ຄວາມລຶກລັບຂອງກາວິທັດ: ຂະຫນາດພິເສດສາມາດອະທິບາຍຄວາມອ່ອນແອຂອງມັນໄດ້ບໍ?

ກາວິທັດ, ຫນຶ່ງໃນສີ່ກໍາລັງພື້ນຖານໃນຈັກກະວານ, ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ແປກປະຫລາດເມື່ອທຽບກັບສາມກໍາລັງອື່ນໆ: ກໍາລັງນິວເຄລຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະອ່ອນແອ, ແລະກໍາລັງໄຟຟ້າ. ເມື່ອຄິດໄລ່ກໍາລັງລະຫວ່າງອະນຸພາກ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນພົບວ່າມີຫນ້ອຍລົງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນໄລຍະຂະຫນາດນ້ອຍ. ທິດສະດີຫນຶ່ງທີ່ສະເຫນີໃນປີ 1998 ແນະນໍາວ່າຄວາມອ່ອນແອຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອາດຈະເປັນຍ້ອນມັນ "ເລືອດອອກ" ເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດພິເສດໃນໄລຍະຫ່າງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ສາມາດເຊື່ອງຢູ່ໃນຂະຫນາດພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ຖ້າພວກມັນມີຢູ່? ເພື່ອເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າ: ແສງສະຫວ່າງຈາກດາວ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຍ້າຍອອກໄປຈາກດາວ, ແສງຈະແຜ່ອອກເປັນຮູບຊົງກົມ. ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງດາວຫຼຸດລົງເປັນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງໄລຍະຫ່າງເນື່ອງຈາກການແຜ່ກະຈາຍອອກຈາກແສງສະຫວ່າງໃນຫອຍ spherical.
ແນວຄວາມຄິດນີ້ໃຊ້ກັບກໍາລັງເຊັ່ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຊັ່ນດຽວກັນ. ຍິ່ງເຈົ້າຢູ່ໄກຈາກແຫຼ່ງກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້, ການພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບເຈົ້າອ່ອນແອລົງ. ຕົວຢ່າງ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງປະຕິບັດຕາມກົດເກນສີ່ຫລ່ຽມປີ້ນກັນ: ແຮງລະຫວ່າງສອງມະຫາຊົນຫຼຸດລົງເປັນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພວກມັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າບໍລິການຍັງປະຕິບັດຕາມຮູບແບບດຽວກັນ.
ບັດນີ້, ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຈັກກະວານທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າສາມມິຕິ. ໃນລະບົບເລື່ອງຂົ້ນ, ເຊິ່ງຈໍາກັດປະກົດການບາງຢ່າງໃຫ້ກັບຫນ້າດິນຫຼືເສັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນວິທີການກະຈາຍອອກເຮັດວຽກຢູ່ໃນສອງຫຼືຫນຶ່ງມິຕິລະດັບ. ໃນລະບົບສອງມິຕິລະດັບ, ປະກົດການຈະແຜ່ລາມອອກໄປພຽງແຕ່ເປັນວົງກົມ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນລະບົບຫນຶ່ງມິຕິລະດັບ, ຈະບໍ່ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍອອກທັງຫມົດ.
ໃນລະບົບມິຕິລະດັບຕ່ໍາເຫຼົ່ານີ້, ສັນຍານອ່ອນລົງຢ່າງຊ້າໆກັບໄລຍະຫ່າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າມີຂະຫນາດຫນ້ອຍທີ່ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ເດີນທາງຜ່ານສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງແບບໜຶ່ງມິຕິຈະຮັກສາຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນໃນໄລຍະຫ່າງ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການແຜ່ລາມອອກໄປໃນໜຶ່ງມິຕິ.
ການນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດນີ້ກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຖ້າແຮງໂນ້ມຖ່ວງຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນຂະຫນາດພິເສດ, ມັນຈະອະທິບາຍຄວາມອ່ອນແອຂອງມັນເມື່ອທຽບກັບກໍາລັງອື່ນໆ. ສິ່ງມືດ, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີປະຕິກິລິຍາຕົ້ນຕໍຜ່ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ອາດມີຢູ່ໃນຂະໜາດພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາກວດພົບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງມັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງມັນເອງ.
ໃນຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ຄາດເດົາທີ່ຕ້ອງການການສືບສວນຕື່ມອີກ, ມັນສະຫນອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະຂະຫນາດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: "ຂະຫນາດພິເສດສາມາດອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈຶ່ງອ່ອນແອ?" ໂດຍ Ethan Siegel ສໍາລັບ Forbes.