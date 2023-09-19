ພະຍານແສງພາກເຫນືອໃນປະເທດໄອແລນ: ຄູ່ມືຂອງທ່ານຕໍ່ກັບປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ

ແສງພາກເຫນືອ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ aurora borealis, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນການສະແດງທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເຈົ້າຕ້ອງເດີນທາງໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄກໆ ເຊັ່ນ: ໄອສແລນ ຫຼື ອາລາສກາ ເພື່ອເບິ່ງພວກມັນ, ແຕ່ຂ່າວດີແມ່ນເຈົ້າສາມາດເຫັນປະກົດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້ໄດ້ຢູ່ ໄອແລນ ແລະ ໄອແລນເໜືອ.
ການສະແດງທີ່ສວຍງາມຂອງແສງສີຂຽວ, ສີບົວ, ສີຟ້າ, ແລະສີມ່ວງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ. ຈາກຊາຍຝັ່ງພາກເຫນືອຂອງໄອແລນເຫນືອແລະບາງສ່ວນຂອງຊາຍຝັ່ງ Antrim ເຖິງ Co Mayo ໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດໄອແລນ, Ashbourne ໃນ Co Meath, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຂດ Dublin, ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະປະສົບກັບທັດສະນະທີ່ແທ້ຈິງນີ້.
ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເຫັນແສງພາກເຫນືອ, equinox ທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 23 ກັນຍາອາດຈະເປັນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. equinox ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກແລະຄວາມອຽງຂອງດາວເຄາະ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນ aurora, ອີງຕາມ David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ມີການຮັບປະກັນຂອງການເປັນພະຍານຂອງແສງເຫນືອ. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຟັງ, ແລະມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຈາກຕົວເມືອງແລະຕົວເມືອງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນ. ເຂດຊົນນະບົດທາງພາກເຫນືອຂອງໄອແລນເຫນືອແລະສະຖານທີ່ເຊັ່ນ Mayo, ເຊິ່ງສະເຫນີທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຂອງມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ, ຖືວ່າເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນແສງເງິນຕາ.
aurora borealis ເປັນຜົນມາຈາກການ flares ແສງຕາເວັນ, ຫຼື eruptions ສຸດແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງປ່ອຍ radiation ຫຼາຍຕື້ໂຕນເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ຈະປະທະກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ສ້າງສີສັນສົດໃສຂອງແສງເຫນືອ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ແສງໄຟເປັນຮູບໄຂ່ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກເໜືອ, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ, ແສງແສງເງິນແສງທອງສາມາດຂະຫຍາຍໄປໄກເຖິງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄອແລນ.
ຖ້າທ່ານກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນແສງເງິນແສງທອງ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຊອກຫາສະຖານທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກແສງສະຫວ່າງທີ່ມະນຸດສ້າງ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼືຕົວເມືອງພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຫັນການສະແດງທີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດທີ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍສາມາດໃຫ້ທັດສະນະທີ່ດີກວ່າ. Astronomy Ireland ໃຫ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນແສງເງິນແສງທອງທີ່ຄາດຄະເນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເບິ່ງເຫັນໂດຍອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເປັນພະຍານຂອງແສງເຫນືອ, ສະນັ້ນຮັກສາຕາກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດໄອແລນເປັນບາງໂອກາດຈະມີເມກ ແລະ ຝົນຕົກ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນປະກົດການທຳມະຊາດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້. ຕິດຕາມການແຈ້ງເຕືອນແສງເງິນແສງທອງໃນອະນາຄົດ ແລະວາງແຜນທີ່ຈະສຳຜັດກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງແສງເໜືອໃນສວນຫຼັງເຮືອນຂອງທ່ານເອງ.
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