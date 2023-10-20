ການສຶກສາໃໝ່ແນະນຳວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີແສງ Ultradense ອາດມີອົງປະກອບທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບເຫັນວ່າດາວພະຫັດທີ່ ultradense ບາງດວງໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາອາດຈະປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ເທິງໂລກ. ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍກວ່າສິ່ງທຳມະດາທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງພວກມັນເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບນັກວິທະຍາສາດ.
ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນດາວເຄາະນ້ອຍ 33 Polyhymnia, ຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Polyhymnia ແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ມັນບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມໃນໂລກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າມັນແລະຮູບດາວທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆສາມາດປະກອບດ້ວຍປະເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ຟີຊິກທໍາມະດາ.
ການສຶກສາ, ດໍາເນີນການໂດຍ Johann Rafelski ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ໄດ້ສຸມໃສ່ວັດຖຸ ultradense ທີ່ຫນາແຫນ້ນ (CUDOs). ອົງການຈັດຕັ້ງທາງດາລາສາດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມະຫາຊົນຫຼາຍກ່ວາ osmium, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າຮູບດາວຄ້າຍຄື Polyhymnia ອາດຈະປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ມີຈໍານວນປະລໍາມະນູສູງກວ່າ 118, ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ການສຶກສາ, ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການພິມເຜີຍແຜ່ໃນ European Physical Journal Plus, ແນະນໍາວ່າອາດຈະມີ "ເກາະຂອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງນິວເຄລຍ" ປະມານຈໍານວນປະລໍາມະນູ 164, ບ່ອນທີ່ອົງປະກອບ superheavy ສາມາດມີ. ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບນອກເຫນືອເລກປະລໍາມະນູ 118 ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນທິດສະດີແລະບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ.
ຖ້າມັນຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນຮູບດາວບາງຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວມີອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້, ພວກມັນອາດຈະກາຍເປັນເປົ້າຫມາຍໃນອະນາຄົດສໍາລັບພາລະກິດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໄດ້ຮັບອົງປະກອບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ, ແມ່ນແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ໃນປະຈຸບັນຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນ, ຈາກພາຍໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາເອງແມ່ນຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຢູ່ໃນດາວເຄາະນ້ອຍ ultradense, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນໃນອະນາຄົດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງປະກອບ Superheavy ແລະບັນຫາ ultradense, Springer