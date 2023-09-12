ນັກດາລາສາດຊອກຫາຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades

ນັກດາລາສາດໄດ້ສະເໜີວ່າ ຂຸມດຳທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກສາມາດລີ້ຕົວຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດປະມານ 150 ປີແສງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກກຸ່ມຂອງຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນແລະໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ waning galaxy ດຽວ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ກັນໃນເມື່ອກ່ອນ, ຜູ້ສະຫມັກໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຢູ່ໃກ້ກັບໂລກຫຼາຍກວ່າສິບເທົ່າ.
ກຸ່ມ Hyades ເປັນກຸ່ມທີ່ເປີດ, ປະກອບດ້ວຍດາວຫຼາຍຮ້ອຍດວງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Taurus. ກຸ່ມດາວເປີດແມ່ນກຸ່ມຂອງດາວທີ່ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເວລາດຽວກັນຈາກເມກຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ດາວພາຍໃນກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແບ່ງປັນລັກສະນະທົ່ວໄປໃນແງ່ຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີແລະອາຍຸ.
ເພື່ອສືບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂຸມດໍາຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍ Stefano Torniamenti ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Padua ໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວແລະການວິວັດທະນາການພາຍໃນກຸ່ມ. ການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຂຸມດໍາ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບການສັງເກດການໂດຍ telescope ຊ່ອງ Gaia ກ່ຽວກັບຄວາມໄວແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງດາວໃນກຸ່ມ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າຕົວແບບຈໍາລອງທີ່ກົງກັບການສັງເກດການທີ່ດີທີ່ສຸດປະກອບມີຂຸມດໍາສອງຫຼືສາມຢູ່ໃນກຸ່ມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈໍາລອງທີ່ກວມເອົາຂຸມດໍາທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ Hyades ບໍ່ເກີນ 150 ລ້ານປີກ່ອນຍັງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນ Gaia. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າຂຸມດໍາຖືກຂັບໄລ່ຢ່າງໂຫດຮ້າຍອອກຈາກກຸ່ມ, ການມີຢູ່ກ່ອນຫນ້າຂອງພວກມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນປະຊາກອນດາວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຂຸມດໍາໄດ້ອອກຈາກ Hyades ແລ້ວ, ການຈໍາລອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນຍັງຄົງເປັນຂຸມດໍາທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ບັນທຶກກ່ອນໜ້ານີ້ສຳລັບຂຸມດຳທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ, Gaia BH1 ແລະ Gaia BH2, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີນີ້ ແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ 1,560 ແລະ 3,800 ປີແສງຕາມລຳດັບ. ໃນການປຽບທຽບ, ຂຸມດໍາທີ່ມີທ່າແຮງຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades ຈະໃກ້ຊິດກວ່າ.
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງ telescope ຍານອະວະກາດ Gaia, ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສຶກສາຕໍາແຫນ່ງສ່ວນບຸກຄົນແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງດາວໃນກຸ່ມຄ້າຍຄື Hyades ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ໂດຍການວັດແທກຕຳແໜ່ງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງດວງດາວຫຼາຍຕື້ດວງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, Gaia ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບອິດທິພົນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກວັດຖຸທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຊັ່ນ: ຮູດຳ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການປະກົດຕົວແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂຸມດໍາໃນ galaxy ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກຸ່ມດາວ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນຫນັງສືແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ນັກດາລາສາດຊອກຫາຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ." Space.com.
- "ຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກອາດຈະຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades." New Atlas