ເທັກນິກໃໝ່ໃນການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງເຄື່ອງສຳອາງດ້ວຍ Baryon Acoustic Oscillations

ນັກດາລາສາດປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ cosmic ເນື່ອງຈາກລັກສະນະ relativistic ຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນລວມເຂົ້າກັນໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າເມື່ອພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງຜ່ານອາວະກາດ, ແຕ່ຍັງກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cosmos ນັບຕັ້ງແຕ່ Big Bang ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກໄລຍະທາງສັບສົນຕື່ມອີກ.
ເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງຍານອາວະກາດ, ນັກດາລາສາດໄດ້ອີງໃສ່ສອງວິທີການທີ່ເອີ້ນກັນວ່າຂັ້ນໄດໄລຍະໄກຂອງ Cosmic. ວິທີການທໍາອິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ການວັດແທກ redshift ຂອງພື້ນຖານຂອງ Cosmic Microwave (CMB) ເພື່ອກໍານົດໄລຍະຫ່າງ cosmological. ວິທີທີສອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດທ້ອງຖິ່ນໂດຍໃຊ້ການວັດແທກ parallax, ດາວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະ supernovae.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການວັດແທກ redshift ຂອງ CMB ແລະການວັດແທກທ້ອງຖິ່ນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Hubble Tension. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ທີມງານນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈີນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Cordoba ໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະສະຖິຕິສອງປີຂອງຫນຶ່ງລ້ານກາແລັກຊີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກໃຫມ່ທີ່ອີງໃສ່ Baryon Acoustic Oscillations (BAO) ເພື່ອກໍານົດໄລຍະຫ່າງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າ.
Baryon Acoustic Oscillations ແມ່ນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສຽງປັ້ງໃຫຍ່ທີ່ຍັງສາມາດສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນ cosmos. ຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານວັດຖຸໃນຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ ກາຍເປັນ “ແຊ່ແຂງຕາມເວລາ” ຍ້ອນວ່າຈັກກະວານຂະຫຍາຍ ແລະ ເຢັນລົງ. ໂດຍການວັດແທກການແຍກລະຫວ່າງ galaxies ໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະເວລາຂອງຄື້ນເຫຼົ່ານີ້, ໄລຍະຫ່າງ cosmological ສາມາດຖືກກໍານົດ.
ທີມງານໄດ້ໃຊ້ວິທີການສະຖິຕິເພື່ອວິເຄາະເກືອບໜຶ່ງລ້ານກາແລັກຊີຈາກການປ່ອຍຂໍ້ມູນ Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) ສົມທົບກັບ Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າວິທີການຂອງພວກເຂົາໄດ້ກໍານົດສະຖານທີ່ຂອງ Baryon Acoustic Oscillations ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເຕັກນິກໃຫມ່ນີ້, ສົມທົບກັບວິທີການອື່ນໆໃນ Cosmic Distance Ladder, ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ Hubble ແລະໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງ cosmic. ນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງຊ້ໍາ, ພະລັງງານຊ້ໍາ, ແລະພຶດຕິກໍາຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນຂະຫນາດໃຫຍ່.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: EurekAlert, ທໍາມະຊາດ