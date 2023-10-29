ສຳຫຼວດຄວາມງາມທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງເກາະຊ້າງໃນ Antarctica

ເກາະຊ້າງໃນ Antarctica ມີຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈແລະບໍ່ຖືກໃຈ, ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໂດຍຜ່ານສາຍຕາຂອງພາລະກິດ Copernicus Sentinel-2. ຮູບຖ່າຍດາວທຽມທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້, ຖືກຖ່າຍໃນເດືອນກຸມພາ 2023, ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຫາຍາກ, ເກືອບບໍ່ມີເມກຂອງພູມສັນຖານທີ່ໜາວເຢັນຂອງເກາະ, ຍອດພູທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດພາກໃຕ້, ປະມານ 150 ໄມທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງປາຍແຫຼມ Antarctic, ເກາະຊ້າງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫມູ່ເກາະ Shetland ໃຕ້. ຊື່ຂອງມັນມາຈາກການເຫັນປະທັບຕາຊ້າງຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບຊົງຄ້າຍຄືຊ້າງ, ດ້ວຍ "ລໍາຕົ້ນ" ທີ່ໂດດເດັ່ນບາງສ່ວນທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເມກ.
ໂດຍສະເພາະດ້ວຍທິວທັດທີ່ແຂງກະດ້າງ, ເກາະຊ້າງແມ່ນປົກຄຸມໄປດ້ວຍນ້ຳກ້ອນ. ຍອດສູງສຸດ, Mount Pendragon ແລະ Mount Elder, ຢືນຢ່າງສະຫງ່າງາມຢູ່ທີ່ປະມານ 3,200 ຟຸດແລະ 3,080 ຟຸດຕາມລໍາດັບ. Mount Pendragon ຖືກຈັບໄດ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງຮູບພາບ, ໃນຂະນະທີ່ Mount Elder ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ.
ການແຕ້ມຕາໄປທາງກາງຂອງຮູບແມ່ນ Glacier Endurance ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ. ຮັບໃຊ້ເປັນນ້ຳກ້ອນຫຼັກໃນເກາະ, ມັນໄຫຼລົງໄປທາງໃຕ້ລົງສູ່ທະເລ Weddel. ພຽງແຕ່ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ calving ຂອງ glacier, ແຜ່ນສີຟ້າອ່ອນຂອງກ້ອນທະເລບາງໆສາມາດສັງເກດເຫັນ, ແຍກມັນອອກຈາກນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ.
ສີທີ່ສົດໃສຂອງນ້ໍາທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງແມ່ນຜົນມາຈາກການເຊາະເຈື່ອນຂອງຂີ້ຕົມໂດຍນ້ໍາກ້ອນທີ່ໄຫຼລົງໄປໃນມະຫາສະຫມຸດຜ່ານນ້ໍາ meltwater. ລຽບຕາມຊາຍຝັ່ງຕາເວັນຕົກ, ພູເຂົານ້ຳກ້ອນຂະໜາດນ້ອຍມີຈຸດໆຄ້າຍຄືນ້ຳສີຂາວ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສີຟ້າທີ່ອ້ອມຮອບ.
ນ້ຳກ້ອນທີ່ເຄື່ອນທີ່ຂອງ Antarctica ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກອັນມີພະລັງຂອງວິກິດການສະພາບອາກາດ. ການສັງເກດການຈາກດາວທຽມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ແລະການສຶກສາເຂດຂົ້ວໂລກຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໂດຍການຕິດຕາມແຜ່ນນ້ຳກ້ອນທີ່ລະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອິດທິພົນຂອງກະແສມະຫາສະໝຸດທົ່ວໂລກ ເນື່ອງຈາກກະແສນ້ຳຈືດເພີ່ມຂຶ້ນ, ດາວທຽມໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈລະບົບໂລກ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
FAQ:
ຖາມ: ພາລະກິດ Copernicus Sentinel-2 ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາລະກິດ Copernicus Sentinel-2 ແມ່ນໂຄງການດາວທຽມເອີຣົບທີ່ບັນທຶກພາບ optical ຄວາມລະອຽດສູງຂອງພື້ນຜິວໂລກສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນສີຂອງນ້ໍາອ້ອມເກາະຊ້າງ?
A: ການປ່ຽນແປງຂອງສີນ້ໍາເປັນຜົນມາຈາກຕະກອນທີ່ຖືກເຊາະເຈື່ອນໂດຍການໄຫຼຂອງນ້ໍາກ້ອນແລະນໍາໂດຍ meltwater ເຂົ້າໄປໃນມະຫາສະຫມຸດ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສັງເກດດາວທຽມຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ການຕິດຕາມນ້ຳກ້ອນຂອງ Antarctica?
A: ການສັງເກດການຈາກດາວທຽມຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາກ້ອນຂອງ Antarctica, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ melting ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ.