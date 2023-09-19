ການສຶກສາພູເຂົາໄຟ Argyle ກໍານົດຂໍ້ຄຶດທີ່ຈະຊອກຫາເງິນຝາກເພັດໃຫມ່

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາຂອງຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍເພັດຈາກພູເຂົາໄຟ Argyle ໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດສ່ວນປະກອບທີສາມທີ່ຂາດຫາຍໄປທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການຄົ້ນຫາທົ່ວໂລກສໍາລັບເງິນຝາກເພັດໃຫມ່.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນ Nature Communications, ເປີດເຜີຍວ່ານອກຈາກຄາບອນເລິກຢູ່ໃນໂລກແລະກໍາລັງຈາກການປະທະກັນຂອງແຜ່ນ tectonic, ການປະກົດຕົວຂອງເພັດສີບົວຢູ່ດ້ານຂອງໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທະວີບທີ່ " stretched "ໃນໄລຍະການທໍາລາຍທະວີບຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານ. ປີກ່ອນ. ການຍືດເຍື້ອນີ້ໄດ້ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນເປືອກໂລກ ຊຶ່ງຜ່ານໄປດ້ວຍ magma ທີ່ມີເພັດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຜູ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າທ່ານດຣ Hugo Olierook ອະທິບາຍວ່າ Argyle ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸ 1.3 ຕື້ປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີອາຍຸ 100 ລ້ານປີກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນແມ່ນຕິດພັນກັບການແຕກແຍກຂອງທະວີບບູຮານ. ພາກພື້ນທີ່ບ່ອນຝັງເພັດ Argyle ຕັ້ງຢູ່ແມ່ນຜົນມາຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງພາກພື້ນ Kimberley ແລະພາກເຫນືອຂອງອົດສະຕາລີ, ໄດ້ສ້າງຮອຍແປ້ວໃນແຜ່ນດິນທີ່ບໍ່ເຄີຍປິ່ນປົວຢ່າງສົມບູນ.
ທ່ານດຣ Olierook ເນັ້ນຫນັກວ່າການປະສົມປະສານຂອງຄາບອນທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ການຂັດກັນຂອງທະວີບ, ແລະການຍືດຍາວຂອງແຜ່ນດິນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຊອກຫາເພັດສີບົວ. ລາວເຊື່ອວ່າໂດຍການກໍານົດສາມສ່ວນປະກອບນີ້, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຄົ້ນພົບເງິນຝາກເພັດໃຫມ່, ຄ້າຍຄືກັບບໍ່ແຮ່ Argyle ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊິ່ງເຄີຍເປັນແຫຼ່ງເພັດທໍາມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານດຣ Olierook ຍອມຮັບວ່າການຄົ້ນຫາເງິນຝາກເພັດສີບົວໃຫມ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍ. ເງິນຝາກເພັດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກກາງຂອງທະວີບວັດຖຸບູຮານເພາະວ່າພູເຂົາໄຟທີ່ຖືກເປີດເຜີຍແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາ. ພູເຂົາໄຟ Argyle, ຕັ້ງຢູ່ຈຸດຕັດກັນຂອງສອງທະວີບບູຮານ, ໄດ້ຜະລິດເພັດສີບົວຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງໂລກ.
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມແລະນັກທໍລະນີສາດຕົ້ນຕໍ Murray Rayner ຈາກ Rio Tinto ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຍຸແລະສະຖານທີ່ຂອງພູເຂົາໄຟ Argyle ໃນການເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກແລະລາງວັນເຫຼົ່ານີ້. ການສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນ John de Laeter ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin, Timescales of Mineral Systems Group, ແລະກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ Earth Dynamics.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂໍ້ຄຶດທີສາມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກໍານົດເງິນຝາກເພັດໃຫມ່ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນເພັດ. ປະຈຸບັນນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວແລະຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາສໍາລັບພູເຂົາໄຟທີ່ມີເພັດທີ່ມີທ່າແຮງໃນອົດສະຕາລີແລະພາກພື້ນອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Curtin University, Nature Communications.