NASA ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 RU ໃກ້ກັບໂລກ

ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດວ່າດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Asteroid 2023 RU, ຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກໃນມື້ນີ້, ວັນທີ 11 ກັນຍາ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕາມວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໂດຍໃຊ້ດາວທຽມແລະ telescopes ຕ່າງໆ, ແລະໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິທີການຂອງມັນ.
Asteroid 2023 RU ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ, ເຊິ່ງເປັນຫີນອະວະກາດທີ່ຂ້າມວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຮູບດາວ Apollo 1862, ຄົ້ນພົບໂດຍນັກດາລາສາດຊາວເຢຍລະມັນ Karl Reinmuth. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 RU ມີຄວາມກວ້າງລະຫວ່າງ 65 ຟຸດ ແລະ 130 ຟຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດທຽບເທົ່າກັບເຄື່ອງບິນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດຂອງມັນ, Asteroid 2023 RU ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະຄາດວ່າຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂລກ. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າໃກ້ດາວເຄາະທີ່ສຸດໃນໄລຍະຫ່າງ 4 ລ້ານກິໂລແມັດ, ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 72951 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ວິທີການໃກ້ໆນີ້ໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 RU ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ເພາະມັນຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍສະເພາະນີ້ເຂົ້າມາໃກ້ໂລກ. ອີງຕາມການຊອກຫາຖານຂໍ້ມູນຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ NASA, ບໍ່ມີວິທີການໃກ້ຊິດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນສໍາລັບອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ໃນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການ NASA ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບການປ້ອງກັນດາວເຄາະຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນໃນປີກາຍນີ້ເອີ້ນວ່າການທົດສອບການປ່ຽນເສັ້ນທາງດາວເຄາະຄູ່ (DART). ການທົດສອບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດນີ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫັນດາວເຄາະນ້ອຍ Didymos ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍອອກຈາກການປະທະກັບໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງດວງຈັນຂອງ Didymos, Dimorphos. ມັນປະກົດວ່າ Dimorphos ໄດ້ຊ້າລົງໃນວົງໂຄຈອນຮອບ Didymos, ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄາດຫວັງເບື້ອງຕົ້ນ.
ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດເຫຼົ່ານີ້ກັບດາວເຄາະນ້ອຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕິດຕາມແລະເຂົ້າໃຈຫີນຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພັດທະນາໂດຍອົງການອະວະກາດເຊັ່ນ NASA ແລະ ESA ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູບດາວທີ່ຫຼົ່ນລົງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສະຖານະການຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, ESA