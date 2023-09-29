ສະພາບອາກາດເປັນວົງຈອນຂອງດາວອັງຄານບູຮານເປີດເຜີຍໂດຍຕະກອນ Martian

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ໃນຕະກອນດາວອັງຄານ ທີ່ແນະນຳໃຫ້ດາວເຄາະຄັ້ງໜຶ່ງມີສະພາບອາກາດທີ່ຄ້າຍກັບໂລກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບໃນໂລກ, ບ່ອນທີ່ແຜ່ນ tectonics ປ່ຽນແປງພູມສັນຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດາວອັງຄານໄດ້ຮັກສານ້ໍາຟອດຊິວທໍາແລະທະເລສາບທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍຕື້ປີ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012, ຍານສຳຫຼວດ Curiosity ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້, ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍຂອງໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ງ່າຍດາຍ. ການປະກົດຕົວຂອງຮູບແບບຊີວິດ primitive ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງໂມເລກຸນທີ່ລະລາຍໃນນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນທາດປະສົມອິນຊີທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.
ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະ William Rapin, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜ່ານມາຂອງດາວອັງຄານເພື່ອປະເມີນນິໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຊີວິດ. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງມື Mastcam ແລະ ChemCam ຂອງ Curiosity ເພື່ອສຶກສາອຸບປະກອນ Gale, ທະເລສາບແຫ້ງທີ່ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງຂະບວນການສະພາບອາກາດແລະສະພາບແວດລ້ອມປະມານ 3.8-3.6 ຕື້ປີກ່ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນການດູດຊຶມ sulfate ຮູບຮ່າງຂອງ Honeycomb ໃນຕະກອນ, ບາງບ່ອນມີຮອຍແຕກລະຫວ່າງຂະບວນການແຫ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ບາງບ່ອນມີຮູບສີ່ຫລ່ຽມທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບແບບທີ່ເຫັນຢູ່ໃນພູມສັນຖານຂອງໂລກທີ່ຜ່ານການແຫ້ງແລ້ງແລະປຽກຕາມລະດູການ. ເງິນຝາກເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງຫຼັກຖານຟອດຊິວທໍາທໍາອິດຂອງສະພາບອາກາດ Martian ຮອບວຽນທີ່ມີປະສົບການທັງລະດູແລ້ງແລະລະດູຝົນ. ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຜ່ານມາໃນໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດຂອງສະພາບແວດລ້ອມນີ້ແມ່ນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ປະຕິສໍາພັນຂອງໂມເລກຸນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງສິ່ງປຸກສ້າງຂອງຊີວິດ.
ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງ Noachian-Hesperian ເທິງດາວອັງຄານ, ປະມານ 3.6-3.8 ຕື້ປີກ່ອນ, ອາດຈະຢູ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຍຸກ Noachian ກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຕະຫຼອດໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດສະຫຼຸບເຫຼົ່ານີ້ແຂງແກ່ນແລະເຂົ້າໃຈເຄມີສາດຂອງນ້ໍາ Martian ວັດຖຸບູຮານເພື່ອປະເມີນການສ້າງແລະການເກັບຮັກສາທາດປະສົມອິນຊີ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງດາວອັງຄານແລະຄວາມເຫມາະສົມທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບຊີວິດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະຮອບວຽນຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງດາວອັງຄານຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜ່ານມາຂອງດາວເຄາະ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Balakrishnan, VS (2023), ດາວອັງຄານບູຮານອາດມີສະພາບອາກາດເປັນວົງຈອນ, Eos, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230372.