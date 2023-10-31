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NASA ເປີດ​ເຜີຍ​ລັກສະນະ​ພູ​ໄຟ​ຮູບ​ຫົວ​ກະໂຫລກ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ Sahara

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
NASA ເປີດ​ເຜີຍ​ລັກສະນະ​ພູ​ໄຟ​ຮູບ​ຫົວ​ກະໂຫລກ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ Sahara

​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິລະ​ປະ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ໜາວ​ເຢັນ, ອົງການ NASA ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຮູບ​ຖ່າຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ຫົວ​ກະ​ໂຫລກ​ທີ່​ປະກົດ​ຢູ່​ໃນ​ຂຸມ​ພູ​ເຂົາ​ໄຟ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ປະ​ເທດ Chad. ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໜາວ​ເຢັນ​ນີ້, ຖ່າຍ​ໂດຍ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ກຸມ​ພາ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ “ກະ​ໂຫຼກ” ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ Trou au Natron, ເຊິ່ງ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ Doon Orei, ພູ​ໄຟ​ຄວາມ​ກວ້າງ 3,300 ຟຸດ.

ວີຊ່າທີ່ບໍ່ສະຫງົບແມ່ນປະກອບດ້ວຍ natron, ໂກນດອກໄຟ, ແລະເງົາ. Natron, ສານສີຂາວທີ່ໂດດເດັ່ນ, ສ້າງສີຂອງກະໂຫຼກຫົວ, ດັງ, ແລະແກ້ມຊ້າຍ. ມັນເປັນປະສົມທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດຂອງ sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, ແລະ sodium sulfate. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ຕາ​ແລະ​ຮູ​ດັງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ໂກນ​ດອກ​ໄມ້​ໄຜ່, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ພູ​ຮູບ​ຈວຍ​ສູງ​ຊັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ພູ​ເຂົາ​ໄຟ, towering ຂ້າງ​ເທິງ​ພູມ​ສັນ​ຖານ​ອ້ອມ​ຂ້າງ. ຮູບຮ່າງທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງກະໂຫຼກຫົວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຕື່ມອີກໂດຍເງົາທີ່ໂຍນຢູ່ຂອບປາກຂຸມຝັງສົບ.

ໃນຂະນະທີ່ Trou au Natron ປະກົດວ່າໂດດດ່ຽວແລະບໍ່ມີຊີວິດໃນທຸກມື້ນີ້, ມັນເຄີຍເປັນທະເລສາບ glacial ທີ່ຄຶກຄັກປະມານ 14,000 ປີກ່ອນ. ຟອດຊິວທໍາຂອງຫອຍທະເລ ແລະ Plankton ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃຕ້ພື້ນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍ natron ໃນຊຸມປີ 1960, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບນິເວດຂອງນ້ໍາໃນອະດີດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຟອດຊິວທໍາຂອງ algal ທີ່ມີອາຍຸ 120,000 ປີໄດ້ຖືກລະບຸໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຕໍ່ມາໃນປີ 2015. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, Trou au Natron ຖືກຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະໃຫມ່ຂອງພູເຂົາໄຟໃນ Tibesti Massif, ເຖິງແມ່ນວ່າພູເຂົາໄຟທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະມີອາຍຸຫຼາຍ.

FAQ:
ຖາມ: natron ແມ່ນຫຍັງ?
A: Natron ແມ່ນທາດປະສົມຂອງເຄັມທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດປະກອບດ້ວຍ sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, ແລະ sodium sulfate.

Q: ໂກນດອກ cinder ແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂກນດອກກຸຫຼາບແມ່ນພູຮູບຈວຍທີ່ສູງຊັນທີ່ສ້າງຂື້ນອ້ອມຮອບຊ່ອງຄອດຂອງພູເຂົາໄຟ, ເຊິ່ງສູງຂຶ້ນເຫນືອພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ.

ຖາມ: Trou au Natron ຢູ່ໃສ?
A: Trou au Natron, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Doon Orei, ຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລຊາຍ Sahara, ໂດຍສະເພາະພາຍໃນ Tibesti Massif ໃນ Chad.

ຖາມ: ກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟ Trou au Natron ຍັງດຳເນີນຢູ່ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ Trou au Natron ຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະນີ້, ມັນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ Tarso Toussidé, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງທີ່ມີ stratovolcano.

By Gabriel Botha