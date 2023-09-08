ທີມງານຂອງນັກດາລາສາດສາກົນໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານ: ຟອດຊິວທໍາທີ່ເຫຼືອຈາກພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກ Big Bang ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຟອງຂອງກາແລັກຊີ." ໂຄງສ້າງ cosmic ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ວັດແທກໄດ້ 10,000 ຕື້ປີແສງຜ່ານ, ເຮັດໃຫ້ມັນກວ້າງກວ່າກາລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ XNUMX ເທົ່າ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ໃຫ້ພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານ ແລະສາມາດປະຕິວັດ cosmology ໄດ້.
ຟອງທີ່ມີຈຸດໃຈກາງປະມານ 820 ລ້ານປີແສງຈາກກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງນັ້ນຖືວ່າເປັນການພົບເຫັນທີ່ສຳຄັນ. ອີງຕາມການ Cullan Howlett, ສະມາຊິກຂອງທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ, ຟອງແມ່ນຟອດຊິວທໍາຈາກສະໄຫມຂອງ Big Bang ໃນເວລາທີ່ຈັກກະວານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະມັນ dwarfs ໂຄງສ້າງທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍ, ເຊັ່ນ Sloan Great Wall ແລະ Bootes supercluster.
ການຄົ້ນພົບຍັງຢືນຢັນປະກົດການທໍາອິດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນປີ 1970 ໂດຍ Jim Peebles, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານ cosmologist ຊາວການາດາ-ອາເມລິກາ. Peebles ທິດສະດີວ່າການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະລັງສີໃນຈັກກະວານເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສ້າງຄື້ນສຽງທີ່ເອີ້ນວ່າ baryon acoustic oscillations, ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ສ້າງຟອງໃນຂະນະທີ່ພວກມັນ rippled ຜ່ານ plasma. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຢຸດເຊົາປະມານ 380,000 ປີຫຼັງຈາກສຽງປັ້ງໃຫຍ່ໃນເວລາທີ່ຈັກກະວານເຢັນລົງແລະຮູບຮ່າງຂອງຟອງໄດ້ froze. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຟອງເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເມື່ອຈັກກະວານຂະຫຍາຍອອກ.
ຟອງທີ່ຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນການສັ່ນສະເທືອນທາງສຽງຂອງ baryon ທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກ. ນັກດາລາສາດໄດ້ຕັ້ງຊື່ມັນວ່າ Ho'oleilana, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ "ສົ່ງສຽງຈົ່ມຂອງການຕື່ນຕົວ" ໃນພາສາຮາວາຍ, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ການຮ້ອງເພງທີ່ສ້າງມາຈາກຊື່ຂອງມັນ.
ການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈັກກະວານໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບຟອງໃຫຍ່ຂອງກາແລັກຊີນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາກສະຫນາມຂອງ cosmology, ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງຮູບແບບຂອງຈັກກະວານໃນປະຈຸບັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Astrophysical
– ໂຮງຮຽນຄະນິດສາດ ແລະຟີຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Queensland
- ຄະນະກໍາມະການພະລັງງານປະລໍາມະນູຂອງຝຣັ່ງ
- ມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາຍ