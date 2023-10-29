ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ໃຫ້ຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ສູນຫາຍຢູ່ໃນຈັກກະວານ

ການຄົ້ນພົບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍທີມນັກດາລາສາດສາກົນ ໄດ້ເປີດເຜີຍວິທະຍຸລະເບີດທີ່ໄວທີ່ສຸດ (FRB) ທີ່ໄດ້ກວດພົບ. ເຫດການ cosmic ພິເສດນີ້, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງ millisecond, ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງເອີຣົບໃຕ້ (ESO) Very Large Telescope (VLT). ລະເບີດຊັ້ນສູງມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກກາລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຈົນແສງຂອງມັນໃຊ້ເວລາເຖິງ XNUMX ພັນລ້ານປີເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງການສັງເກດຂອງພວກເຮົາ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ galaxy ແຫຼ່ງ, ເປີດເຜີຍອາຍຸເກົ່າແກ່ແລະໄລຍະຫ່າງຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອທຽບກັບແຫຼ່ງ FRB ທີ່ຮູ້ຈັກ.
ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ FRBs
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸຈາກອາວະກາດພາຍນອກທີ່ມີເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມວິນາທີ. ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງພວກເຂົາຍັງຄົງມີຄວາມລຶກລັບ, FRB ສະເພາະນີ້ມີຄວາມ ສຳ ຄັນຍ້ອນການປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຈະແຈ້ງ. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານທຽບເທົ່າກັບການປ່ອຍອາຍພິດທັງໝົດຂອງດວງອາທິດໃນໄລຍະ 30 ປີທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ແຕ່ໃນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິນາທີ. ລະດັບພະລັງງານທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກດາລາສາດຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງ FRBs ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ cosmic ຂອງສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປ.
ການເປີດເຜີຍເລື່ອງທີ່ຂາດຫາຍໄປ
ການປະເມີນມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດພົບຂອງ FRB ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກນີ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສຶກສາບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປລະຫວ່າງ galaxies. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຈັກກະວານແມ່ນອີງໃສ່ການວັດແທກຂອງເລື່ອງປົກກະຕິ, ເຊິ່ງປະກອບເປັນປະລໍາມະນູສ້າງໂລກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງພວກເຮົາ. ເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້ເບິ່ງຄືວ່າຂາດຫາຍໄປເມື່ອພວກເຮົາພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ການຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸ Ionized
ອີງຕາມການ Ryan Shannon, ອາຈານຂອງ Swinburne University of Technology ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງກວດຈັບອຸປະກອນການ ionized. ວັດສະດຸ ionized ນີ້, ເຊື່ອກັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປທີ່ອາໃສຢູ່ລະຫວ່າງ galaxies, ໄດ້ພິສູດຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະກວດພົບໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການທໍາມະດາເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນແລະການແຜ່ກະຈາຍທີ່ສຸດຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວມີຄວາມສາມາດ "ເບິ່ງ" ເອເລັກໂຕຣນິກທັງຫມົດເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫວ່າງເປົ່າເກືອບ, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກປະລິມານຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້.
Unraveling the Mystery of FRB 20220610A
ລະເບີດທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່, ມີຊື່ວ່າ FRB 20220610A, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ ເມື່ອມັນໄດ້ຖືກກວດພົບໂດຍກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸ ASKAP ໃນອົດສະຕາລີ. array ຂອງຖ້ວຍໃນ telescope ASKAP ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກໍານົດທີ່ຊັດເຈນຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະເບີດ. ຕໍ່ມາ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ VLT ຂອງ ESO ໃນປະເທດຊິລີ honed ໃນ galaxy ແຫຼ່ງ, ເປີດເຜີຍອາຍຸແລະໄລຍະຫ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນ. ເຊື່ອກັນວ່າ galaxy ໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງ galaxies ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າກັນ, ເປັນການຄົ້ນພົບທີ່ເພີ່ມ intrigue ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການປິດ cosmic unraveling.
Diving Deeper ເຂົ້າໄປໃນ Unknown ໄດ້
ດັ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, Stuart Ryder ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Macquarie, ກ່າວວ່າ, ການຄົ້ນພົບທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງວິທະຍຸໄວ. ໂດຍການໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບພິເສດເຊັ່ນ VLT, ນັກດາລາສາດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຮັດໃຫ້ການສະແຫວງຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂຸມເລິກທີ່ສຸດຂອງອະວະກາດນອກ.
FAQ ກ່ຽວກັບການລະເບີດໄວ (FRBs)
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນຫຍັງ?
ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ (FRBs) ແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງສະຫວັນຊັ້ນສູງ. ພວກມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິນາທີ ແລະມັກຈະຖືກກວດພົບວ່າເປັນເຫດການຊົ່ວຄາວໃນການສັງເກດທາງວິທະຍຸ.
ພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ Fast Radio Bursts?
ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແນ່ນອນຂອງ FRBs ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ທິດສະດີຕ່າງໆໄດ້ຖືກສະເຫນີ, ລວມທັງດາວ neutron, ຂຸມດໍາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງອາລະຍະທໍາ extraterrestrial. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນ.
ເປັນຫຍັງ FRBs ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
FRBs ສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບນັກດາລາສາດໃນການສຶກສາແລະເຂົ້າໃຈ cosmos. ການປ່ອຍພະລັງງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະຕົ້ນກຳເນີດທີ່ຫ່າງໄກຂອງພວກມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບທຳມະຊາດຂອງຈັກກະວານ, ເລື່ອງທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ແລະເຫດການທາງອາວະກາດທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂຄສະໂມສ.
FRBs ຖືກກວດພົບແນວໃດ?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ FRBs ແມ່ນຖືກກວດພົບຜ່ານກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸທີ່ສາມາດຈັບ ແລະວິເຄາະສັນຍານຄື້ນວິທະຍຸໄດ້. telescopes ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີອຸປະກອນທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການສັງເກດເຫັນການລະເບີດຂອງຄື້ນຟອງວິທະຍຸ.
FRBs ສາມາດບອກຫຍັງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ?
ການສຶກສາ FRBs ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ສໍາຄັນຂອງຈັກກະວານໄດ້, ເຊັ່ນ: ບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປລະຫວ່າງ galaxies. ໂດຍການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານ, ນັກດາລາສາດສາມາດປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ cosmology ແລະກໍາລັງພື້ນຖານທີ່ສ້າງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
(ທີ່ມາ: ວາລະສານວິທະຍາສາດ)