ໃນການສະແດງສິລະປະຂອງທຳມະຊາດທີ່ໜາວເຢັນ, ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບຖ່າຍທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືຫົວກະໂຫລກທີ່ປະກົດຢູ່ໃນຂຸມພູເຂົາໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດ Chad. ຮູບພາບທີ່ໜາວເຢັນນີ້, ຖ່າຍໂດຍນັກບິນອາວະກາດຢູ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ກະໂຫຼກ” ທີ່ໜ້າຢ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງ Trou au Natron, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Doon Orei, ພູໄຟຄວາມກວ້າງ 3,300 ຟຸດ.
ວີຊ່າທີ່ບໍ່ສະຫງົບແມ່ນປະກອບດ້ວຍ natron, ໂກນດອກໄຟ, ແລະເງົາ. Natron, ສານສີຂາວທີ່ໂດດເດັ່ນ, ສ້າງສີຂອງກະໂຫຼກຫົວ, ດັງ, ແລະແກ້ມຊ້າຍ. ມັນເປັນປະສົມທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດຂອງ sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, ແລະ sodium sulfate. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕາແລະຮູດັງປະກອບດ້ວຍໂກນດອກໄມ້ໄຜ່, ເຊິ່ງເປັນພູຮູບຈວຍສູງຊັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອ້ອມຂ້າງຊ່ອງຫວ່າງພູເຂົາໄຟ, towering ຂ້າງເທິງພູມສັນຖານອ້ອມຂ້າງ. ຮູບຮ່າງທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງກະໂຫຼກຫົວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຕື່ມອີກໂດຍເງົາທີ່ໂຍນຢູ່ຂອບປາກຂຸມຝັງສົບ.
ໃນຂະນະທີ່ Trou au Natron ປະກົດວ່າໂດດດ່ຽວແລະບໍ່ມີຊີວິດໃນທຸກມື້ນີ້, ມັນເຄີຍເປັນທະເລສາບ glacial ທີ່ຄຶກຄັກປະມານ 14,000 ປີກ່ອນ. ຟອດຊິວທໍາຂອງຫອຍທະເລ ແລະ Plankton ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃຕ້ພື້ນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍ natron ໃນຊຸມປີ 1960, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບນິເວດຂອງນ້ໍາໃນອະດີດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຟອດຊິວທໍາຂອງ algal ທີ່ມີອາຍຸ 120,000 ປີໄດ້ຖືກລະບຸໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຕໍ່ມາໃນປີ 2015. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, Trou au Natron ຖືກຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະໃຫມ່ຂອງພູເຂົາໄຟໃນ Tibesti Massif, ເຖິງແມ່ນວ່າພູເຂົາໄຟທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະມີອາຍຸຫຼາຍ.
FAQ:
ຖາມ: natron ແມ່ນຫຍັງ?
A: Natron ແມ່ນທາດປະສົມຂອງເຄັມທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດປະກອບດ້ວຍ sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, ແລະ sodium sulfate.
Q: ໂກນດອກ cinder ແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂກນດອກກຸຫຼາບແມ່ນພູຮູບຈວຍທີ່ສູງຊັນທີ່ສ້າງຂື້ນອ້ອມຮອບຊ່ອງຄອດຂອງພູເຂົາໄຟ, ເຊິ່ງສູງຂຶ້ນເຫນືອພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ.
ຖາມ: Trou au Natron ຢູ່ໃສ?
A: Trou au Natron, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Doon Orei, ຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລຊາຍ Sahara, ໂດຍສະເພາະພາຍໃນ Tibesti Massif ໃນ Chad.
ຖາມ: ກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟ Trou au Natron ຍັງດຳເນີນຢູ່ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ Trou au Natron ຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະນີ້, ມັນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ Tarso Toussidé, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງທີ່ມີ stratovolcano.