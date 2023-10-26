ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນແບບມືຖືແບບໃໝ່ຖືກທົດສອບສຳລັບພາລະກິດດວງຈັນ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃໝ່ທີ່ພັດທະນາໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ແລະອົງການ NASA ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງຈັນເທິງໂລກ. Handheld Universal Lunar Camera (HULC), ທີ່ເຮັດຈາກກ້ອງນອກຊັ້ນວາງ, ໄດ້ຖືກນໍາໄປທົດສອບໃນ Lanzarote, ປະເທດສະເປນ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມ PANGEA.
ໃນການກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດ Artemis 3 ຂອງ NASA ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລົງຈອດມະນຸດເທິງດວງຈັນໃນປີ 2025, ນັກອາວະກາດໃນລູກເຮືອສາກົນໄດ້ຈໍາລອງສະຖານະການຂອງດວງຈັນເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີແສງສະຫວ່າງກາງເວັນແລະຖ້ໍາພູເຂົາໄຟທີ່ມືດມົວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນດວງຈັນ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ HULC ໄດ້ຖືກດັດແປງເພື່ອທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມດວງຈັນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ການຂາດຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ, ຜົນກະທົບຂອງລັງສີ, ແລະຝຸ່ນ lunar abrasive. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຜ້າຫົ່ມປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະຄວາມຮ້ອນແລະມີປຸ່ມ ergonomic ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍນັກອາວະກາດທີ່ຈະໃສ່ຖົງມືແລະຊຸດອາວະກາດທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການທົດສອບແມ່ນເພື່ອເລືອກເລນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນພາກສະຫນາມ, ທີມງານສາມາດຮັບປະກັນວ່າຮູບພາບມີຄວາມລະອຽດທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມເລິກຂອງພາກສະຫນາມ, ແລະ exposure ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບວິທະຍາສາດສູງສຸດ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ Apollo 11, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ HULC ຈະເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບມືຖືທໍາອິດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ mirrorless ທີ່ໃຊ້ໃນອາວະກາດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຮຸ່ນກ່ອນຫນ້າ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Artemis ຈະສະຫນອງຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາແລະຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກວິດີໂອ.
ຄາດວ່າຈະມີການທົດສອບຕົ້ນແບບກ້ອງດວງຈັນຕື່ມອີກ, ໂດຍມີແຜນຈະບິນໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດສາກົນ ເພື່ອທົດລອງເພີ່ມເຕີມໃນວົງໂຄຈອນ. ການອອກແບບແລະການໂຕ້ຕອບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບພາລະກິດ Artemis 3.
FAQ
ເປັນຫຍັງກ້ອງຖ່າຍຮູບຈຶ່ງຖືກທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງຈັນເທິງໂລກ?
ການທົດສອບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນສະຖານະການຕາມດວງຈັນແບບຈຳລອງເຮັດໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດສາມາດປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງມັນໄດ້ ແລະຮັບປະກັນວ່າມັນສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດເທິງດວງຈັນໄດ້.
ກ້ອງຈະໃຊ້ແນວໃດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດໄປດວງຈັນໃນອະນາຄົດ?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບັນທຶກການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດສາມາດບັນທຶກຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງພູມສັນຖານຂອງດວງຈັນແລະບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມີການປັບປ່ຽນອັນໃດຕໍ່ກັບກ້ອງນອກຊັ້ນວາງສຳລັບສະພາບດວງຈັນ?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກດັດແປງເພື່ອທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ການຂາດຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ, ຜົນກະທົບຂອງລັງສີ, ແລະຝຸ່ນ lunar abrasive. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຜ້າຫົ່ມປ້ອງກັນສໍາລັບການປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນແລະຄວາມຮ້ອນແລະມີປຸ່ມ ergonomic ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງ່າຍກັບຖົງມືແລະ spacesuits bulky.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ HULC ປຽບທຽບກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ Apollo 11 ແນວໃດ?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ HULC ເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບໄຮ້ສາຍແບບມືຖືທໍາອິດທີ່ໃຊ້ໃນອາວະກາດ. ມັນສະຫນອງຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາແລະຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກວິດີໂອ, ທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Apollo-ຍຸກຍັງຂາດ.