ສຳຫຼວດໂລກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງ Antarctica

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເລີ່ມການສຳຫຼວດພິເສດເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລັບບູຮານທີ່ປົກປິດຢູ່ໃຕ້ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ Antarctica. ໂດຍຜ່ານການສັງເກດການຈາກດາວທຽມແລະ radar ເຈາະນ້ໍາກ້ອນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນຫນ້ານີ້.
ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພາກພື້ນ Wilkes Land ຂອງ Antarctica ຕາເວັນອອກ, ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ເນີນພູ ແລະ ຮ່ອມພູທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ຖືກແກະສະຫຼັກດ້ວຍແມ່ນ້ໍາບູຮານ, ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທິວທັດກ່ອນ glacial. ພູມສັນຖານທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້, ກວມເອົາພື້ນທີ່ທີ່ທຽບເທົ່າກັບປະເທດແບນຊິກຫຼືລັດ Maryland, ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 14 ລ້ານປີ, ເຊິ່ງ predating ແຊ່ແຂງຂອງ Antarctica 34 ລ້ານປີກ່ອນ.
ທ່ານດຣ. Stewart Jamieson, ສາດສະດາຈານ glaciology ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Durham ແລະເປັນຜູ້ນໍາຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ອະທິບາຍການຄົ້ນພົບນີ້ວ່າເປັນ "ພາບຖ່າຍຂອງອະດີດ." ລັກສະນະຂອງພູມສັນຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊ່ວງສະ ໄໝ ໂບຮານ, ອາດຈະຄ້າຍຄືກັບພາກພື້ນເຊັ່ນ Patagonia ໃນປະຈຸບັນ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຟອດຊິນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ສຶກສາໃຫ້ຫຼັກຖານຂອງເກສອນຕົ້ນປາມບູຮານ, ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສັດປ່າຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້ຍັງຖືກຈໍາກັດ.
ພາຍໃຕ້ກ້ອນຫີນອັນມະຫາສານ 2.2 ກິໂລແມັດ ຫາ 3 ກິໂລແມັດ, ເປັນພື້ນທີ່ອັນລຶກລັບທີ່ຍັງເຂົ້າໃຈໜ້ອຍກວ່າໜ້າດິນຂອງດາວອັງຄານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າການຂຸດເຈາະຜ່ານນ້ໍາກ້ອນເພື່ອສະກັດເອົາຕົວຢ່າງຫຼັກຂອງຕະກອນອາດຈະເປີດປະຕູໄປສູ່ການຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງພືດແລະສັດວັດຖຸບູຮານ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງ Antarctic.
ການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ການສັງເກດການຈາກດາວທຽມທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຂໍ້ມູນ radar ເຈາະນ້ຳກ້ອນທີ່ລວບລວມມາຈາກການບິນຜ່ານ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພູມສັນຖານຝັງສົບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການຄົ້ນພົບກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ໃຕ້ໜ້ານ້ຳກ້ອນຂອງ Antarctica. ໃນໄລຍະຫຼາຍລ້ານປີ, ພູມສັນຖານນີ້ໄດ້ຜ່ານການຫັນປ່ຽນເປັນຮູບຊົງໂດຍຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດຕ່າງໆ, ລວມທັງການໄຫຼຂອງແມ່ນ້ໍາ, ກິດຈະກໍາ tectonic, ແລະ glaciation.
ປະຫວັດສາດຂອງ Antarctica ແມ່ນພົວພັນກັບການແຕກແຍກຂອງທະວີບ Gondwana, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທະວີບໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: ອາຟຣິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາເມລິກາໃຕ້, ແລະອະນຸພາກພື້ນອິນເດຍ. ໂດຍຜ່ານແຜ່ນ tectonics, Antarctica ຄ່ອຍໆແຍກອອກຈາກແຜ່ນດິນເຫຼົ່ານີ້, ກາຍເປັນໂດດດ່ຽວແລະນໍາໄປສູ່ລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ.
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນໃນອະດີດຂອງ Antarctica, ແມ່ນ້ໍາໄດ້ໄຫຼຜ່ານພູມສັນຖານທີ່ເປີດເຜີຍໃຫມ່, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ມາຮອດຝັ່ງທະເລຂອງທະວີບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກອື່ນໆລອຍຢູ່ຫ່າງໆ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເຢັນລົງ, ນ້ຳກ້ອນຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູໃກ້ແມ່ນ້ຳ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຮ່ອມພູເລິກລົງດ້ວຍການເຊາະເຈື່ອນຂອງນ້ຳກ້ອນ.
ທ່ານດຣ Jamieson ອະທິບາຍວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກ້ອນຫີນກ້ອນໃຫຍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜາວເຢັນລະຫວ່າງນ້ຳກ້ອນ ແລະພູມສັນຖານ, ການຮັກສາພູມສັນຖານບູຮານນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບ 34 ລ້ານປີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ພູມສັນຖານຍັງຄົງແຊ່ແຂໍງຕາມເວລາ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫວ່າງຂອງຍຸກທີ່ຍາວນານ.
FAQ:
ຖາມ: ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບພູມສັນຖານບູຮານຢູ່ໃຕ້ນ້ຳກ້ອນຂອງ Antarctica ແນວໃດ?
A: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ການສັງເກດການດາວທຽມແລະ radar ເຈາະນ້ໍາກ້ອນເພື່ອຄົ້ນພົບພູມສັນຖານທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ຖາມ: ພູມສັນຖານກ່ອນໜ້ານ້ຳກ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກປົກຄຸມມີອາຍຸເທົ່າໃດ?
A: ພູມສັນຖານມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 14 ລ້ານປີ.
ຖາມ: ຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນໃນສະໄຫມໂບຮານ?
A: ເກສອນຕົ້ນປາມບູຮານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບອາກາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Patagonia ໃນປະຈຸບັນ.
ຖາມ: ມີຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສັດປ່າບູຮານໃນພາກພື້ນບໍ?
A: ການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະກໍານົດຊະນິດທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່.
ຖາມ: ນ້ຳກ້ອນໜາເທົ່າໃດປົກຄຸມພູມສັນຖານ?
A: ຄາດວ່າ ນ້ຳກ້ອນມີຄວາມໜາລະຫວ່າງ 2.2 ກິໂລແມັດ ແລະ 3 ກິໂລແມັດ.
ຖາມ: ຕົວຢ່າງຫຼັກຂອງຕະກອນສາມາດເປີດເຜີຍຫຍັງກ່ຽວກັບພືດແລະສັດບູຮານ?
A: ການຂຸດເຈາະຜ່ານກ້ອນເພື່ອເອົາຕົວຢ່າງຂອງຕະກອນອາດຈະໃຫ້ຫຼັກຖານຂອງສັດແລະພືດວັດຖຸບູຮານ.
ຖາມ: ພູມສັນຖານມີຮູບຮ່າງແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ?
A: ພູມສັນຖານໄດ້ພັດທະນາຜ່ານຂະບວນການທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກແມ່ນ້ໍາ, tectonics, ແລະ glaciation.
ຖາມ: Antarctica ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ supercontinent Gondwana ແມ່ນຫຍັງ?
A: Antarctica ເຄີຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ supercontinent Gondwana, ເຊິ່ງລວມທັງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ປະຈຸບັນແມ່ນອາຟຣິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອະນຸພາກພື້ນອິນເດຍ, ແລະແຫຼມອາຫລັບ.
ຖາມ: ພູມສັນຖານຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ດົນປານໃດ?
A: ພູມສັນຖານດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 34 ລ້ານປີ.