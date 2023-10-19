ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ສຸດ ແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດ (FRB) ທັນ

ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໂດຍການກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ສຸດ (FRB) ທີ່ຫ່າງໄກແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ. ການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸ cosmic ໄລຍະໄກນີ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ, ໂດຍມີແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນຢູ່ໃນກາລັກຊີຢູ່ໄກໆ ຈົນມັນໃຊ້ເວລາເຖິງ 20220610 ຕື້ປີເພື່ອໃຫ້ແສງຂອງມັນມາຮອດພວກເຮົາ. ການກວດພົບຂອງ FRB ນີ້, ທີ່ມີຊື່ວ່າ FRB XNUMXA, ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ (ESO) Very Large Telescope (VLT).
ບໍ່ພຽງແຕ່ FRB ນີ້ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ, ແຕ່ມັນຍັງປ່ອຍພະລັງງານເປັນຈໍານວນພິເສດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອທຽບເທົ່າຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງດວງອາທິດທັງຫມົດໃນໄລຍະ 30 ປີ, ແຕ່ໃນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິນາທີ. ການຄົ້ນພົບ FRB ທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນຕໍຈາກການສັງເກດນີ້ແມ່ນວ່າ FRBs ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປລະຫວ່າງ galaxies. ວິທີການປະຈຸບັນຂອງການປະເມີນມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຂັດແຍ້ງກັນແລະທ້າທາຍຮູບແບບມາດຕະຖານຂອງ cosmology. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍການສຶກສາ FRBs, ນັກດາລາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານໃນ cosmos.
Ryan Shannon, ສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ Swinburne ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ອະທິບາຍວ່າສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຈັກກະວານອາດຈະເຊື່ອງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ເລື່ອງນີ້ອາດຈະຮ້ອນຫຼາຍ ແລະແຜ່ຫຼາຍຈົນຍາກທີ່ຈະກວດພົບໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ້ງເດີມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຫວ່າງເປົ່າທີ່ສຸດແລະ "ເບິ່ງ" ອຸປະກອນການ ionized. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກປະລິມານຂອງສານລະຫວ່າງ galaxies, ສະຫນອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂອງຈັກກະວານ.
ການຄົ້ນພົບ FRB ທີ່ຢູ່ໄກ ແລະ ມີພະລັງນີ້ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດໂຄສະໂມສຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການສຶກສາສັນຍານ cosmic ທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້, ນັກດາລາສາດຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະການວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nina Massey, ນັກຂ່າວວິທະຍາສາດ PA
- ວາລະສານວິທະຍາສາດ