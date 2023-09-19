ການຄົ້ນພົບວັດຖຸບູຮານຂອງເຊລສະໝອງໃນສັດທຳມະດາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກປະເທດສະເປນແລະເຢຍລະມັນໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນສັດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ placozoans, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຈຸລັງສະຫມອງຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີຕົ້ນກໍາເນີດຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ. Placozoans, ສັດນ້ອຍໆທີ່ຄ້າຍຄືກັບເມັດຊາຍ, ເປັນສິ່ງມີຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຕ່າງໆແລະບໍ່ມີອະໄວຍະວະ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນນ້ໍາຕື້ນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທະເລປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເປັນອາຫານ microbes ແລະ algae.
ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາພາໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາເຊນ Sebastián Najle ຈາກສູນສໍາລັບລະບຽບການພັນທຸກໍາ, ໄດ້ພົບເຫັນຈຸລັງພິເສດໃນ placozoans ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນກັບ neurons ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າຈຸລັງ peptidergic, ປ່ອຍສັນຍານ peptide ເພື່ອປະສານງານພຶດຕິກໍາຂອງ placozoans, ຄືກັນກັບ neurons ເຮັດໃນສັດອື່ນໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸລັງ placozoan ບໍ່ແມ່ນ neurons ພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ພວກມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແກນກ້າວໄປສູ່ວິວັດທະນາການທີ່ສໍາຄັນ.
ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາແລະການກວດສອບກ້ອງຈຸລະທັດ, ທີມງານໄດ້ກໍານົດ 14 ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຈຸລັງ peptide ໃນ placozoans. ຈຸລັງແບ່ງປັນບາງ genes ດຽວກັນກັບ neurons ຂອງພວກເຮົາເອງ, ແຕ່ຂາດອົງປະກອບພິເສດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັບແລະສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາໃຊ້ໂປຣຕີນ receptors ທີ່ເອີ້ນວ່າ GPCRs ເພື່ອຮັບຂໍ້ຄວາມທາງເຄມີ, ເຊິ່ງແມ່ນທົ່ວໄປໃນທົ່ວປະເພດຈຸລັງສັດຕ່າງໆ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ຈຸລັງການປ່ອຍ peptide ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸລັກສູງໃນ placozoans ແຕ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນສັດຕົ້ນອື່ນໆເຊັ່ນ: sponges ແລະ comb jellies. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການວິວັດທະນາການຂອງເຊນລັບ peptide predates ການພັດທະນາຂອງຈຸລັງ neuron ອື່ນໆ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຍົກຄໍາຖາມທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດວິວັດທະນາການຂອງ neurons. neurons evolve ຫນຶ່ງຄັ້ງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ diverge, ຫຼືພວກເຂົາເຈົ້າ evolve ຫຼາຍຄັ້ງຂະຫນານ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງເຊນ ແລະການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການແກ້ບັນຫາເລື່ອງການວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດ. Placozoans, ພ້ອມກັບສັດຕົວແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບດັ້ງເດີມອື່ນໆເຊັ່ນ ctenophores ແລະ sponges, ຖືຄວາມລັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ນັກວິທະຍາສາດພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍ.
ທີ່ມາ: Cell