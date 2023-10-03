ການສັງເກດເບິ່ງ Supernova ທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນ Cygnus: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຈາກ Hubble

ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ການສຶກສາໃຫມ່ໃນ The Astrophysical Journal ໂດຍອີງໃສ່ການສັງເກດການຂອງ Hubble Space Telescope ຂອງ Cygnus Loop, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ supernova ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 2600 ປີແສງ. ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງ Cygnus Loop, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍ Hubble ສໍາລັບສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
ຮູບພາບຂອງ Hubble ຂອງ Cygnus Loop ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ສັບສົນແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ພົບໂດຍ shockwaves ທີ່ຜະລິດໂດຍການລະເບີດຂອງ supernova ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານອາວະກາດ. ຄື້ນຊັອດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ອີງຕາມຜູ້ຂຽນ Ravi Sankrit ຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Telescope Space, ຮູບພາບ Hubble ແມ່ນຫນ້າປະທັບໃຈແລະມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຂອບຂອງຄື້ນຊ໊ອກທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.
ການສຶກສາໄດ້ກວດກາເບິ່ງເສັ້ນໃຍເສັ້ນ Balmer, ອາຍແກັສບາງໆທີ່ປະກົດເປັນສີແດງສີສົ້ມໃນຮູບ Hubble. ເສັ້ນ Balmer ແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດເສັ້ນ spectral ຈາກປະລໍາມະນູ hydrogen ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຖານະພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄື້ນຊັອກເວບຂອງຊຸບເປີໂນວາທີ່ເຫຼືອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ເປັນກາງ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ ແລະປ່ອຍໂຟຕອນ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍແດງເປັນສີແດງ. ລະດັບພະລັງງານສະເພາະຂອງໂຟຕອນແມ່ນເອີ້ນວ່າສາຍ H-alpha ແລະເຫັນໄດ້ວ່າເປັນເສັ້ນສະເປກສີແດງເລິກທົ່ວຈັກກະວານ.
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ວິເຄາະເສັ້ນ spectral ອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ OIII, ເຊິ່ງປະກົດເປັນສີຟ້າແລະເກີດຈາກອົກຊີເຈນທີ່ ionized. ການປ່ອຍອາຍພິດ OIII ແມ່ນຢູ່ທາງຫລັງຂອງ shockwave ແລະເຫັນໄດ້ໃນຮູບພາບ Hubble. ໂດຍການວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງ Doppler ໃນແສງສະຫວ່າງຈາກ H-alpha ແລະ OIII, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດຄວາມໄວ radial ຂອງອາຍແກັສຍ້ອນວ່າມັນຂະຫຍາຍອອກໄປຂ້າງນອກຈາກສິ່ງທີ່ເຫຼືອ supernova.
ການສັງເກດການເປີດເຜີຍວ່າອາຍແກັສໃນວົງ Cygnus ກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມໄວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື. ການສັ່ນສະເທືອນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນແຜ່ນອາຍແກັສເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄື້ນຊ໊ອກໄດ້ພົບກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນຕົວກາງລະຫວ່າງດາວ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ກໍານົດແລະແຜນທີ່ສາມປະເພດຂອງການຊ໊ອກໃນ Cygnus Loop: radiative, non-radiative, ແລະ shocks transitional. ການສັງເກດ ແລະເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງອາການຊ໊ອກເຫຼົ່ານີ້ ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງ supernova ພັດທະນາໄປເມື່ອຄື້ນຊ໊ອກຂອງພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານອາວະກາດ ແລະພົວພັນກັບເລື່ອງອື່ນໆ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສັງເກດການຂອງ Hubble ຂອງ Cygnus Loop ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຄື້ນຊັອກເວບທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງມັນກັບສື່ກາງລະຫວ່າງດາວອ້ອມຂ້າງ. ການສຶກສາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າທາງຫນ້າຊ໊ອກໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຫຼືການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນ morphology ຫຼືຄວາມສະຫວ່າງໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາຂອງການສັງເກດການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Astrophysical
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Telescope Space