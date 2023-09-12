Arianespace ຈະເປີດຕົວດາວທຽມ Geostationary ຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບ Intelsat ໃນ Ariane 6

Arianespace ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ Intelsat ເພື່ອເປີດຕົວດາວທຽມ IS-45 ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2026. ດາວທຽມຈະເປີດຕົວໃນ Ariane 6 ໂດຍສະເພາະດາວທຽມ Ariane 64 variant. ດາວທຽມ IS-45, ນ້ຳໜັກ 12 ໂຕນ, ຈະບັນທຸກເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ 12 Ku-band. ມັນແມ່ນອີງໃສ່ແພລະຕະຟອມ HummingSat ທີ່ພັດທະນາໂດຍ SwisstoXNUMX ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການອາວະກາດເອີຣົບ.
ສັນຍານີ້ເປັນເກືອບ 40 ປີນັບຕັ້ງແຕ່ Arianespace ດໍາເນີນການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນສໍາລັບ Intelsat, ການວາງດາວທຽມ Intelsat 507 ເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນ geostationary ໃນເດືອນຕຸລາ 1983. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດສໍາລັບດາວທຽມ geostationary ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. ເມື່ອເປັນຫຼັກຂອງຕະຫຼາດເປີດຕົວການຄ້າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມດາວບໍລະອົດແບນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ.
Stephane Israël, ຊີອີໂອຂອງ Arianespace, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າໃນປັດຈຸບັນມີດາວທຽມ geostationary ຫນ້ອຍທີ່ຖືກສັ່ງ, ແລະພວກມັນບໍ່ຫນັກເທົ່າທີ່ເຄີຍເປັນ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງນີ້, ບໍລິສັດເປີດຕົວຍັງພິຈາລະນາຕະຫຼາດວົງໂຄຈອນ geostationary (GEO) ການຄ້າມີຄວາມສໍາຄັນ. Tory Bruno, CEO ຂອງ United Launch Alliance, ເຊື່ອວ່າຕະຫຼາດນີ້ຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ປະມານ 10 ເປີດຕົວຕໍ່ປີ. Tom Ochinero, VP ຂອງຝ່າຍຂາຍການຄ້າຂອງ SpaceX, ຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຕະຫຼາດ GEO ແລະປະຕິເສດການເທື່ອເນື່ອງຈາກການເປີດຕົວ GEO ອອກໄປ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ບໍລິຫານຮັບຮູ້ວ່າຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຕ້ອງການເປີດຕົວໃນປັດຈຸບັນແມ່ນກຸ່ມດາວບໍລະອົດແບນ. ການອອກແບບຂອງກຸ່ມດາວເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈັງຫວະທີ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຂອງການເປີດຕົວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກລະບົບສໍາເລັດແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າດາວທຽມເກົ່າໄດ້ຖືກທົດແທນ. Israël ສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ GEO ຍັງມີຢູ່, ກຸ່ມດາວໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການເຕີບໂຕ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ຄວາມ] (ແຫຼ່ງຂໍ້ຄວາມ)
– [Intelsat](https://www.intelsat.com/)
– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)
– [Swissto12](http://swissto12.com/)
– [ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ](https://www.esa.int/)