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ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດາວທຽມວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດາວທຽມວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ກຸ່ມດາວທຽມວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ (LEO) ເຊັ່ນ Starlink ຂອງ Elon Musk ແລະກຸ່ມດາວທຽມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ດົນມານີ້ຂອງ Amazon ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສໍາລັບທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາໃນການສະຫນອງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງລະບົບບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ, ປະຈຸບັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທີ່ຂັດຂວາງການສຶກສາຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບວ່າພວກມັນຍັງເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມສະຫວ່າງທີ່ແນະນໍາຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ.

ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີຕົ້ນແບບຂອງຝູງ BlueBird ຂອງ AST SpaceMobile ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ການ​ສຶກສາ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ມືດ​ມົວ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ກວ່າ​ອັນ​ທີ່​ນັກ​ດາລາສາດ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ທາງ​ວິທະຍາສາດ​ໃນ​ອະວະກາດ.

ນັກດາລາສາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໂດຍສູນສະຫະພັນດາລາສາດສາກົນເພື່ອປົກປ້ອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວແລະງຽບຈາກການແຊກແຊງຂອງດາວທຽມໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດາວທຽມຂອງພວກເຂົາມືດ, ຄວາມສະຫວ່າງຍັງຄົງເປັນບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ. ລະບົບການຕິດຕາມທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບດາວທຽມ LEO ແມ່ນລາຄາແພງແລະຂາດການຂະຫຍາຍ.

ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຊັກຊ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍາແບບສະຫມັກໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມຜົນປະໂຫຍດຂອງການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ລະບົບດາວທຽມ LEO, ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວ, ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ບໍ່ຄືກັບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ 5G.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Starlink ປະຈຸບັນໃຫ້ບໍລິການ 1.5 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລ້ານຄົນໃນສະຫະລັດຍັງຂາດການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນທີ່ມີລາຄາຖືກ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງອິນເຕີເນັດດາວທຽມຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກ​ນີ້, ຍັງ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະວະກາດ​ອີກ​ຫຼາຍ​ໝື່ນ​ດວງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ແສງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນຕື່ມ ​ແລະ ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຈາກ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາ​ລະ​ສານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​
- ສະຫະພັນດາລາສາດສາກົນ

By Vicky Stavropoulou

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