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ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ຢູ່​ໃນ Antarctica ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕໍ່​ໂລກ​ຮ້ອນ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ຢູ່​ໃນ Antarctica ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕໍ່​ໂລກ​ຮ້ອນ

ຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມເປີດເຜີຍວ່າ: ລະດັບນ້ຳກ້ອນໃນທະເລທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ Antarctica ໄດ້ບັນລຸລະດັບຕໍ່າທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນລະດູໜາວ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງທ່າອ່ຽງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບພາກພື້ນທີ່ເຄີຍຖືວ່າມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ. ການພັດທະນານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເປັນຕາຕົກໃຈ, ຜູ້ທີ່ຢືນຢັນວ່າການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈເຊັ່ນ: ມະຫາສະຫມຸດທີ່ອົບອຸ່ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດແລະລົມ, ແລະປະກົດການ El Niñoມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນກັບການຫຼຸດລົງ.

ການປົກຫຸ້ມຂອງກ້ອນອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Antarctica ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງໂລກໂດຍການສະທ້ອນພະລັງງານຂອງແສງຕາເວັນແລະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອ້ອມຂ້າງເຢັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ Antarctica ຍັງສືບຕໍ່ສູນເສຍນ້ໍາກ້ອນຂອງມັນ, ມັນສາມາດປ່ຽນຈາກການເປັນລະບົບຄວາມເຢັນຂອງໂລກກາຍເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ. ປະຈຸ​ບັນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ແອນ​ຕາກ​ຕິກ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 17 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ, ​ແມ່ນ 1.5 ລ້ານ​ຕາລາງ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະດັບ​ປົກກະຕິ​ຂອງ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ແລະ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທີ່​ປົກ​ຫຸ້ມ​ໃນ​ລະດູ​ໜາວ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້. ພື້ນທີ່ຂອງກ້ອນທີ່ຂາດຫາຍໄປແມ່ນປະມານຫ້າເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງເກາະອັງກິດແລະສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນໄກເຖິງສະພາບອາກາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາທະເລນີ້ຕໍ່ Antarctica ແລະສະພາບອາກາດຂອງໂລກ. ທ່ານດຣ Walter Meier, ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມກວດການ້ໍາກ້ອນໃນທະເລຢູ່ສູນຂໍ້ມູນຫິມະແລະນ້ໍາກ້ອນແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ມີທັດສະນະໃນແງ່ດີສໍາລັບການຟື້ນຕົວທີ່ສໍາຄັນໃນນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນອັນແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງນໍ້າກ້ອນໃນທະເລທີ່ຫຼຸດລົງໃນປີນີ້ຍັງຄົງເປັນປິດສະຫນາ, ແຕ່ລະດັບນໍ້າກ້ອນໃນທະເລທີ່ຕໍ່າໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນໃນປີທີ່ມີບັນທຶກຈໍານວນຫລາຍຂອງອຸນຫະພູມໂລກແລະມະຫາສະຫມຸດສູງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຕ້ຖຽງວ່າຄວາມອ່ອນແອຂອງ Antarctica ໄດ້ກາຍເປັນປາກົດຂື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກຈາກການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງ Antarctica ແລະສະພາບອາກາດຂອງໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາແລະການສັງເກດການເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງກ້ອນລະດູຫນາວທີ່ຫາຍໄປ. ມະຫາສະຫມຸດທີ່ອົບອຸ່ນຜິດປົກກະຕິ, ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ, ແລະລົມທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ອຸນຫະພູມ Antarctic ແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ. ຮູບແບບສະພາບອາກາດ El Niño ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢູ່ໃນປາຊີຟິກອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາກ້ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນແອ.

ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນ Antarctica ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຊາຍຝັ່ງທະເລທົ່ວໂລກ. ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍນ້ໍາກ້ອນສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດລົມພາຍຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ. ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນແຜ່ນກ້ອນຂອງ Antarctica ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂໂລກຮ້ອນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຫິ​ມະ​ແລະ​ກ້ອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
- ຂ່າວ BBC

By Mampho Brescia

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