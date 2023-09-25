ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງ NASA: Capsule ກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ກໍານົດຈະເປີດ

ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA, ເພື່ອແນໃສ່ເກັບກໍາຕົວຢ່າງຮູບດາວ, ແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະບັນລຸຈຸດສໍາຄັນຍ້ອນວ່າແຄບຊູນທີ່ມີ chunks ຈາກຮູບດາວ Bennu ໄດ້ຖືກເປີດ. ຍານແຄບຊູນໄດ້ລົງຈອດໃນສະຫະລັດໃນວັນອາທິດ, ແລະອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະເປີດມັນຕົ້ນໃນວັນອັງຄານ. ຕົວຢ່າງ, ມີນໍ້າຫນັກປະມານ 250 ກຣາມ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex, ເປີດຕົວໃນປີ 2016, ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຂອງຫີນ ແລະຝຸ່ນຈາກ Bennu ໃນປີ 2020. ຫຼັງຈາກຜ່ານໂລກໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ຍານອະວະກາດໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນ, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພໃນທະເລຊາຍ Utah. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຫ້ອງສະອາດທີ່ປອດໄພໃນລັດ Utah, ກ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA.
ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບຈໍານວນຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກໍາ, ສົງໃສວ່າມັນເປັນຮູບດາວທີ່ເກັບກໍາຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ນີ້ຈະໃຫ້ພວກເຂົາມີຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກອນການວິເຄາະແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໂລກເພື່ອສຶກສາຕື່ມອີກ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ Osiris-Rex ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ NASA ໃນການດໍາເນີນໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈແລະສາມັກຄີປະຊາຊົນ. ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA Bill Nelson ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງລາວສໍາລັບພາລະກິດ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
Bennu, ເປັນຮູບດາວທີ່ກໍາລັງສຶກສາ, ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກເນື້ອໃນຂອງໂມເລກຸນອິນຊີອຸດົມສົມບູນແລະຫຼັກຖານຂອງປະຕິສໍາພັນທີ່ຜ່ານມາກັບນ້ໍາຂອງແຫຼວ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Bennu ອາດຈະມີບົດບາດໃນການສົ່ງໂມເລກຸນແລະນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ໂລກໂດຍຜ່ານການປະທະກັນ.
ກ່ຽວກັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ, Osiris-Rex ຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Osiris-Apex, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວ Apophis ໃນປີ 2029.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງ NASA ເປີດແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງຮູບດາວ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
- ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– ພາລະກິດ Hayabusa ຂອງ JAXA: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]