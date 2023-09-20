ຄວາມສ່ຽງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກໃນປີ 2182

ລາຍງານສະບັບໃໝ່ເປີດເຜີຍວ່າ ມີໂອກາດ 1 ໃນ 2,700 ທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ຖືກຕິດຕາມໂດຍອົງການ NASA ເປັນເວລາເກືອບ 25 ປີ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກໃນອະນາຄົດ. Bennu, ເປັນຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1999 ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະລອຍເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ, ອາດຈະຕີດາວເຄາະພາຍໃນເດືອນກັນຍາ 2182, ອີງຕາມທີມງານວິທະຍາສາດ OSIRIS-REx.
Bennu ເຮັດການຜ່ານໃກ້ໂລກທຸກໆ 1999 ປີ ແລະໄດ້ມີການພົບກັນຢ່າງໃກ້ສິດແລ້ວ 2005 ຄັ້ງໃນປີ 2011, 2182 ແລະ 0.037. ນັກວິທະຍາສາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາໃນ ScienceDirect, ຄາດຄະເນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Bennu ທີ່ຕີໂລກໃນ 1 ຈະເປັນ 2,700% ຫຼື. XNUMX ໃນ XNUMX.
ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວຂອງ Bennu ໄລຍະສັ້ນໆ, ເກັບກໍາຕົວຢ່າງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂັບໄລ່ດາວເຄາະນ້ອຍ. ພາລະກິດນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ອົງການ NASA ເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວໃນອາວະກາດໄດ້ສຳເລັດ.
ນັກຟິສິກດາລາສາດ Hakeem Oluyesi ເນັ້ນວ່າຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸທີ່ບໍລິສຸດທີ່ບໍ່ສະອາດທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມລັບກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ລາວກ່າວຕື່ມວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຄົ້ນພົບໂມເລກຸນຊີວະພາບຫຼືໂມເລກຸນຄາຣະວາສໍາລັບຊີວິດ.
ຖ້າ Bennu ຕຳກັບໜ່ວຍໂລກ, ມັນຈະປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງມະຫາສານ, ຄາດວ່າມີເຖິງ 1,200 ເມກາໂຕນ, ເຊິ່ງມີກຳລັງແຮງຫຼາຍກວ່າອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ 24 ເທົ່າ. ໃນການປຽບທຽບ, ຮູບດາວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາເທົ່າກັບ 10 ພັນລ້ານລູກລະເບີດປະລໍາມະນູ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ປ່າ, ຄື້ນຟອງຍັກສຸນາມິ, ແລະເມກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສະກັດແສງຕາເວັນ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມ Bennu ແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຂອງມັນເພື່ອປະເມີນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ໂອກາດຂອງຜົນກະທົບໃນປີ 2182 ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ScienceDirect, IFLScience