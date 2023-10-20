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ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ມີປະສິດທິພາບຖືກກວດພົບຈາກ Galaxy ຫ່າງໄກ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ມີປະສິດທິພາບຖືກກວດພົບຈາກ Galaxy ຫ່າງໄກ

ນັກດາລາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໂດຍການກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ (FRB) ຈາກກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກທີ່ເດີນທາງເຖິງແປດຕື້ປີແສງເພື່ອມາເຖິງໂລກ. FRB ໂດຍສະເພາະນີ້ມີອໍານາດຫຼາຍກວ່າແລະມາຈາກຫຼາຍໄກກວ່າທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເມື່ອກ່ອນ, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຈັກກະວານມີຫນ້ອຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງອາຍຸໃນປະຈຸບັນ. ສາເຫດຂອງ FRBs ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ໂດຍມີທິດສະດີຕັ້ງແຕ່ຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວໄປຫາແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນດາວຕາຍທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງ.

ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄດ້ຖືກກວດພົບໂດຍກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸ Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອົດສະຕາລີ. ມັນປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍພາຍໃນໜຶ່ງມິນລິວິນາທີເທົ່າທີ່ແສງຕາເວັນປ່ອຍອອກມາໃນໄລຍະ 30 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍພັນ FRBs ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຟ້າປະຈໍາວັນ, ພຽງແຕ່ປະມານຫນຶ່ງພັນໄດ້ຖືກກວດພົບ, ມີຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພຽງແຕ່ 50 ກໍານົດ. ເພື່ອຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລະເບີດຄັ້ງລ່າສຸດ, ນັກດາລາສາດໄດ້ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດຊີລີ ແລະ ພົບວ່າມັນມາຈາກກາແລັກຊີທີ່ອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບກາແລັກຊີອື່ນໆ, ອາດຈະສ້າງເປັນແມ່ເຫຼັກ.

ນອກເຫນືອຈາກການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງ FRBs, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໃຊ້ພວກມັນເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ. FRBs ໄດ້ຖືກພິມດ້ວຍລາຍເຊັນຂອງອາຍແກັສທີ່ພວກເຂົາເດີນທາງຜ່ານ, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີວິທີການວັດແທກປະລິມານຂອງສານໃນເວັບ cosmic ແລະກໍານົດນ້ໍາຫນັກທັງຫມົດຂອງຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ, ຫຼາຍຮ້ອຍ FRBs ຈະຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເຫັນໂດຍໃຊ້ telescopes ວິທະຍຸກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະກາຍເປັນການດໍາເນີນງານໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ FRBs ແລະເວັບ cosmic. ດ້ວຍ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແລະ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຕື່ມ​ອີກ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປົດ​ລັອກ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ຕື່ມ​ອີກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html
– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8

By Gabriel Botha

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