ນັກອາວະກາດທົດສອບກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນປະຕິວັດກ່ອນພາລະກິດຕາມດວງຈັນປີ 2025

ອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ຈະລົງຈອດນັກອາວະກາດເທິງດວງຈັນໃນປີ 2025, ເຊິ່ງເປັນການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຄັ້ງທໍາອິດເທິງຫນ້າດວງຈັນໃນຮອບຫ້າທົດສະວັດ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການກະກຽມ, ປະຈຸບັນນັກບິນອາວະກາດກໍາລັງທົດສອບ "ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນ" ທໍາອິດທີ່ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອປະຕິວັດການສໍາຫຼວດດວງຈັນ.
Handheld Universal Lunar Camera (HULC), ພັດທະນາໂດຍອົງການອາວະກາດເອີຣົບ (ESA) ຮ່ວມມືກັບ NASA, ສະຫນອງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ເຫນືອກວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ Apollo. ສ້າງຂຶ້ນຈາກເລນທີ່ທັນສະໃໝ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງນອກແບບມືອາຊີບ, HULC ສາມາດບັນທຶກໄດ້ທັງຮູບພາບ ແລະວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
ດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງແລະຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນໃຈ, HULC ໄດ້ຖືກຫຸ້ມໄວ້ໃນຜ້າປ້ອງກັນ. ທໍ່ດັ່ງກ່າວປະກອບມີປຸ່ມທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກອາວະກາດເຮັດວຽກກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ໃສ່ຖົງມືອາວະກາດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ.
ນັກບິນອະວະກາດຊາວຝຣັ່ງ ທ່ານ Thomas Pesquet, ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຍ້ອນການຖ່າຍຮູບໂລກທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ຖ່າຍຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS), ຢູ່ໃນກຸ່ມນັກທົດສອບ. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ສະໝັກນັກບິນອາວະກາດ NASA Jessica Wittner ແລະ Takuya Onishi ຈາກອົງການອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ, Pesquet ໄດ້ວາງກ້ອງຖ່າຍຮູບຢ່າງເຂັ້ມງວດຜ່ານຈັງຫວະຂອງມັນຢູ່ໃນພູມສັນຖານທີ່ຄ້າຍຄືດວງຈັນຂອງ Lanzarote, ປະເທດສະເປນ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຈຳລອງສະຖານະການທີ່ທ້າທາຍທີ່ກ້ອງຈະປະເຊີນກັບດວງຈັນ, ລວມທັງທັງໃນຍາມກາງເວັນ ແລະ ຖ້ຳພູເຂົາໄຟທີ່ມືດມົວ.
ຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງທີມງານ NASA. Jeremy Myers, ຜູ້ນໍາຂອງ NASA ສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ HULC, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກແບບ intuitive ແລະການນໍາໃຊ້ງ່າຍທີ່ຈະບໍ່ເປັນພາລະຂອງນັກອາວະກາດ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືຈໍານວນຫຼາຍທີ່ນັກອາວະກາດຈະນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຕາມດວງຈັນຂອງພວກເຂົາ.
ກວດສອບໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຊັ້ນນໍາ, ຄຸນນະພາບຮູບພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບກໍາລັງຖືກປະເມີນຢ່າງລະອຽດ. ນັກວິທະຍາສາດຮັບປະກັນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຜະລິດຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມເລິກຂອງພື້ນທີ່, ແລະ exposure, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຮັບການທົດສອບເພີ່ມເຕີມແລະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ທີມງານຫວັງວ່າຈະນໍາມັນໄປປະຕິບັດພາລະກິດຕາມດວງຈັນ. ການປົກຫຸ້ມປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມແລະການອອກແບບຈະຖືກຂຸດຄົ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດ.
FAQ
ຈຸດປະສົງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບ ແລະວິດີໂອທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງດວງຈັນທີ່ຈະມາເຖິງໃນປີ 2025. ມັນຈະໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດມີເຄື່ອງມືປະຕິວັດເພື່ອບັນທຶກການຜະຈົນໄພຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເທິງດວງຈັນ.
ໃຜເປັນຜູ້ພັດທະນາກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນ?
ກ້ອງດວງຈັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ວ່າ Handheld Universal Lunar Camera (HULC) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ກັບ NASA.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດແດ່?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນຕ້ອງທົນກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຂອງອາວະກາດ ແລະຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນໄດ້ຖືກວາງໄວ້ພາຍໃນທໍ່ຜ້າປ້ອງກັນແລະມີປຸ່ມທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການກັບຖົງມືອາວະກາດ.
ໃຜເປັນຜູ້ທົດສອບກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນ?
ທີມງານທົດສອບປະກອບມີນັກອາວະກາດຝຣັ່ງ Thomas Pesquet, ຜູ້ສະຫມັກນັກອາວະກາດ NASA Jessica Wittner, ແລະ Takuya Onishi ຈາກອົງການອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ. ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງຈັນ.
ຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນຫຍັງ?
ການພັດທະນາຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນສຸມໃສ່ການເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະການຜະລິດຮູບພາບຄຸນນະພາບສູງ. NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ intuitive ທີ່ງ່າຍສໍາລັບນັກອາວະກາດໃນການດໍາເນີນງານ, ໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມມືກັບນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະເພື່ອຮັບປະກັນຮູບພາບໄດ້ມາດຕະຖານວິທະຍາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: ESA, ອົງການ NASA