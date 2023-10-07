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ນັກໂບຮານຄະດີຄົ້ນພົບ "ວົງໂຄຈອນທອງ" ໃນອຸໂມງ Maya

ByMampho Brescia

Oct 7, 2023
ນັກໂບຮານຄະດີຄົ້ນພົບ "ວົງໂຄຈອນທອງ" ໃນອຸໂມງ Maya

ນັກໂບຮານຄະດີທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອະດີດ Maya heartlands ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ - ສອງ "ວົງໂຄຈອນທອງ" ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸໂມງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ວົງໂຄຈອນ, ທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາທີ່ຫໍ່ດ້ວຍຮູບເງົາຄໍາ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸໂມງຂ້າງລຸ່ມຂອງພຣະວິຫານຂອງງູ Feathered ໃນເມັກຊິໂກ. ຝາຂອງອຸໂມງຍັງຖືກປົກຄຸມດ້ວຍສານທອງ, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງພິທີກໍາອັນສັກສິດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າຝາໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດຕາມຮູບດາວແລະໃຫ້ Maya ມີພື້ນທີ່ເພື່ອສຶກສາທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.

ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ປະຕິທິນ Maya ໄດ້ຖືກປັບຕົວເຂົ້າກັບພາລາມິເຕີວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະດາວເຄາະພາຍໃນ. Maya ໄດ້ fascinated ໂດຍສະເພາະໂດຍວົງໂຄຈອນຂອງ Mars, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ Dresden Codex, ບັນຊີລາຍລັກອັກສອນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຈາກອາເມລິກາ. codex ສະແດງການຕິດຕາມ Maya ແລະອະທິບາຍປະຕິທິນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວອັງຄານໃນທົ່ວທ້ອງຟ້າ.

ວົງໂຄຈອນສີທອງສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສຶກສາຂອງ Maya ຂອງດາວເຄາະສີແດງ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸດປະສົງທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ການຄົ້ນພົບວົງໂຄຈອນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງ Maya ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ບົດຄວາມແຫຼ່ງ: [ໃສ່ URL ຂອງບົດຄວາມແຫຼ່ງ]

- ຄໍານິຍາມຂອງອາລະຍະທໍາ Maya: [ໃສ່ຄໍານິຍາມຂອງອາລະຍະທໍາ Maya]

- ຄໍານິຍາມຂອງ Teotihuacan: [ໃສ່ຄໍານິຍາມຂອງ Teotihuacan]

- ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ synodic​: [ໃສ່​ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ synodic​]

- ຄໍານິຍາມຂອງ Dresden Codex: [ໃສ່ຄໍານິຍາມຂອງ Dresden Codex]

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