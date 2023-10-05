ເທັກນິກສະຖາປັດຕະຍະກຳບູຮານສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ວິທີການໃໝ່ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂຄງຮ່າງການໂລຫະ-ອິນຊີ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ KAUST ໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການປັບປ່ອງຢ້ຽມ nanoscale ໃນກອບໂລຫະ-organic (MOFs), ແຕ້ມ inspiration ຈາກເຕັກນິກການສະຖາປັດຕະສັດຕະວັດແລ້ວ. MOFs ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມີຮູຂຸມຂົນທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງການແຍກແກັດແລະພາກສະຫນາມທາງການແພດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ສະບັບໂມເລກຸນຂອງເຕັກນິກສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ເອີ້ນວ່າ "ກອບເປັນຮູບໂຄ້ງລົງກາງ" ເພື່ອນໍາພາການສ້າງຕັ້ງຂອງ MOF ທີ່ມີຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດຂອງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ກໍານົດໄວ້. ໂດຍການຄວບຄຸມການຈັດລຽງຂອງອາຄານທີ່ເອີ້ນວ່າ supertetrahedra (ST), ທີມງານສາມາດອອກແບບແລະສ້າງ MOF ທີ່ມີຂະຫນາດປ່ອງຢ້ຽມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທີມງານໄດ້ພັດທະນາຕົວຊີ້ທິດທາງໂຄງສ້າງສູນກາງ (cSDA) ເພື່ອຄວບຄຸມການຈັດລຽງຂອງ ST ແລະປະກອບເປັນ MOFs ດ້ວຍຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດຂອງປ່ອງຢ້ຽມໃຫມ່. ຊຸດຫນຶ່ງຂອງ cSDAs ສົ່ງຜົນໃຫ້ປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ຊຸດອື່ນສ້າງປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. MOFs ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນການດູດຊຶມອົກຊີເຈນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການແພດແລະການບິນອະວະກາດທີ່ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາອົກຊີເຈນທີ່ສູງແມ່ນສໍາຄັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແນວຄວາມຄິດ cSDA ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ MOF. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງສ່ວນຂອງປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການແຍກສານເຄມີ. ວິທີການດັ່ງກ່າວຍັງເພີ່ມພື້ນທີ່ pore ພາຍໃນ, ປັບປຸງການເກັບຮັກສາອາຍແກັສແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກອບຂອງ MOF.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແນະນໍາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນເຄມີ reticular ສໍາລັບການພັດທະນາ MOFs ທີ່ກໍາຫນົດເອງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
Title: ເຕັກນິກສະຖາປັດຕະຍະກຳບູຮານສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ວິທີການໃໝ່ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງຮ່າງການໂລຫະ-ອິນຊີ
ທີ່ມາ: KAUST
ເອກະສານ:
- "ການປະກອບແບບຫັນໜ້າຂອງ MOFs isoreticular tailored ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ທິດທາງໂຄງສ້າງສູນກາງ" ໂດຍ Marina Barsukova, Aleksandr Sapianik, Vincent Guillerm, Aleksander Shkurenko, Aslam C. Shaikh, Prakash Parvatkar, Prashant M. Bhatt, Mickael Bonhaamadi Al, Abhad. Shekhah, Salvador RG Balestra, Rocio Semino, Guillaume Maurin, ແລະ Mohamed Eddaoudi, 2 ຕຸລາ 2023, ການສັງເຄາະທໍາມະຊາດ.
- ຄໍານິຍາມ:
– Nanoscale: ໝາຍເຖິງຂະໜາດຄວາມຍາວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ, ໂດຍປົກກະຕິຕາມລຳດັບ nanometers (nm), ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງຕື້ຂອງແມັດ. ວັດສະດຸແລະລະບົບໃນລະດັບ nano ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດແລະພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກ.
– ກອບໂລຫະ-ອິນຊີ (MOFs): ວັດສະດຸທີ່ມີຮູຂຸມຂົນປະກອບດ້ວຍປະຕິສໍາພັນ ligand ໂລຫະກັບອິນຊີທີ່ມີທ່າແຮງໃນການແຍກແກັດແລະການເກັບຮັກສາ.