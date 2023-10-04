ການສຳຫຼວດດວງຈັນຜ່ານໂຄງການ Artemis ຂອງອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງອາວະກາດເລິກ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນຄັ້ງທີ 74 ທີ່ເມືອງ Baku ເຊື່ອວ່າໂຄງການ Artemis ສາກົນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການສໍາຫຼວດຍານອະວະກາດເລິກແລະເປີດທາງໄປສູ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດເທິງດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ. ໂຄງການ Artemis, ເປີດຕົວໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2022, ໂດຍຍານອະວະກາດ Orion ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ໂຄຈອນຮອບດວງຈັນ, ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ.
ຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວຂອງການເປັນອານານິຄົມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍການຮັບຮູ້ວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງໂລກແມ່ນຈໍາກັດ. Miguel Bello Mora, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະວະກາດແອສປາໂຍນ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຕັ້ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງເລືອກ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາໃນໂລກຈະສິ້ນສຸດລົງສໍາລັບປະຊາກອນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອານານິຄົມສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ, ໄວກວ່າຈະດີກວ່າ. .”
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອະວະກາດ ຢືນຢັນວ່າ ພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດສະທຳໄປສູ່ດວງຈັນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທາງກາຍ ແລະຊີວະພາບຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ນັກບິນອາວະກາດ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໄດ້ເປີດເຜີຍແລ້ວຜົນກະທົບທາງ neurological ແລະ physiological ປະສົບການໂດຍນັກອາວະກາດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດໃນອາວະກາດໄລຍະຍາວ. ISS ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວປຽບທຽບທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນແລະດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຫຼຸດລົງແລະ radiation ສູງ.
ຍານ Artemis 2, ກໍານົດສໍາລັບເດືອນພະຈິກ 2024, ຈະເປັນພະຍານເຖິງພາລະກິດທໍາອິດທີ່ສົ່ງກັບວົງໂຄຈອນວົງໂຄຈອນ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍພາລະກິດວົງໂຄຈອນອື່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Artemis 3 ໃນເດືອນທັນວາ 2025. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະເປີດທາງສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ outpost ວົງໂຄຈອນວົງເດືອນ, ຮັບໃຊ້. ເປັນຈຸດພິເສດສຳລັບການສຳຫຼວດອະວະກາດເລິກ. ດ້ວຍການພັດທະນາຍານພາຫະນະລົງຈອດ, ພື້ນທີ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງພາລະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນນັກບິນອາວະກາດຈາກລັງສີໃນອາວະກາດ, NASA ກໍາລັງກະກຽມຢ່າງຈິງຈັງສໍາລັບການລົງຈອດຂອງດວງຈັນ.
ພາລະກິດຕໍ່ໄປ, Artemis 2, ຈະປະກອບມີລູກເຮືອຫຼາຍໆຄົນ, ໂດຍປະກອບມີນັກອາວະກາດຍິງ, ເຊັ່ນ Christina Hammock Koch ຂອງ Nasa ແລະ Jeremy Hansen ຂອງອົງການອາວະກາດການາດາ. ອົງປະກອບຂອງລູກເຮືອທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼາຍຂື້ນໃນການເຮັດວຽກໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ ແລະເພີ່ມການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິງໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນ
- ໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA
- ອົງການອະວະກາດແອສປາໂຍນ
- IMG iStockPhoto (ຮູບພາບ)