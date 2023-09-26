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ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ອັນ​ຕາກ​ຕິກ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຕ່ຳ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ

ByGabriel Botha

Sep 26, 2023
ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ອັນ​ຕາກ​ຕິກ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຕ່ຳ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ

ການ​ວິ​ເຄາະ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ດາວ​ທຽມ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ອ້ອມ​ແອ້ມ Antarctica ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ພື້ນ​ທີ່​ຕ່ຳ​ສຸດ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ທ່າອ່ຽງນີ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້.

ອີງຕາມອົງການ NASA ແລະສູນຂໍ້ມູນຫິມະແລະນໍ້າກ້ອນແຫ່ງຊາດ (NSIDC), ນໍ້າກ້ອນທະເລ Antarctic ພຽງແຕ່ບັນລຸຂະຫນາດສູງສຸດ 16.96 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ (6.55 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ) ມາຮອດວັນທີ 10 ກັນຍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນນ້ໍາກ້ອນຕ່ໍາສຸດໃນປະຫວັດສາດບັນທຶກ. ແຕ່ປີ 1979 ຫາ 2023. ໃນຈຸດໜຶ່ງໃນປີນີ້, ນ້ຳກ້ອນໃນທະເລໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 1.03 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ, ໜ້ອຍກວ່າສະຖິຕິກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງເທັກຊັດ ແລະ ຄາລິຟໍເນຍ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາກພື້ນ Arctic ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງນ້ໍາທະເລໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ມັນມີຄວາມແນ່ນອນໜ້ອຍກວ່າວ່າອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນ້ຳກ້ອນໃນທະເລໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ແນວໃດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະດັບນ້ຳກ້ອນທະເລຕ່ຳທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ອ້ອມແອ້ມ Antarctica ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເປັນຫ່ວງວ່າ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດກຳລັງສ້າງຂີດໝາຍໃນພາກພື້ນນີ້.

NSIDC ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2016, ໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂອບເຂດຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ Antarctic. ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງການປ່ຽນແປງນີ້ຍັງຖືກໂຕ້ວາທີໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ປະຈຸບັນນີ້ເຊື່ອວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການອົບອຸ່ນຢູ່ໃນຊັ້ນເທິງສຸດຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ມີຄວາມກັງວົນວ່າການຫຼຸດລົງນີ້ອາດຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະຍາວຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ໃນຂະນະທີ່ມະຫາສະຫມຸດທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ໃນ Arctic, ລະດູຮ້ອນຈະສິ້ນສຸດລົງ, ນ້ ຳ ກ້ອນໃນທະເລໄດ້ບັນລຸລະດັບຕໍ່າສຸດ 4.23 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອັນດັບທີ່ 45 ຕໍ່າສຸດໃນຮອບ XNUMX ປີຂອງການຮັກສາສະຖິຕິ. ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນລະດັບນໍ້າກ້ອນທີ່ຕໍ່າລົງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງທາງທະເລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ ແລະປາຊີຟິກ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເບື້ອງຕົ້ນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຢ່າງເຕັມທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕິດຕາມແລະເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງຂອງນ້ ຳ ກ້ອນໃນທະເລຍ້ອນວ່າມັນມີບົດບາດ ສຳ ຄັນໃນການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຂອງໂລກແລະຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຕ່າງໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສູນຂໍ້ມູນຫິມະ ແລະນ້ຳກ້ອນແຫ່ງຊາດ (NSIDC)
– NASA Earth

By Gabriel Botha

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