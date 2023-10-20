ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຈະຜ່ານໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມັນໄດ້ຖືກຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວເປັນສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດຂອງການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາ. ການສົມມຸດຕິຖານຂອງ Alvarez, ທິດສະດີທີ່ແຜ່ຫຼາຍອະທິບາຍເຫດການການສູນພັນນີ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຮູບດາວໄດ້ມາชนກັບໂລກປະມານ 65 ລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍຂອງໄດໂນເສົາຈໍານວນຫລາຍຊະນິດ. ຫຼັກຖານສະໜັບສະໜຸນສຳລັບທິດສະດີນີ້ລວມມີການຄົ້ນພົບອຸບປະກອນຜົນກະທົບ, ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ ຂຸມຝັງສົບ Chicxulub, ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ແຫຼມ Yucatan ຂອງເມັກຊິໂກ. ອີງຕາມການສົມມຸດຕິຖານ, ຜົນກະທົບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສ້າງເປັນ crater ກວ້າງ 140 ກິໂລແມັດ. ເສດເຫຼືອຈະໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກສູ່ອາວະກາດ, ກວມເອົາໂລກໃນສະຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັບລະດູຫນາວນິວເຄລຍ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດໂນເສົາເສຍຊີວິດ.
ໃນການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການປະສານງານດ້ານປ້ອງກັນຂອງອົງການ NASA (PDCO), ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ (NEOs), ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ຄາດວ່າຈະຜ່ານໃກ້ກັບໂລກໃນມື້ນີ້. ເປັນຮູບດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UH ໂດຍສູນການສຶກສາວັດຖຸໃກ້-ໂລກ (CNEOS) ຂອງອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າຫີນກ້ອນນີ້ຈະເຂົ້າມາໃກ້ດາວເຮົາເຖິງ 2.5 ລ້ານກິໂລແມັດໃນວັນທີ 20 ຕຸລານີ້. ປະຈຸບັນ, ມັນກຳລັງຈະບິນມາໃກ້ໂລກດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 39,932 ກິໂລແມັດ. ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ພຽງແຕ່ຂີ້ອາຍຂອງຄວາມໄວຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ (ICBM).
ເປັນຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ, ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UH ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫີນອະວະກາດທີ່ຕັດກັບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ ແລະ ມີແກນເຄິ່ງໃຫຍ່ໃຫຍ່ກວ່າໜ່ວຍໂລກ. ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມດາວເຄາະນ້ອຍ Apollo 1862, ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກດາລາສາດຊາວເຢຍລະມັນ Karl Reinmuth ໃນຊຸມປີ 1930.
ອົງການ NASA ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UH ໂດຍລະບຸວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການຈັດປະເພດເປັນ 'ຮູບດາວທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ' ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ການວັດແທກລະຫວ່າງ 52 ແລະ 118 ຟຸດໃນຄວາມກວ້າງ, ເປັນຮູບດາວນີ້ແມ່ນຂະຫນາດທຽບກັບເຮືອບິນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ດາວເຄາະນ້ອຍອີກສອງດວງ, Asteroid 2023 TK15 ແລະ Asteroid 2020 UR, ຍັງຄາດວ່າຈະຜ່ານໂລກໃນມື້ນີ້, ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Asteroid 2023 UH ໃນວິທີການໃກ້ຊິດຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສົມມຸດຕິຖານ Alvarez: ເປັນເອກະສັນກັນທາງວິທະຍາສາດ
– Chicxulub crater: ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທາງວິທະຍາສາດ
– ຫ້ອງການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນຂອງອົງການ NASA (PDCO): ເວັບໄຊທ໌ NASA
– ສູນການສຶກສາວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໂລກ (CNEOS): ເວັບໄຊທ໌ NASA