The Siena Galaxy Atlas: ແຜນທີ່ທີ່ສົມບູນແບບຂອງ Cosmos

Siena Galaxy Atlas (SGA) ແມ່ນແຜນທີ່ທີ່ສົມບູນແບບຂອງ cosmos ທີ່ປະກອບມີໄລຍະຫ່າງ, ສະຖານທີ່, ແລະຂໍ້ມູນທາງເຄມີຂອງ 380,000 galaxies ໃນທົ່ວເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ພັດທະນາໂດຍທີມງານຂອງນັກດາລາສາດກັບ Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, SGA ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດສາມກວ້າງທີ່ສໍາເລັດໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ 2017. ແຜນທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຊັດເຈນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່, ຮູບຮ່າງ, ແລະຂະຫນາດຂອງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. galaxies ໃຫຍ່ຫຼາຍພັນໜ່ວຍ.
ກ່ອນທີ່ຈະສ້າງ SGA, ການລວບລວມ galaxy ທີ່ຜ່ານມາມີລາຍການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊັ່ນ: ຕໍາແຫນ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຂະຫນາດຂອງ galaxies, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາຍການທີ່ບໍ່ແມ່ນ galaxies ແຕ່ດາວຫຼືປອມ. SGA ລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທ້ອງຟ້າແລະປັບປຸງການວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງສໍາລັບ galaxies, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືກ່ອນສໍາລັບຕົວຢ່າງຂອງຂະຫນາດນີ້.
SGA ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກດາລາສາດທີ່ສຶກສາການສ້າງ galaxy ແລະໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານ. ມັນຊ່ວຍສະຫນອງຮູບພາບທີ່ສົມບູນແບບຂອງ cosmos ແລະສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ. ການສໍາຫຼວດທົ່ວທ້ອງຟ້າເຊັ່ນ SGA ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດຮູບແບບທີ່ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະຊາກອນຂອງວັດຖຸ, ເອົາການຄົ້ນພົບໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນສະພາບການ, ແລະກໍານົດຜູ້ສະຫມັກສໍາລັບການສັງເກດການສຸມໃສ່.
ຂໍ້ມູນສໍາລັບ SGA ແມ່ນມາຈາກ telescopes ຕ່າງໆ, ລວມທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບພະລັງງານຊ້ໍາ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Mosaic3, ແລະ Beijing-Arizona Sky Survey. ການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັບພາບໃນຄື້ນແສງ optical ແລະ infrared, ກວມເອົາພື້ນທີ່ 20,000 ອົງສາຕາແມັດ, ເຊິ່ງເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. SGA ຍັງເປັນການສໍາຫຼວດຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂປຣໄຟລ໌ແສງສະຫວ່າງຂອງ galaxies.
SGA, ມີຊື່ຫຼັງຈາກວິທະຍາໄລ Siena ໃນນິວຢອກ, ແມ່ນມີໃຫ້ອອນໄລນ໌ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າກັບທັງນັກດາລາສາດມືອາຊີບແລະສາທາລະນະ. ນອກເຫນືອໄປຈາກຜົນປະໂຫຍດທາງວິທະຍາສາດຂອງມັນ, atlas ມີຮູບພາບຈໍານວນຫລາຍຂອງກາແລັກຊີທີ່ສວຍງາມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການສໍາຫຼວດມຸມຂອງວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NOIRLab
– ຍານອາວະກາດ Gaia ຂອງ ESA
– ການສໍາຫຼວດມໍລະດົກຂອງເຄື່ອງມື Spectroscopic ພະລັງງານຊ້ໍາ (DESI).
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບພະລັງງານຊ້ໍາ (DECam)
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Mosaic3
- ການສໍາຫຼວດທ້ອງຟ້າປັກກິ່ງ-ອາຣິໂຊນາ (BASS)
– ດາວທຽມສຳຫຼວດອິນຟາເຣດໃນພື້ນທີ່ກວ້າງຂອງອົງການ NASA (WISE).