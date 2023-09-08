ວິທີການໃຫມ່ໃຊ້ Double-Period RR Lyr Stars ເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງກາແລັກຊີ

ນັກດາລາສາດໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ galaxies ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍການໃຊ້ສອງໄລຍະເວລາ RR Lyr stars. ວິທີການນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສັງເກດການ spectroscopic ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມຕົວຢ່າງຂອງ galaxies ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ຊັດເຈນກວ່າ 20 ເທື່ອ.
ດາວ RR Lyr ແມ່ນຕົວແປທີ່ເຄື່ອນທີ່ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ 100 ເທົ່າແລະມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ. ພວກເຂົາສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນ "ທຽນໄຂມາດຕະຖານ" ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ galaxy ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ pulsation ແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາ. ດາວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະທາງ, ພ້ອມກັບ Cepheids ຄລາສສິກ, ສໍາລັບ galaxies ຢູ່ໃກ້ກັບພວກເຮົາ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy, ນັກດາລາສາດຈາກນັກສັງເກດການດາລາສາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ໃຊ້ດາວ RR Lyr ໄລຍະເວລາສອງເທົ່າເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງ galaxy ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຂອງໄລຍະຫ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ 1-2%.
ດາວ RR Lyr ໄລຍະສອງແມ່ນເປັນເອກະລັກເພາະວ່າພວກມັນສະແດງການເຕັ້ນຂອງຈັງຫວະທີ່ມີຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງໄລຍະເວລາ. ໄລຍະເວລາທັງສອງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນສົມບັດຂອງດາວເຊັ່ນ: ມະຫາຊົນແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບ. ໂດຍການສຶກສາທັງສອງໄລຍະເວລານີ້, ນັກດາລາສາດສາມາດສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການວັດແທກໄລຍະຫ່າງໂດຍອີງໃສ່ photometry ເທົ່ານັ້ນ.
ວິທີການໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງວິທີການໄດ້ຮັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ galaxies ໃກ້ຄຽງຈາກການ photometry ຢ່າງດຽວ, ໂດຍບໍ່ມີການອີງໃສ່ການສັງເກດການ spectroscopic. ອີງຕາມທ່ານດຣ Licai Deng, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງ NAOC ແລະຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ວິທີການນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມຕົວຢ່າງຂອງ galaxies ທີ່ມີການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໂດຍປັດໃຈ 20 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ດາວສອງໄລຍະ RR Lyr ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບ. ໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງ telescopes ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສະຖານີອາວະກາດຈີນແລະ Vera C. Rubin Observatory, ສິບພັນດາວ RR Lyr ໄລຍະສອງໃນ galaxies ໃກ້ຄຽງຄາດວ່າຈະຖືກຄົ້ນພົບ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການວັດແທກໄລຍະທາງໂດຍອີງໃສ່ດາວເຫຼົ່ານີ້, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະສ້າງແຜນທີ່ 3D intuitive ຂອງກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນແລະໄດ້ຮັບຄ່າຄົງທີ່ Hubble ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການໃຊ້ດາວ RR Lyr ໄລຍະສອງເທົ່າເປັນຕົວຊີ້ບອກທາງໄກໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ສົດໃສເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos ແລະ galaxies ທີ່ກວ້າງຂວາງພາຍໃນມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). ການນໍາໃຊ້ຮູບດາວສອງໂຫມດ RR Lyrae ເປັນຕົວຊີ້ບອກໄລຍະທາງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະໂລຫະ. ດາລາສາດທຳມະຊາດ.
- ສິນເຊື່ອຮູບພາບ: NAOC