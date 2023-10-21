ລູກເຮືອຂອງ Expedition 70 ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດເອກະຊົນໃນອະນາຄົດ. ນັກບິນອາວະກາດ Loral O'Hara ແລະ Jasmin Moghbeli ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງມື ແລະ ກວດກາຮາດແວ ເພື່ອກະກຽມການຍ່າງຍານອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ. ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງຍານອະວະກາດ, ເຂົາເຈົ້າຈະຖອດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອອກ ແລະ ທົດແທນຮາດແວອາເລແສງອາທິດຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງວົງໂຄຈອນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນັກບິນອາວະກາດ Satoshi Furukawa ຈາກອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ສຶກສາການຊ້ອມຮົບເພື່ອປະຕິບັດການຂອງຫຸ່ນຍົນຫຸ່ນຍົນ Canadarm2, ເຊິ່ງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາອະວະກາດ. ລາວຍັງໄດ້ບັນຈຸລົດຂົນສົ່ງຍານອະວະກາດ Cygnus ດ້ວຍຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແລະອຸປະກອນທີ່ຖິ້ມໄວ້ແລະກະກຽມສິນຄ້າສໍາລັບການໂຫຼດໃນພາລະກິດຂົນສົ່ງ SpaceX Dragon ທີ່ຈະມາເຖິງ, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ.
ຜູ້ບັນຊາການ Andreas Mogensen ຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ທົດສອບກ້ອງຖ່າຍຮູບພິເສດທີ່ສາມາດບັນທຶກພາບໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວ 100,000 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ. ລາວໄດ້ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອຖ່າຍຮູບລົມພະຍຸຟ້າຮ້ອງແລະກິດຈະກໍາໄຟຟ້າ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ບັນຍາກາດແລະການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນອະນາຄົດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການກະກຽມການຍ່າງຍານອະວະກາດ, ນັກບິນອະວະກາດ Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub ໄດ້ໃຊ້ເວລາມື້ເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດສໍາລັບວັນທີ 25 ເດືອນຕຸລາ.
ສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS) ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມຂອງ 1958 ອົງການອະວະກາດຄື: NASA (ສະຫະລັດ), Roscosmos (ຣັດເຊຍ), JAXA (ຍີ່ປຸ່ນ), ESA (ເອີຣົບ), ແລະ CSA (ການາດາ). ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຍານອະວະກາດສໍາລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. NASA, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ XNUMX, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະເປີດຕົວພາລະກິດເພື່ອສໍາຫຼວດແລະສຶກສາໂລກ, ລະບົບແສງຕາເວັນ, ແລະຈັກກະວານ. JAXA ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະການສົ່ງດາວທຽມ, ແລະ ESA ປະສານງານກິດຈະກໍາອະວະກາດຂອງເອີຣົບ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງແລະການເປີດຕົວຍານອະວະກາດແລະດາວທຽມສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການສັງເກດການໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS): NASA
– NASA: NASA
— JAXA: JAXA
– SpaceX: SpaceX
– ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA): ESA
– Roscosmos: Roscosmos