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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບປະກົດການລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ (FRBs) ໂດຍການແຕ້ມຂະຫນານກັບແຜ່ນດິນໄຫວ. FRBs ແມ່ນການລະເບີດຂອງພະລັງງານວິທະຍຸທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ພຽງແຕ່ milliseconds ແລະມາຈາກຊ່ອງເລິກ. ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນ ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງ FRBs ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ "ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ" ເທິງດາວນິວຕຣອນສາມາດຮັບຜິດຊອບໄດ້.

ດາວນິວຕຣອນເປັນດາວທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ເກີດເມື່ອດາວຍັກໃຫຍ່ລົ້ມລົງ, ເຊິ່ງປະໄວ້ທາງຫຼັງຂອງແກນນ້ອຍໆທີ່ໜາແໜ້ນ. Magnetars, ປະເພດຂອງດາວນິວຕຣອນທີ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າປ່ອຍ FRBs. ແນວຄວາມຄິດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວເທິງພື້ນຜິວແມ່ເຫຼັກ, ຄ້າຍຄືກັນກັບແຜ່ນດິນໄຫວໃນໂລກ, ສະເຫນີຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງ FRBs.

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນຈາກ FRBs, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະ flares ແສງຕາເວັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ FRBs ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ, ໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງການເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການສັ່ນສະເທືອນໃນໄລຍະເວລາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນລະຫວ່າງ FRBs ແລະ flares ແສງຕາເວັນ. ການວິເຄາະນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບການສຶກສາກ່ອນຫນ້າແລະສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງ FRBs.

ການຄົ້ນພົບນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ, ເລື່ອງຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ແລະຟີຊິກນິວເຄຼຍ. ໂດຍການສຶກສາ FRBs ແລະການພົວພັນກັບ starquakes, ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສານທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຟີຊິກນິວເຄຼຍ.

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກແສງຫ້າຮ້ອຍແມັດ (FAST) ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Arecibo ໃນເປີໂຕຣິໂກ ທີ່ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ. telescopes ຈານດຽວຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາ.

ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ FRBs ແລະ starquakes ສາມາດປົດລັອກການຄົ້ນພົບໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງວິທະຍຸໄວ, ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ cosmos ແລະການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ໂຕ​ກຽວ​
- ສໍາ​ນັກ​ງານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກ​ພື້ນ Kanto​
- ພາ​ລະ​ກິດ​ສາ​ກົນ​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ຕາ​ເວັນ (Hinode​)

By Mampho Brescia

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