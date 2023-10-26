ການຄົ້ນພົບທໍລະນີສາດໃໝ່ເທິງດາວອັງຄານ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງຊີວິດບູຮານ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດດາວເຄາະໃນ Tucson, ລັດ Arizona, ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດເທິງດາວອັງຄານທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງດາວເຄາະແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຈຸລິນຊີວັດຖຸບູຮານ. ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ທີ່ຜ່ານມາໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ, ທີມງານໄດ້ປະກາດການກໍານົດຂອງທະເລສາບຂີ້ຕົມບູຮານໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ Hydraotes Chaos. ທະເລສາບຂີ້ຕົມແຫ່ງນີ້, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການໄຫຼອອກຈາກໂຄງສ້າງຫີນຕົມທີ່ມີອາຍແກັສ, ມີມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ຕື້ປີ ຈົນເຖິງສະໄໝທີ່ດາວອັງຄານເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າທະເລສາບຂີ້ຕົມ, ຄືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາໃນໂລກ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຮັກສາຮ່ອງຮອຍຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານຢູ່ໃນຕະກອນຂອງມັນ. ການສະສົມຂອງຂີ້ຕົມຢູ່ລຸ່ມທະເລສາບເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາຊີວະໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງຈຸລິນຊີ. ຂີ້ຕົມໃນ Hydraotes Chaos, ຄິດວ່າມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກນ້ໍາໃນນ້ໍາແລະຊ່ອງທາງນ້ໍາຖ້ວມໃນສະໄຫມໂບຮານ, ອາດຈະປະກອບດ້ວຍຂຸມຊັບສົມບັດຂອງຫຼັກຖານຂອງຊີວິດ Martian ໃນອະດີດຫຼືປະຈຸບັນ.
ພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນໃນ Hydraotes Chaos ໄດ້ຖືກຮູບຊົງໂດຍການພັງລົງຂອງພື້ນຜິວທີ່ແຫ້ງແລ້ງຂ້າງເທິງນ້ໍາໃນນ້ໍາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມສັນຖານທີ່ວຸ່ນວາຍທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້. ການປະກົດຕົວຂອງຊ່ອງທາງນ້ໍາຖ້ວມບູຮານ, ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຄັ້ງຫນຶ່ງໄດ້ຂົນສົ່ງນ້ໍາຈາກມະຫາສະຫມຸດທີ່ຫາຍໄປໃນປັດຈຸບັນໃນເຂດທົ່ງພຽງທາງເຫນືອ, ເພີ່ມຄວາມຫນ້າສົນໃຈຂອງພາກພື້ນນີ້ຕື່ມອີກ. ປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການສຶກສາຂອງ Martian aquifers ແລະການສໍາຫຼວດຂອງ biomarkers ທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຊອກຫາໄປຂ້າງຫນ້າ, NASA ກໍາລັງພິຈາລະນາ Hydraotes Chaos ເປັນສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງລາຍເຊັນຊີວະພາບ, ໂດຍສະເພາະ lipids. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງ lipids ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ດຶງດູດສໍາລັບການສໍາຫຼວດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດອົດທົນໄດ້ຫຼາຍຕື້ປີໃນດາວອັງຄານ. ຂີ້ຕົມທີ່ປະໄວ້ທາງຫລັງຂອງທະເລສາບຂີ້ຕົມບູຮານຖືເປັນຄໍາສັນຍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະເປັນຄໍາສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາບູລິມະສິດສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດທີ່ຊອກຫາການກວດສອບຊີວະປະຫວັດ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອາດີດທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ການຄົ້ນພົບເຊັ່ນທະເລສາບຂີ້ຕົມບູຮານໃນ Hydraotes Chaos ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ການປົດລັອກຄວາມລັບຂອງດາວແດງແລະເປີດເຜີຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຈຸລິນຊີບູຮານນອກເຫນືອດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງ.
FAQ
- ທະເລສາບຂີ້ຕົມແມ່ນຫຍັງ?
- ເປັນຫຍັງທະເລສາບຂີ້ຕົມຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຫາຊີວິດບູຮານເທິງດາວອັງຄານ?
- ເປັນຫຍັງ Hydraotes Chaos ຈຶ່ງເປັນພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນເທິງດາວອັງຄານ?
- ລາຍເຊັນຊີວະພາບແມ່ນຫຍັງ?
- NASA ກໍາລັງພິຈາລະນາຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງ Hydraotes?
ທະເລສາບຂີ້ຕົມແມ່ນທະເລສາບປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະການສະສົມຂອງຂີ້ຕົມຢູ່ລຸ່ມທະເລສາບ.
ທະເລສາບຕົມ, ຄືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາໃນໂລກ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຮັກສາຮ່ອງຮອຍຂອງຊີວິດບູຮານໃນຕະກອນຂອງພວກເຂົາ. ການສະສົມຂອງຕົມສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາຊີວະໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງຈຸລິນຊີ.
Hydraotes Chaos ແມ່ນພື້ນທີ່ຂອງພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນຢູ່ເທິງດາວອັງຄານທີ່ຖືກຮູບຊົງໂດຍການພັງລົງຂອງພື້ນຜິວຂ້າງເທິງນ້ໍາໃນນ້ໍາ. ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍຊ່ອງທາງນ້ໍາຖ້ວມບູຮານທີ່ເຄີຍຂົນສົ່ງນ້ໍາຈາກມະຫາສະຫມຸດໃນອະດີດໃນເຂດທົ່ງພຽງທາງເຫນືອ. ປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສະຫນອງປ່ອງຢ້ຽມເຂົ້າໄປໃນອະດີດຂອງດາວອັງຄານແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດ Martian ບູຮານ.
ຊີວະລາຍເຊັນແມ່ນລັກສະນະຫຼືສານທີ່ສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງຊີວິດໃນອະດີດຫຼືປັດຈຸບັນ. ໃນສະພາບການຂອງດາວອັງຄານ, ລາຍເຊັນຊີວະພາບສາມາດປະກອບມີຊີວະໂມເລກຸນຫຼືຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆຂອງກິດຈະກໍາຂອງຈຸລິນຊີ.
NASA ກໍາລັງພິຈາລະນາ Hydraotes Chaos ເປັນສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດເພື່ອແນໃສ່ຄົ້ນຫາຫຼັກຖານຂອງລາຍເຊັນຊີວະພາບ, ໂດຍສະເພາະ lipids. Lipids ແມ່ນຊີວະໂມເລກຸນທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງທີ່ອາດຈະທົນທຸກຫຼາຍຕື້ປີໃນດາວອັງຄານ.