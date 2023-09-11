ຟອດຊິວທໍາໃຫມ່ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເປັນອານານິຄົມຂອງແຜ່ນດິນໂດຍ Cyanobacteria

ການຟື້ນຟູ 3D ແບບລະອຽດຂອງຟອດຊິວທໍາທີ່ຄົ້ນພົບໃນ Scotland ກໍາລັງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງຈຸລິນຊີສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນຕອນຕົ້ນ. ຟອດຊິວທໍາດັ່ງກ່າວເປັນຂອງຊະນິດຂອງ cyanobacteria ທີ່ເອີ້ນວ່າ Langiella scourfieldii, ເຊິ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕໃນບັນດາຕົ້ນໄມ້ໃນແຜ່ນດິນທໍາອິດໃນໄລຍະ 400 ລ້ານປີກ່ອນໃນຍຸກ Devonian ຕົ້ນ. ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ iScience, ຟອດຊິວທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄອບຄົວ Hapalosiphonaceae ຂອງ cyanobacteria ທີ່ຈະມີດິນແດນອານານິຄົມ.
Cyanobacteria, ກຸ່ມຂອງຈຸລິນຊີວັດຖຸບູຮານ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຊີວິດຂອງໂລກ. ພວກມັນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໂງ່ນຫີນທະເລ, ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເປັນອານານິຄົມຂອງດິນແດນຂອງພວກເຂົາຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສຶກສາ. Cyanobacteria ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ, ລວມທັງມະຫາສະຫມຸດ, ນ້ໍາຈືດ, ດິນປຽກ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຫີນ Antarctic. ພວກມັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສັງເຄາະແສງ, ຄ້າຍຄືກັນກັບພືດ, ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການອອກດອກຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຂົາທີ່ປ່ຽນເປັນສີຟ້າສີຂຽວ.
ໃນຕົ້ນ Devonian, cyanobacteria ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ລະບົບນິເວດເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຂົາເຮັດໃນມື້ນີ້. ພວກມັນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສັງເຄາະແສງ ແລະເປັນແຫຼ່ງອາຫານຂອງສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ. ຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຕົ້ນກໍາເນີດໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາຈືດແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອານານິຄົມທີ່ດິນໃນຕອນຕົ້ນຂອງປະຫວັດສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບພືດຕົ້ນສໍາລັບອາວະກາດ.
ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາຂອງ Langiella scourfieldii ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍກ້ອງຈຸລະທັດ 3D ທີ່ທັນສະໄໝ. ຟອດຊິວທໍາເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມກັບທີ່ພົບເຫັນໃນປີ 1959, ໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນຊະນິດດຽວກັນ. ການປະກົດຕົວຂອງ "ການແຕກງ່າທີ່ແທ້ຈິງ" ໃນຟອດຊິວທໍາເຫຼົ່ານີ້, ຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cyanobacteria, ໄດ້ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງພວກມັນຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ Devonian ຕົ້ນ.
ພູມສັນຖານຂອງຕົ້ນ Devonian ໃນ Aberdeenshire, ບ່ອນທີ່ຟອດຊິວທໍາໄດ້ຖືກພົບເຫັນ, ຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກມື້ນີ້. Scotland ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ, ປະສົບກັບສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນຫາເຂດຮ້ອນ. The Rhynie Chert, ສະຖານທີ່ຟອດຊິວທໍາ, ປະກອບດ້ວຍດິນຊາຍທີ່ຮາບພຽງທີ່ມີຫນອງຕື້ນຂອງນ້ໍາຈືດໄປຫານ້ໍາ brackish. ກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟແລະນ້ໍາພຸຮ້ອນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Yellowstone ທີ່ທັນສະໄຫມ. ຊີວະນາໆພັນໃນຊ່ວງເວລານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນຈຸດສູນກາງຢູ່ຕາມໂງ່ນຫີນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ໃກ້ກັບຫນອງນ້ໍາ, ປົກຄຸມດ້ວຍຜ້າປູຈຸລິນຊີທີ່ປະກອບດ້ວຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, algae ແລະເຊື້ອເຫັດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການ cyanobacteria colonized ທີ່ດິນແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຊີວິດຂອງຈຸລິນຊີແລະລະບົບນິເວດເທິງບົກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– iScience: [ການເຊື່ອມຕໍ່]
- ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ: [ເຊື່ອມຕໍ່]