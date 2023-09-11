ນັກອາວະກາດ Frank Rubio ທໍາລາຍສະຖິຕິສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດໂດຍນັກອາວະກາດສະຫະລັດ

ນັກບິນອາວະກາດ Frank Rubio ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດໂດຍນັກອາວະກາດສະຫະລັດ. ລາວໄດ້ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 355 ມື້, ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກອາວະກາດທີ່ອອກບໍານານຂອງອົງການ NASA Mark Vande Hei. ປະຈຸບັນ Rubio ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ແລະຄາດວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍອີກອັນໜຶ່ງໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ເມື່ອລາວໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 371 ມື້ໃນວົງໂຄຈອນ, ກາຍເປັນຄົນອາເມລິກາຄົນທຳອິດທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີຕາມປະຕິທິນໃນຈຸນລະພາກ.
ພາລະກິດຂອງ Rubio ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈະທໍາລາຍສະຖິຕິ. ລາວແລະລູກເຮືອຂອງລາວໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບພາລະກິດຫົກເດືອນ, ແຕ່ວ່າການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ໃນຍານອະວະກາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຍືດເວລາຢູ່. ຍານອະວະກາດໄດ້ຖືກຖືວ່າບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະກັບຄືນບ້ານ, ດັ່ງນັ້ນວັນທີກັບຄືນຂອງ Rubio ໄດ້ຖືກຍູ້ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເດືອນກັນຍາ. ຍານອະວະກາດທົດແທນຈະເປີດຕົວກັບລູກເຮືອໃຫມ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ Rubio ກັບຄືນສູ່ໂລກ.
ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງລາວ, Rubio ໄດ້ບັນທຶກການສົນທະນາກັບ Vande Hei, ເຊິ່ງຈະອອກອາກາດໂດຍ NASA. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍ້ອງຍໍການອຸທິດຕົນຂອງ Rubio ແລະຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງລາວໃນການປູທາງໃຫ້ແກ່ນັກອາວະກາດລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ການພັກເຊົາເປັນເວລາ 371 ວັນຂອງ Rubio ຈະບໍ່ທໍາລາຍສະຖິຕິໂລກສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດ, ມັນເປັນເຫດການສໍາຄັນ. ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືໂດຍນັກບິນອະວະກາດຣັດເຊຍ Valeri Polyakov, ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 437 ມື້ຕໍ່ເນື່ອງໃນວົງໂຄຈອນຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດ Mir ຂອງຣັດເຊຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນສໍາເລັດຂອງ Rubio ແມ່ນອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງສໍາລັບນັກອາວະກາດອາເມລິກາ.
ສະຖິຕິຂອງສະຫະລັດສໍາລັບມື້ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ສຸດໃນອາວະກາດແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເມື່ອກ່ອນໂດຍ Vande Hei, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງລາວເພື່ອບັນຈຸລູກເຮືອເພີ່ມເຕີມ. ສະຖິຕິສໍາລັບມື້ທີ່ສະສົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາວະກາດແມ່ນຖືໂດຍນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ Gennadi Padalka, ໃນຂະນະທີ່ Peggy Whitson ຖືສະຖິຕິສໍາລັບມື້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາວະກາດໂດຍນັກອາວະກາດສະຫະລັດ.
ການເດີນທາງໄປສະຖານີອະວະກາດຂອງ Rubio ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນລູກເຮືອລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະ Roscosmos. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການເມືອງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ ຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສືບຕໍ່ສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມ CNN: [ເພີ່ມ URL]
- ຖະແຫຼງການ NASA: [ເພີ່ມ URL]