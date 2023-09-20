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ການວິວັຖນາການ Spectral ຂອງ XTE J1810-189 ສືບສວນໂດຍນັກດາລາສາດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ການວິວັຖນາການ Spectral ຂອງ XTE J1810-189 ສືບສວນໂດຍນັກດາລາສາດ

ນັກດາລາສາດຢູໂຣບໄດ້ນຳໃຊ້ຍານສຳຫຼວດດາວນິວຕຣອນພາຍໃນ (NICER) ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ເພື່ອທຳການວິເຄາະສະເໜ່ຂອງ XTE J1810–189, ຍານ X-ray ທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ຳ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ preprint arXiv, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການຂອງລະບົບນີ້.

X-ray binaries (XRBs) ປະກອບດ້ວຍດາວທຳມະດາ ຫຼືດາວເຄາະຂາວທີ່ສົ່ງມວນສານໃສ່ດາວນິວຕຣອນທີ່ໜາແໜ້ນ ຫຼືຂຸມດຳ. ໄບນາຣີ X-ray ມະຫາຊົນຕ່ຳ (LMXBs) ແລະ X-ray binaries ທີ່ມີມະຫາຊົນສູງ (HMXBs) ໄດ້ຖືກຈໍາແນກໂດຍອີງໃສ່ມະຫາຊົນຂອງດາວຄູ່.

XTE J1810–189 ແມ່ນດາວນິວຕຣອນ LMXB ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ 11,400 ຫາ 28,400 ປີແສງ. ມັນສະແດງພຶດຕິກຳຊົ່ວຄາວ, ສະລັບລະຫວ່າງໄລຍະທີ່ງຽບສະຫງົບ ແລະໄລຍະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມໃສ່ດາວນິວຕຣອນ.

ໃນລະຫວ່າງການລະເບີດ X-ray ໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ນັກດາລາສາດນໍາໂດຍ Arianna Manca ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cagliari ໃນອິຕາລີໄດ້ສັງເກດເຫັນ XTE J1810-189 ເພື່ອສືບສວນວິວັດທະນາການຂອງມັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກການສັງເກດການ 33 NICER, ດ້ວຍ 23 ຂອງພວກເຂົາສະຫນອງສະຖິຕິພຽງພໍສໍາລັບການວິເຄາະ spectral.

ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການສັງເກດການສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຫມາະໄດ້ໂດຍອົງປະກອບທີ່ປະສົມປະສານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະເວລາ. ດັດຊະນີ photon ຂອງອົງປະກອບນີ້ບັນລຸມູນຄ່າສູງສຸດຂອງມັນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການລະເບີດ. ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍສີດໍາ Comptonized ໄດ້ຖືກກໍານົດປະມານ 0.6 keV.

ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດວ່າ photons ແກ່ນສໍາລັບອົງປະກອບຂອງ Comptonization ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກແຜ່ນ accretion ຫຼືດາວ neutron. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ XTE J1810-189 ບໍ່ບັນລຸສະພາບສູງ / ອ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະຫວ່າງການລະເບີດແລະມີຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດທີ່ວັດແທກໄດ້ປະມານຫນຶ່ງ undecillion erg / s.

ການສັງເກດການ NICER ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງລະເບີດ thermonuclear ໃນໄລຍະການລະເບີດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີດາວລໍາດັບຕົ້ນຕໍທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຮໂດເຈນຢູ່ໃນລະບົບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າຕໍ່ກັບວິວັດທະນາການຂອງ XTE J1810-189 ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນ NICER. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອົງປະກອບ Comptonization ແລະລັກສະນະຂອງລະບົບ.

ທີ່​ມາ​:
– Manca, A., et al. (2023). ການວິເຄາະ Spectral ຂອງ LMXB XTE J1810-189 ດ້ວຍຂໍ້ມູນ NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831

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