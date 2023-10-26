ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ບັນທຶກທັດສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງ Plasma Jet ຂອງ Blazar

ການນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງ telescopes ວິທະຍຸເທິງໂລກແລະໃນອາວະກາດ, ນັກດາລາສາດໄດ້ເກັບກໍາທັດສະນະທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີຂອງ jet of plasma ຈາກຂຸມດໍາ supermassive. ຍົນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງປ່ອຍອອກມາໂດຍ blazar ທີ່ເອີ້ນວ່າ 3C 279, ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວເກືອບຂອງແສງແລະສະແດງຮູບແບບບິດທີ່ສັບສົນຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງຂອງມັນ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍທິດສະດີມາດຕະຖານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ມາເປັນເວລາ 40 ປີເພື່ອອະທິບາຍວິທີການ jets ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບແລະພັດທະນາຕາມການເວລາ.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນ Max Planck ສໍາລັບວິທະຍຸດາລາສາດ (MPIfR) ໃນ Bonn, ເຢຍລະມັນ, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັງເກດການ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກ telescopes ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດເພື່ອສ້າງ telescope virtual ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະສິດທິພາບປະມານ 100,000 ກິໂລແມັດ.
Blazars ແມ່ນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງນິວເຄລຍຂອງກາແລັກຊີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະກອບດ້ວຍກາແລັກຊີທີ່ມີຂຸມດໍາມະຫາສານສູນກາງທີ່ເລັ່ງອອກຈາກແຜ່ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ປ່ອຍລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງ ແລະເປັນແຫຼ່ງທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ cosmos. ປະມານ 10% ຂອງນິວເຄລຍກາແລັກຊີທີ່ຫ້າວຫັນ, ຖືກຈັດປະເພດເປັນ quasars, ສ້າງ plasma jets relativistic.
ພາກພື້ນໃນສຸດຂອງຍົນ jet ໃນ blazar 3C 279 ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດມຸມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໂດຍພາລະກິດ RadioAstron. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ກວດພົບ filaments helical ປົກກະຕິທີ່ຫນ້າສັງເກດພາຍໃນ jet, ແນະນໍາຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງແບບຈໍາລອງທາງທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍການຜະລິດຂອງ jets ໃນ galaxies ເຄື່ອນໄຫວ.
Antonio Fuentes, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສະຖາບັນດາລາສາດຂອງ Andalusia (IAA-CSIC) ກ່າວວ່າ "ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ filaments ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃກ້ກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ jet, ແລະພວກເຂົາບອກພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຂຸມດໍາສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ plasma," Antonio Fuentes, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນ Astrophysics ຂອງ Andalusia (IAA-CSIC. ) ໃນ Granada, ສະເປນ. "ເຮືອບິນພາຍໃນຍັງຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍ telescopes ອີກສອງອັນ, GMVA ແລະ EHT, ທີ່ມີຄວາມຍາວຄື່ນສັ້ນກວ່າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກວດພົບຮູບຮ່າງຂອງ filamentary ເພາະວ່າພວກມັນອ່ອນເກີນໄປແລະໃຫຍ່ເກີນໄປສໍາລັບຄວາມລະອຽດນີ້."
ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ telescopes ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເກັບກໍາລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ. ໂດຍການສຶກສາ filaments intricate ເຫຼົ່ານີ້ແລະເຂົ້າໃຈກໍາລັງທີ່ມີອິດທິພົນຂອງ plasma, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຟີຊິກຂອງຂຸມດໍາແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງ jets ໃນຈັກກະວານ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
blazar ແມ່ນຫຍັງ?
Blazar ແມ່ນປະເພດຂອງນິວເຄລຍກາແລັກຊີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປ່ອຍລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນປະກອບດ້ວຍຂຸມດໍາມະຫາສານສູນກາງຈາກແຜ່ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
jets plasma relativistic ແມ່ນຫຍັງ?
plasma jets Relativistic ແມ່ນສາຍນ້ໍາທີ່ມີພະລັງງານສູງຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າບໍລິການທີ່ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວໃກ້ກັບຄວາມໄວຂອງແສງ. ພວກມັນຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍບາງຊະນິດຂອງນິວເຄລຍກາແລັກຊີທີ່ຫ້າວຫັນ, ເຊັ່ນ blazars ແລະ quasars.
ພາລະກິດ RadioAstron ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດ RadioAstron ແມ່ນພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ນໍາໃຊ້ telescope ວິທະຍຸວົງໂຄຈອນເພື່ອເກັບກໍາຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ. ມັນໄດ້ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີທັດສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງ jets blazar.
filaments helical ໃນຮູບແບບ plasma jet ເຮັດແນວໃດ?
filaments helical ໃນ plasma jet ຂອງ blazar 3C 279 ແມ່ນຄິດວ່າເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນ jet plasma. ຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນເປັນຜົນມາຈາກການພົວພັນລະຫວ່າງກໍາລັງທີ່ມີອໍານາດຢູ່ໃກ້ກັບຂຸມດໍາແລະສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນພົບຂອງ filaments helical ເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍຮູບແບບທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ໃຊ້ໃນການອະທິບາຍການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງ jets ໃນ galaxies ເຄື່ອນໄຫວ. ໂດຍການສຶກສາໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຟີຊິກຂອງຂຸມດໍາແລະກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຜະລິດ jet.