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ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບ "ຟອງຂອງກາແລັກຊີ" ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ສຽງປັ້ງໃຫຍ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບ "ຟອງຂອງກາແລັກຊີ" ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ສຽງປັ້ງໃຫຍ່

ທີມງານຂອງນັກດາລາສາດສາກົນໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານ: ຟອດຊິວທໍາທີ່ເຫຼືອຈາກພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກ Big Bang ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຟອງຂອງກາແລັກຊີ." ໂຄງສ້າງ cosmic ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ວັດແທກໄດ້ 10,000 ຕື້ປີແສງຜ່ານ, ເຮັດໃຫ້ມັນກວ້າງກວ່າກາລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ XNUMX ເທົ່າ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ໃຫ້ພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານ ແລະສາມາດປະຕິວັດ cosmology ໄດ້.

ຟອງ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ໃຈກາງ​ປະມານ 820 ລ້ານ​ປີ​ແສງ​ຈາກ​ກາ​ລັກ​ຊີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ​ນັ້ນ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ພົບ​ເຫັນ​ທີ່​ສຳຄັນ. ອີງຕາມການ Cullan Howlett, ສະມາຊິກຂອງທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ, ຟອງແມ່ນຟອດຊິວທໍາຈາກສະໄຫມຂອງ Big Bang ໃນເວລາທີ່ຈັກກະວານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະມັນ dwarfs ໂຄງສ້າງທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍ, ເຊັ່ນ Sloan Great Wall ແລະ Bootes supercluster.

ການຄົ້ນພົບຍັງຢືນຢັນປະກົດການທໍາອິດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນປີ 1970 ໂດຍ Jim Peebles, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານ cosmologist ຊາວການາດາ-ອາເມລິກາ. Peebles ທິດສະດີວ່າການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະລັງສີໃນຈັກກະວານເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສ້າງຄື້ນສຽງທີ່ເອີ້ນວ່າ baryon acoustic oscillations, ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ສ້າງຟອງໃນຂະນະທີ່ພວກມັນ rippled ຜ່ານ plasma. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຢຸດເຊົາປະມານ 380,000 ປີຫຼັງຈາກສຽງປັ້ງໃຫຍ່ໃນເວລາທີ່ຈັກກະວານເຢັນລົງແລະຮູບຮ່າງຂອງຟອງໄດ້ froze. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຟອງເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເມື່ອຈັກກະວານຂະຫຍາຍອອກ.

ຟອງທີ່ຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນການສັ່ນສະເທືອນທາງສຽງຂອງ baryon ທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກ. ນັກດາລາສາດໄດ້ຕັ້ງຊື່ມັນວ່າ Ho'oleilana, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ "ສົ່ງສຽງຈົ່ມຂອງການຕື່ນຕົວ" ໃນພາສາຮາວາຍ, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ການຮ້ອງເພງທີ່ສ້າງມາຈາກຊື່ຂອງມັນ.

ການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈັກກະວານໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບຟອງໃຫຍ່ຂອງກາແລັກຊີນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາກສະຫນາມຂອງ cosmology, ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງຮູບແບບຂອງຈັກກະວານໃນປະຈຸບັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Astrophysical
– ໂຮງຮຽນຄະນິດສາດ ແລະຟີຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Queensland
- ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລໍາ​ມະ​ນູ​ຂອງ​ຝຣັ່ງ​
- ມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາຍ

By Vicky Stavropoulou

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