວິທະຍາສາດທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ.

ຕະຫຼອດການເຮັດວຽກຂອງລາວ, Reeves ໄດ້ຂຽນຫຼາຍກວ່າ 40 ປື້ມ, ລວມທັງຫຼາຍຫົວຂໍ້ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ລາວໄດ້ກາຍເປັນໃບຫນ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນໂທລະພາບຝຣັ່ງ, ປະກົດຢູ່ໃນລາຍການສົນທະນາວັນນະຄະດີທີ່ນິຍົມແລະດຶງດູດຜູ້ຊົມດ້ວຍຜົມສີຂາວທໍາມະຊາດຂອງລາວ, ຕາກະພິບ, ແລະສຽງຂອງ Quebec. ທັດສະນະທີ່ມີສະເໜ່ ແລະໜ້າສົນໃຈຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນນັກເວົ້າທີ່ສະແຫວງຫາໃນໂລກທີ່ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມທີ່ທຽບເທົ່າພາສາຝຣັ່ງຂອງ Carl Sagan.

Reeves ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ນັກ​ສື່​ສານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ລາວ​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ເຕືອນ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ມະ​ນຸດ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ. ລາວເຊື່ອວ່າມະນຸດບໍ່ແມ່ນຊະນິດທີ່ເລືອກ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດຂອງພວກເຮົາ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງ Hubert Reeves ເຂົ້າໃນຂະແໜງຟີຊິກສາດ ແລະ ການສື່ສານວິທະຍາສາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບອັນຍືນຍົງ. ຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດກັບຄົນທົ່ວໄປໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ບຸກຄົນນັບບໍ່ຖ້ວນໃຫ້ໄຕ່ຕອງຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ ແລະໃຫ້ທະນຸຖະຫນອມ ແລະປົກປ້ອງໂລກທໍາມະຊາດ.

