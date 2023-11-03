NASA ຮູ້ສຶກເສຍໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງ Thomas K. "TK" Mattingly ໃນອາຍຸ 87 ປີ. Mattingly, ນັກອາວະກາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຈະໄດ້ຮັບການຈົດຈໍາຕະຫຼອດໄປສໍາລັບບົດບາດສໍາຄັນຂອງລາວໃນພາລະກິດ Apollo 13, ບ່ອນທີ່ທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລາວມີບົດບາດສໍາຄັນ. ບົດບາດສໍາຄັນໃນການກັບຄືນມາຢ່າງປອດໄພຂອງລູກເຮືອ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກໍານົດເປັນນັກບິນໂມດູນຄໍາສັ່ງສໍາລັບ Apollo 13, Mattingly ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດໄດ້ເນື່ອງຈາກການສໍາຜັດກັບ rubella. ມີໃຜໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ຮູ້ວ່າການຍົກເວັ້ນຂອງລາວຈະນຳໄປສູ່ການຫັນໄປສູ່ເຫດການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ. ເມື່ອການລະເບີດໄດ້ສັ່ນສະເທືອນຍານອະວະກາດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປເຖິງດວງຈັນ, ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ Mattingly ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກການຄວບຄຸມພື້ນດິນ.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈໂດຍການບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອ, Mattingly ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ການຄວບຄຸມພາລະກິດຢ່າງໄວວາ, ວາງແຜນຂັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງເພື່ອອະນຸລັກພະລັງງານ. ຄວາມສະຫຼາດ ແລະແນວຄິດທີ່ໄວຂອງລາວໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຍານອະວະກາດທີ່ເສຍຫາຍສາມາດກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ໃນທີ່ສຸດກໍຊ່ວຍຊີວິດຂອງນັກບິນອາວະກາດ James Lovell, Jack Swigert, ແລະ Fred Haise.
ເລື່ອງຂອງ Apollo 13 ແລະບົດບາດສໍາຄັນຂອງ Mattingly ໃນການນໍາລູກເຮືອກັບຄືນສູ່ຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກທີ່ຈັບໃຈຢ່າງປອດໄພ. ໃນຮູບເງົາເລື່ອງ "Apollo 1995" ໃນປີ 13, ລັກສະນະຂອງ Mattingly ໄດ້ຖືກສະແດງໂດຍ Gary Sinise ທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ເຮັດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນຂອງລາວເປັນອະມະຕະໃນຂອບເຂດຂອງວັດທະນະທໍາທີ່ນິຍົມ.
ການເຮັດວຽກຂອງ Mattingly ໄດ້ຖືກຫມາຍໂດຍຜົນສໍາເລັດຈໍານວນຫລາຍ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NASA, ລາວໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນນັກບິນໃນກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ. ໃນປີ 1966, ລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸ່ມນັກບິນອາວະກາດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໜ້ອຍໜຶ່ງ. Mattingly ໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນນັກບິນໂມດູນຄໍາສັ່ງສໍາລັບພາລະກິດ Apollo 16 ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການຍານອະວະກາດໃນສອງພາລະກິດ Shuttle Space.
ນອກເຫນືອຈາກການຂຸດຄົ້ນຂອງລາວໃນອາວະກາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ Mattingly ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກແລະກວ້າງ. ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA Bill Nelson ກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ, "ການປະກອບສ່ວນຂອງ TK ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົານອກເຫນືອຈາກພື້ນທີ່." ມໍລະດົກຂອງ Mattingly ໃນຖານະນັກແກ້ໄຂບັນຫາຈະສືບຕໍ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ, ວິສະວະກອນ, ແລະນັກອາວະກາດລຸ້ນຕໍ່ໄປເພື່ອຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້.
FAQ:
ຖາມ: ບົດບາດຂອງ Thomas K. Mattingly ໃນພາລະກິດ Apollo 13 ແມ່ນຫຍັງ?
A: Mattingly ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກມອບຫມາຍເປັນນັກບິນຂອງໂມດູນຄໍາສັ່ງແຕ່ໄດ້ຖືກຮາກຖານເນື່ອງຈາກການສໍາຜັດກັບ rubella. ຕໍ່ມາລາວໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນຈາກການຄວບຄຸມພື້ນດິນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອຮັບປະກັນການກັບຄືນທີ່ປອດໄພຂອງລູກເຮືອ.
ຖາມ: Thomas K. Mattingly ປະກອບສ່ວນໃຫ້ພາລະກິດ Apollo 13 ປະສົບຜົນສໍາເລັດແນວໃດ?
A: Mattingly devised ຂັ້ນຕອນການອະນຸລັກພະລັງງານແລະເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດທີ່ເສຍຫາຍສາມາດກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ຖາມ: ທ່ານ Thomas K. Mattingly ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນໃດແດ່ໃນອາຊີບຂອງລາວ?
A: Mattingly ໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນນັກບິນໂມດູນຄໍາສັ່ງຢູ່ໃນພາລະກິດ Apollo 16 ແລະຕໍ່ມາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ບັນຊາການຍານອະວະກາດໃນສອງພາລະກິດ Shuttle Space.