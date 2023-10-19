ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດາວທຽມວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ກຸ່ມດາວທຽມວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ (LEO) ເຊັ່ນ Starlink ຂອງ Elon Musk ແລະກຸ່ມດາວທຽມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ດົນມານີ້ຂອງ Amazon ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສໍາລັບທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາໃນການສະຫນອງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງລະບົບບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ, ປະຈຸບັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທີ່ຂັດຂວາງການສຶກສາຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບວ່າພວກມັນຍັງເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມສະຫວ່າງທີ່ແນະນໍາຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ.
ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີຕົ້ນແບບຂອງຝູງ BlueBird ຂອງ AST SpaceMobile ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ການສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນດາວທຽມທີ່ມືດມົວກໍຍັງມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າອັນທີ່ນັກດາລາສາດຖືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການແຊກແຊງທາງວິທະຍາສາດໃນອະວະກາດ.
ນັກດາລາສາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໂດຍສູນສະຫະພັນດາລາສາດສາກົນເພື່ອປົກປ້ອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວແລະງຽບຈາກການແຊກແຊງຂອງດາວທຽມໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດາວທຽມຂອງພວກເຂົາມືດ, ຄວາມສະຫວ່າງຍັງຄົງເປັນບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ. ລະບົບການຕິດຕາມທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບດາວທຽມ LEO ແມ່ນລາຄາແພງແລະຂາດການຂະຫຍາຍ.
ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຊັກຊ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍາແບບສະຫມັກໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມຜົນປະໂຫຍດຂອງການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ລະບົບດາວທຽມ LEO, ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວ, ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ບໍ່ຄືກັບເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ 5G.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Starlink ປະຈຸບັນໃຫ້ບໍລິການ 1.5 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລ້ານຄົນໃນສະຫະລັດຍັງຂາດການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນທີ່ມີລາຄາຖືກ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງອິນເຕີເນັດດາວທຽມຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກນີ້, ຍັງມີແຜນຈະສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດອີກຫຼາຍໝື່ນດວງ, ເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດທາງແສງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານທໍາມະຊາດ
- ສະຫະພັນດາລາສາດສາກົນ