ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບດວງດາວທີ່ຫຼົງໄຫຼທີ່ລຶກລັບ

ທີມງານນັກດາລາສາດແອສປາໂຍນຈາກສູນສໍາລັບ Astrobiology (CAB) ໃນ Madrid ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງຂອງປະກົດການ enigmatic ທີ່ສຸດ stargazing - ການຫາຍສາບສູນຂອງດາວສົດໃສສາມຮູບຖ່າຍຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຄາລິຟໍເນຍໃນປີ 1952, ພຽງແຕ່ຫາຍໄປພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາເພື່ອອະທິບາຍເຫດການທີ່ແປກປະຫຼາດນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບ.
ນັກດາລາສາດສະ ເໜີ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖືຫຼາຍຄັ້ງ ສຳ ລັບເຫດການ "ສາມຄັ້ງຊົ່ວຄາວ", ຮັດແຄບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຜ່ານການວິເຄາະຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັບເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ telescopes ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການສົມມຸດຕິຖານຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ລັກສະນະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະກົດການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະລວບລວມຫຼັກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທິດສະດີທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເລນກາວິທັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າຂຸມດໍາທີ່ຜ່ານໄປໄດ້ບິດເບືອນຮູບພາບຂອງດາວທີ່ອ່ອນເພຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ດາວສາມດວງສັງເກດເຫັນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ເປັນພາບລວງຕາຂອງ cosmic. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄໍາອະທິບາຍນີ້ມາພ້ອມກັບຄວາມສັບສົນບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບປະຊາກອນຂອງວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືເລນ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງເຫດການຊົ່ວຄາວທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການສັງເກດເຫັນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ແມ່ນດາວໃດໆແຕ່ເປັນວັດຖຸຊັ້ນສູງອື່ນໆ. ຈຸດທີ່ສົດໃສເຫຼົ່ານີ້, ອີງຕາມການຄິດໄລ່, ຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງເທົ່າກັບຫົກຫນ່ວຍດາລາສາດ (AU) ຈາກໂລກ. ຄວາມໃກ້ຊິດນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກມັນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກເຂດນອກຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ບາງທີອາດຈະມາຈາກວັດຖຸທີ່ຜ່ານ Oort Cloud.
ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ບັນຊີທີ່ສົມເຫດສົມຜົນອີກອັນໜຶ່ງສະເໜີວ່າການສັງເກດການຜິດປົກກະຕິອາດຈະບໍ່ມີລັກສະນະທາງດາລາສາດເລີຍ. ການທົດສອບອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກໃນຊ່ວງເວລານັ້ນສາມາດປົນເປື້ອນແຜ່ນຮູບຖ່າຍ, ນໍາໄປສູ່ພາບລວງຕາຂອງດວງດາວທີ່ຫາຍໄປ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງພາກພຽນ, ທີມງານຂອງ Solano ບໍ່ສາມາດກໍານົດສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະກົດການ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສະຫຼຸບ, ພຽງແຕ່ເວລາແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເທກໂນໂລຍີ telescope ຈະສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະແກ້ໄຂ enigma ອາຍຸ 70 ປີນີ້. ຈົນກ່ວານັ້ນ, ຄວາມລຶກລັບຂອງດວງດາວທີ່ຫາຍໄປຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ລໍຖ້າເຫດການ cosmic ຕໍ່ໄປທີ່ຈະສ່ອງແສງເຖິງ enigma ຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈນີ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ປະກົດການ "ສາມລ່ຽມຊົ່ວຄາວ" ແມ່ນຫຍັງ?
A: "Triple transient" ຫມາຍເຖິງການຫາຍຕົວໄປຂອງດາວທີ່ສົດໃສສາມດວງທີ່ຖືກຖ່າຍຮູບຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຄາລິຟໍເນຍໃນປີ 1952 ແຕ່ຫາຍໄປພາຍໃນຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ.
ຖາມ: ຄໍາອະທິບາຍທີ່ສະເຫນີສໍາລັບດາວທີ່ຫາຍໄປແມ່ນຫຍັງ?
A: ນັກດາລາສາດແອສປາໂຍນໄດ້ແນະນໍາທິດສະດີຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບຂອງເລນ gravitational, ການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການປົນເປື້ອນຂອງແຜ່ນຖ່າຍຮູບຈາກການທົດສອບອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃກ້ໆ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະກົດການ?
A: ຄວາມຫາຍາກຂອງເຫດການ "ສາມເທື່ອຊົ່ວຄາວ" ແລະການຂາດຫຼັກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດສາເຫດທີ່ແນ່ນອນ. ການຈັບເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ telescopes ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຢືນຢັນສະຫຼຸບ.
ຖາມ: ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອັນໃດທີ່ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບນີ້ໄດ້?
A: ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ telescope ຖືສໍາຄັນໃນການຖອດລະຫັດ enigma ນີ້. ໂດຍການຈັບພາບເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກທັນສະໄໝ, ນັກດາລາສາດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສາມາດຊີ້ບອກສາເຫດຂອງດວງດາວທີ່ສູນຫາຍໄດ້.