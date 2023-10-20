ເປັນຮູບດາວໃກ້ກວ່າດວງຈັນ: ເປັນຮູບດາວ 2023 TK15 ໃກ້ຈະຮອດໂລກ

ອົງການ NASA ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງໃກ້ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອປະມານ 379,994 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງໃກ້ກວ່າດວງຈັນ. ດາວເຄາະນ້ອຍ, ທີ່ຖືກກຳນົດວ່າເປັນດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15, ຄາດວ່າຈະເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023.
ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15 ເປັນຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃກ້ກັບໂລກ, ເຊິ່ງລວມມີຫີນທີ່ຜ່ານໂລກທີ່ມີແກນເຄິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໜ່ວຍໂລກ. ຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຮູບດາວ Apollo 1862 ທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Karl Reinmuth. ອົງການ NASA ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມສິ່ງຂອງໃກ້ໂລກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງພາກພຽນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), ແລະ Catalina Sky Survey, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15.
ການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 79,085 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງໄວກວ່າຍານອາວະກາດ, ດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ມາຮອດແລ້ວ. ມັນຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງ 379,994 ກິໂລແມັດ, ໃກ້ກວ່າໄລຍະຫ່າງຂອງດວງຈັນ 384,400 ກິໂລແມັດຈາກດາວຂອງພວກເຮົາ.
ເຖິງວ່າຈະມີວິທີການຢ່າງໃກ້ຊິດ, Asteroid 2023 TK15 ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າມັນວັດແທກຄວາມກວ້າງລະຫວ່າງ 130 ຫາ 150 ຟຸດ, ປະມານຂະຫນາດຂອງເຮືອບິນ. ການພົບປະຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຮູບດາວດວງນີ້ຖືກຈັດເປັນວັດຖຸໃກ້ໂລກ (NEO), ແລະຫ້ອງທົດລອງຂັບເຄື່ອນຂອງຍານອາວະກາດ (JPL) ຂອງ NASA ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຈະບໍ່ມີວິທີທາງໃນອະນາຄົດ, ໂດຍໃຫ້ຂະໜານນາມວ່າ “ອາດເປັນການພົບປະຄັ້ງສຸດທ້າຍ.”
ເປັນທີ່ຫນ້າສົນ, ເຫດການນີ້ປະຕິບັດຕາມ flybys ເປັນຮູບດາວອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາ. ໃນວັນທີ 13 ເດືອນຕຸລາ, Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, ແລະ Asteroid 2023 TD4 ຍັງມີວິທີການໃກ້ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາກັບໂລກ. ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະເຂົ້າໃກ້ດາວເຄາະດ້ວຍຄວາມໄວ 1.7 ລ້ານກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມກັງວົນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຕິດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.