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ເປັນຮູບດາວໃກ້ກວ່າດວງຈັນ: ເປັນຮູບດາວ 2023 TK15 ໃກ້ຈະຮອດໂລກ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ເປັນຮູບດາວໃກ້ກວ່າດວງຈັນ: ເປັນຮູບດາວ 2023 TK15 ໃກ້ຈະຮອດໂລກ

ອົງການ NASA ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງໃກ້ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອປະມານ 379,994 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງໃກ້ກວ່າດວງຈັນ. ດາວເຄາະນ້ອຍ, ທີ່ຖືກກຳນົດວ່າເປັນດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15, ຄາດວ່າຈະເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023.

ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15 ເປັນຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃກ້ກັບໂລກ, ເຊິ່ງລວມມີຫີນທີ່ຜ່ານໂລກທີ່ມີແກນເຄິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໜ່ວຍໂລກ. ຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຮູບດາວ Apollo 1862 ທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Karl Reinmuth. ອົງການ NASA ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມສິ່ງຂອງໃກ້ໂລກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງພາກພຽນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), ແລະ Catalina Sky Survey, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15.

ການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 79,085 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງໄວກວ່າຍານອາວະກາດ, ດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ມັນຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງ 379,994 ກິໂລແມັດ, ໃກ້ກວ່າໄລຍະຫ່າງຂອງດວງຈັນ 384,400 ກິໂລແມັດຈາກດາວຂອງພວກເຮົາ.

ເຖິງວ່າຈະມີວິທີການຢ່າງໃກ້ຊິດ, Asteroid 2023 TK15 ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າມັນວັດແທກຄວາມກວ້າງລະຫວ່າງ 130 ຫາ 150 ຟຸດ, ປະມານຂະຫນາດຂອງເຮືອບິນ. ການ​ພົບ​ປະ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຮູບ​ດາວ​ດວງ​ນີ້​ຖືກ​ຈັດ​ເປັນ​ວັດຖຸ​ໃກ້​ໂລກ (NEO), ແລະ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ (JPL) ຂອງ NASA ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວິທີ​ທາງ​ໃນ​ອະນາຄົດ, ໂດຍ​ໃຫ້​ຂະໜານ​ນາມ​ວ່າ “ອາດ​ເປັນ​ການ​ພົບ​ປະ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ.”

ເປັນທີ່ຫນ້າສົນ, ເຫດການນີ້ປະຕິບັດຕາມ flybys ເປັນຮູບດາວອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາ. ໃນວັນທີ 13 ເດືອນຕຸລາ, Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, ແລະ Asteroid 2023 TD4 ຍັງມີວິທີການໃກ້ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາກັບໂລກ. ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະເຂົ້າໃກ້ດາວເຄາະດ້ວຍຄວາມໄວ 1.7 ລ້ານກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມກັງວົນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຕິດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

By Gabriel Botha

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