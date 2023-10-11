ພາຍຸແສງຕາເວັນບູຮານໄດ້ບຸກໂຈມຕີໂລກດ້ວຍລັງສີດາວເຮືອງ, ແຫວນຕົ້ນໄມ້ເປີດເຜີຍ

ວົງແຫວນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຊີ້ບອກວ່າໂລກໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລັງສີຂອງໜ່ວຍໂລກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ 14,000 ປີກ່ອນ, ອາດເກີດຈາກພາຍຸແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Philosophical Transactions of the Royal Society A, ໄດ້ວິເຄາະແຫວນຕົ້ນໄມ້ຈາກເຫງົ້າຕົ້ນໄມ້ຍ່ອຍໃນພູເຂົາ Alps ຂອງຝຣັ່ງ. ຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ມີລະດັບຂອງ radiocarbon ສູງຢູ່ໃນວົງແຫວນຂອງປີດຽວທີ່ມີປະມານ 14,300 ປີກ່ອນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຮັງສີ cosmic ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.
Radiocarbon ແມ່ນ isotope ຂອງກາກບອນທີ່ຜະລິດໃນເວລາທີ່ຮັງສີ cosmic ພົວພັນກັບປະລໍາມະນູໄນໂຕຣເຈນຢູ່ໃນບັນຍາກາດ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງລັງສີເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການຄົ້ນພົບຂອງ beryllium ໃນລະດັບສູງຈາກແກນກ້ອນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Greenland. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການແຜ່ກະຈາຍລັງສີນີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກພະຍຸແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກກະແສລົມໂຄຣນອລ (CME) – ເມກຂອງພລາສມາທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ ແລະລັງສີ – ໄດ້ເປີດຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດໂດຍແສງຕາເວັນ.
ຖ້າທິດສະດີນີ້ຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພາຍຸລູກນີ້, ເຊິ່ງນັກຄົ້ນຄວ້າເອີ້ນວ່າເຫດການ Miyake, ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ຈາກດວງອາທິດ. ລົມພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນມື້ນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າພະຍຸຊຸບເປີດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການດັບສູນໃນຫຼາຍເດືອນ. ມັນຍັງສາມາດທໍາລາຍດາວທຽມທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາທາງແລະການສື່ສານຢ່າງຖາວອນ.
ເຫດການ Miyake, ມີລັກສະນະໂດຍພະຍຸແສງຕາເວັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ໄດ້ຖືກກວດພົບໃນບັນທຶກຟອດຊິວທໍາກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, superflare ທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກ່ວາທີ່ສັງເກດເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະເກີດຂຶ້ນປະມານທຸກໆ 1,000 ປີ.
ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງແສງຕາເວັນແລະອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງມັນ. ເມື່ອດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ຈຸດສູງສຸດຂອງແສງຕາເວັນ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຈະມີກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງແສງຕາເວັນ ແລະ CMEs ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນບໍ່ມີຕົວຊີ້ບອກຂອງ superflare ອື່ນເກີດຂຶ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການກະກຽມແລະການຕອບສະຫນອງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທຸລະກໍາປັດຊະຍາຂອງ Royal Society A, ວິທະຍາສາດສົດ