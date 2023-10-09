ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີທົ່ວໄປວ່າດິນຟ້າອາກາດທໍາມະຊາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ຈົມລົງ. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດິນຟ້າອາກາດຂອງຫີນສາມາດເປັນແຫຼ່ງ CO2 ທີ່ສໍາຄັນ, ທຽບກັບການປ່ອຍອາຍພິດຈາກພູເຂົາໄຟ.
ໃນວົງຈອນຄາບອນທາງທໍລະນີສາດ, ໂງ່ນຫີນປະກອບດ້ວຍຈໍານວນຄາບອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຮູບແບບຂອງພືດແລະສັດວັດຖຸບູຮານ. ໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດດູດຊຶມ CO2 ໂດຍຜ່ານສະພາບອາກາດທາງເຄມີ, ຕ້ານການປ່ອຍອາຍພິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກພູເຂົາໄຟແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງໂລກ.
ການສຶກສາໄດ້ປະເມີນຂະບວນການເພີ່ມເຕີມທີ່ຫີນປ່ອຍ CO2 ອອກສູ່ບັນຍາກາດ. ຂະບວນການນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໂງ່ນຫີນທີ່ເຄີຍສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງພື້ນທະເລບູຮານ ແລະຖືກຝັງດ້ວຍຄາບອນອິນຊີຄືນໃໝ່, ປ່ອຍຄາບອນອອກຊີເຈນ ແລະນໍ້າ, ເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍ CO2. ອັນນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າຫີນທີ່ເກີດດິນຟ້າອາກາດເປັນພຽງການຈົມຂອງ CO2 ເທົ່ານັ້ນ.
ການວັດແທກການປ່ອຍ CO2 ຈາກຄາບອນອິນຊີຢູ່ໃນຫີນແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການສຶກສານີ້ໃຊ້ອົງປະກອບ tracer, rhenium, ປ່ອຍອອກມາໃນນ້ໍາໃນເວລາທີ່ກາກບອນອິນຊີໃນໂງ່ນຫີນ reacts ກັບອົກຊີເຈນ. ໂດຍການວັດແທກລະດັບ rhenium ໃນນ້ໍາແມ່ນ້ໍາ, ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດປະລິມານການປ່ອຍ CO2.
ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າເຂດທີ່ມີການປ່ອຍ CO2 ເຂັ້ມຂຸ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພູສູງທີ່ມີອັດຕາການຍົກສູງ, ບ່ອນທີ່ມີຫີນຕະກອນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ. ການປ່ອຍ CO2 ທົ່ວໂລກຈາກສະພາບອາກາດຫີນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 68 megatons ຂອງກາກບອນຕໍ່ປີ, ທຽບກັບການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຈາກພູເຂົາໄຟ.
ໃນຂະນະທີ່ການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຈາກດິນຟ້າອາກາດໃນຫີນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຄາດຄະເນແລະການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຄາບອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດຈະສຸມໃສ່ວິທີການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກມະນຸດແລະການປ່ຽນແປງການເຊາະເຈື່ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍ CO2 ທໍາມະຊາດອອກຈາກດິນຟ້າອາກາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford Study: ວາລະສານທຳມະຊາດ
- ພາກວິຊາວິທະຍາສາດໂລກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford
- ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ROC-CO2